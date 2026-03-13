В Коми суд арестовал готовившего массовое убийство в школе подростка

Суд арестовал 15-летнего жителя Коми за подготовку нападения на школу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Усть-Вымский районный суд Республики Коми заключил под стражу 15-летнего подростка, готовившего массовое убийство в школе, сообщает пресс-служба суда. Следствие установило, что школьник из Удорского района с мая 2025 года изучал материалы о вооружённых нападениях на учебные заведения и собирал информацию в интернете, движимый личной неприязнью к учителям и одноклассникам.

Правоохранители выяснили, что подросток планировал совершить преступление в мае 2026 года, используя огнестрельное оружие и боеприпасы, принадлежавшие его отцу.

Органы следствия отмечают, что о своих намерениях и способе совершения преступления подросток рассказал пользователям одной из групп в интернете. Преступление не было доведено до конца, поскольку правоохранительные органы своевременно обнаружили и пресекли готовящийся инцидент. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к убийству двух и более лиц.

С учётом повышенной общественной опасности инкриминируемых действий, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу до 10 мая включительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее несовершеннолетний житель Омской области был отправлен в следственный изолятор за подготовку нападения на учеников и учителей.

А суд в Московской области назначил подростку штраф за несообщение о готовящемся теракте в гимназии, но освободил его от наказания из-за истечения сроков давности.

До этого в апреле 2025 года школьник, планировавший массовый теракт в школе Донецка, был задержан и нападение удалось предотвратить.



