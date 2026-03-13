Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Котяков сообщил о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30-50 лет
Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте от 30 до 50 лет достиг максимальных значений – более 90%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на расширенном заседании коллегии министерства.
По словам министра, «сегодня уровень занятости среди людей в наиболее производственных возрастах, это 30-50 лет, достиг пиковых значений – свыше 90%», передает РИА «Новости».
Котяков отметил, что молодежь становится основным резервом для покрытия кадровых потребностей в ближайшие годы. Он подчеркнул важность работы с молодежью в сфере трудоустройства для поддержания высокой занятости и экономического роста.
Кроме того, министр сообщил о росте уровня доходов россиян. По данным Росстата, средняя заработная плата в 2025 году увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата выросла на 4,4%. Котяков добавил, что на протяжении года доходы граждан демонстрировали устойчивый рост.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что до 2032 года российской экономике потребуется дополнительно порядка 12 млн работников, включая замещающую потребность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Антон Котяков сообщил, что уровень безработицы на сегодняшний день составляет 2,2%. За последние пять-шесть лет почти 75 млн человек вовлечены в активную занятость.