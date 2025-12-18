18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.26 комментариев
Подростка освободили от штрафа за несообщение о подготовке нападения на школу
В Московской области суд назначил подростку штраф за несообщение о готовящемся теракте в гимназии, однако освободил от наказания из-за истечения сроков давности, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Подросток признан виновным по статье «Несообщение о преступлении», ему назначили штраф в 40 тыс. рублей, передает ТАСС.
Теракт планировалось провести 11 января 2024 года в одной из школ Подмосковья. Как следует из сообщения суда, осужденный М. умышленно скрывал информацию об участии своего знакомого в движении «Колумбайн*» (признано в России террористическим и запрещено), а также не сообщил о планируемом массовом убийстве.
В связи с истечением сроков давности уголовного преследования несовершеннолетний был освобожден от наказания.
В апреле в Донецке подростка, планировавшего теракт в школе под влиянием под влиянием запрещенного в России террористического движения «Колумбайн», задержали, нападение удалось предотвратить. У ученика нашли инструкции для изготовления взрывных устройств.
