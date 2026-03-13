Минтранс представил Путину план развития ВСМ в России

Tекст: Вера Басилая

Минтранс представил президенту России Владимиру Путину план развития сети высокоскоростного и скоростного железнодорожного движения в стране, передает РИА «Новости».

Министр транспорта Андрей Никитин рассказал, что ведомство выполнило поручение президента, подготовив стратегию, которая в будущем может быть обнародована после решения главы государства.

Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом: планируется, что полностью линия будет введена в эксплуатацию в 2028 году. Время в пути между столицами по новой магистрали составит всего 2 часа 15 минут. Уже в 2027 году на участке Москва – Тверь будет запущен опытный поезд.

Никитин уточнил, что до 2040 года в России планируется произвести порядка 260 поездов для высокоскоростных магистралей, для этого развернется строительство новых промышленных предприятий и модернизация мощностей. По словам министра, такие поезда смогут развивать скорость от 200 до 400 километров в час, что соответствует мировым стандартам.

Вице-премьер Виталий Савельев ранее отмечал, что к 2045 году протяженность сети ВСМ в России превысит 4,5 тыс. километров, а на линии будут курсировать около 300 поездов. В рамках развития сети, кроме маршрута Москва – Петербург, планируется построить высокоскоростные линии до Екатеринбурга, Адлера, Рязани и Минска.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин анонсировал разворот полномасштабных строительных работ на трассе Москва – Санкт-Петербург в 2026 году.

Всего в России к 2045 году запланировали построить пять высокоскоростных магистралей.