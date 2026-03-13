Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.7 комментариев
Израиль заявил об ударах по секретным бункерам и ракетным заводам Ирана
Израильские военные провели масштабную воздушную операцию, поразив подземные хранилища и заводы по производству баллистических ракет в нескольких иранских провинциях, сообщили в пресс-службе израильской армии.
Израильские ВВС по наводке разведки провели несколько волн ударов одновременно по инфраструктуре в Тегеране, Ширазе и Ахвазе, заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
В Ширазе летчикам удалось поразить подземный комплекс, где якобы производились и хранились снаряды, предназначавшиеся для обстрела еврейского государства. В столице Ирана целью стали базы противовоздушной обороны и цеха по сборке компонентов вооружения.
Также сообщается об успешной атаке на командные пункты сухопутных войск КСИР в городе Ахваз. Элитные иранские подразделения понесли ущерб в результате скоординированных действий авиации.
Ранее израильские военные провели бомбардировку правительственных объектов в Тегеране. Также они завершили серию ударов по подземной части научно-исследовательского комплекса КСИР.