    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву
    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    13 августа 2025, 12:44 • Новости дня

    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску

    Политолог Рар: Лидеры Европы хотят предотвратить мир на Украине

    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине. Поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о готовящейся видеоконференции Европы и США по Украине.

    «Полагаю, Трамп согласился на разговор с европейскими союзниками для того, чтобы показать: он все же готов с ними посоветоваться. Впрочем, это еще и сигнал о том, что вопрос украинской экономики в будущем будет переложен на плечи европейцев: Британии, Германии и Франции. Но сам глава Белого дома хочет выйти из игры и больше за это не платить», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Эксперт также обращает внимание на то, что лидеры Европы не были приглашены на Аляску. «Это исключительно саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Даже Владимира Зеленского туда не приглашают», – акцентировал он.

    «Что касается самих европейцев, то их тактика тоже предельно ясна: они хотят предотвратить мир на Украине. Там понимают, что заключение договора возможно только если Киев лишится части территорий, а Лондон, Париж и Берлин не могут этого допустить. Поэтому они будут крутиться, вертеться, делать все, чтобы надавить на Трампа, вплоть до попыток предотвратить его поездку на Аляску», – рассуждает аналитик.

    «Дело в том, что приобретение Россией новых территорий европейцами расценивается как слом европейской архитектуры безопасности. Для США это не так, а для Европы – да. Более того, еще с 1991-го года основным страхом для ЕС является мысль о том, что будет восстановлена Российская империя. А новые земли воспринимаются ими как начало этого процесса», – заключил Рар.

    В среду европейские союзники США намерены провести видеоконференцию с президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times. Во встрече, посвященной Украине и организованной канцлером Фридрихом Мерцем, примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем. Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети,

    заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике.

    12 августа 2025, 23:03 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума молодых журналистов в Калининграде

    Путин направил приветствие участникам форума «ШУМ» платформы «Росмолодежь.События»

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского молодежного форума «ШУМ» успехов, подчеркнув значимость их вклада в освещение жизни страны.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», проходящего в Калининградской области, передает ТАСС.

    Форум собрал молодых журналистов, создателей просветительского контента и студентов профильных вузов со всей страны. Путин выразил уверенность, что дискуссии и встречи с ведущими экспертами помогут участникам получить поддержку единомышленников и реализовать свои проекты.

    В приветствии президент отметил: «Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире».

    Путин также подчеркнул важность деятельности молодых журналистов для консолидации многонационального народа и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и ярких впечатлений.

    12 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

    Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске

    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, «в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Ранее США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    12 августа 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед саммитом России и США

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара, сообщает Минобороны России.

    По данным, полученным из нескольких источников, киевский режим готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, передает российское военное ведомство в своем Telegram-канале. Так, 11 августа СБУ автотранспортом доставила группу иностранных журналистов в Чугуев под видом подготовки репортажей о жизни в прифронтовом городе.

    Планируется, что непосредственно перед саммитом, в пятницу, Вооруженные силы Украины нанесут удар с использованием беспилотников и ракет по жилому кварталу или больнице. Ожидается, что среди мирного населения будет много пострадавших, а западные журналисты должны будут оперативно зафиксировать последствия удара.

    Официальная версия киевского режима предполагает возложение ответственности за происшествие на Вооруженные силы Российской Федерации с целью создания негативного медийного фона и срыва диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Возможны аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

    Ранее глава Украины Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске. Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

    12 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России

    Орбан назвал Украину проигравшей и потерявшей контроль над будущим

    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла России, а ее дальнейшую судьбу будут решать другие страны, передает ТАСС. Выступая на YouTube-канале Patriota, Орбан подчеркнул, что Украина поставила под угрозу собственную государственность и нарушила баланс сил в Европе, стремясь вступить в НАТО и Евросоюз.

    «Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», – заявил Орбан. Премьер добавил, что Киев не капитулировал только благодаря европейской военной и финансовой поддержке.

    Орбан отметил, что многие европейские лидеры питают иллюзии о возможности изменения режима в Москве через упорство Украины, однако он не разделяет эту точку зрения. Он считает, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией по аналогии с Соединенными Штатами. По мнению премьера, Европа оказалась вне процесса урегулирования украинского кризиса, которым сейчас занимаются Россия и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих стран Европы с Россией. Премьер отказался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине. Он назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    12 августа 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области и поздравил его с национальным праздником.

    Путин поздравил Ким Чен Ына с приближающейся 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства, сообщает Telegram-канал Кремля. Лидер КНДР в ответ отметил, что в стране считают этот праздник общим с Россией и помнят роль Красной армии. Обе стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество и дружбу на основе подписанного в июне 2024 года стратегического партнерства.

    Путин высоко оценил проявленные армией КНДР мужество и героизм при поддержке России в освобождении Курской области от киевских формирований.

    В ходе разговора Путин также проинформировал Ким Чен Ына о предстоящих переговорах с Дональдом Трампом. Лидеры договорились о дальнейшем личном контакте.

    В июле Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет».

    13 августа 2025, 09:45 • Новости дня
    Китай ввел санкции против двух европейских банков

    Китай ввел ответные рестрикции для UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в ЕС

    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай принял решение ограничить работу двух финансовых учреждений ЕС UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в ответ на новые антироссийские санкции.

    Министерство коммерции КНР объявило о введении санкций против двух финансовых организаций Европейского союза, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается, что данная мера стала ответом на антироссийские рестрикции, введенные ЕС. Под ограничения попали UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.

    Согласно заявлению, контрмеры направлены на защиту законных интересов Китая. В министерстве добавили, что Пекин оставляет за собой право вводить аналогичные шаги против других компаний, поддерживающих антироссийские меры.

    Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

    Евросоюз рассматривал возможность введения новых ограничительных мер против Китая из-за подозрений в поставках деталей для беспилотников России.

    Глава КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций.

    12 августа 2025, 20:35 • Новости дня
    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа

    Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным

    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с президентом России Владимиром Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине, заявил Белый дом.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, цель Трампа – уехать после встречи с более четким пониманием того, как можно положить конец конфликту, передает ТАСС.

    По словам Ливитт, Вашингтон рассматривает предстоящий визит Путина на Аляску как честь для Соединенных Штатов. Она сообщила, что стороны обсуждали разные варианты места встречи, прежде чем остановились на Аляске.

    Ранее Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Сообщалось, что США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    13 августа 2025, 03:27 • Новости дня
    СМИ осадили ресторан «Пельмени» в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже стал объектом внимания СМИ перед саммитом

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Анкориджа в преддверии встречи президентов России и США журналисты осадили российский ресторан, вызвав неудобства для его персонала.

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже оказался в центре внимания из-за предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники заявили, что журналисты активно пытаются получить комментарии и связывались с заведением.

    Один из работников признался: «Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас».

    Он отказался обсуждать дела ресторана, заметив, что просто хочет закончить рабочий день. Повар продолжал работать, несмотря на ажиотаж вокруг заведения.

    Хозяин ресторана не ответил на вопросы журналистов. Кремль и Белый дом объявили о встрече президентов 15 августа, однако точное место саммита в штате Аляска не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность Владимира Путина в Анкоридже обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Переговоры президентов России и США пройдут на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Американские СМИ перечислили среди возможных мест для встречи аэропорт, военную базу и отели.

    12 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Зеленский: Путин и Трамп не примут решения по Украине на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча президентов России и США на Аляске не приведет к каким-либо решениям по ситуации на Украине, так как представители Киева не будут участвовать в переговорах.

    По его мнению, встреча Путина и Трампа будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, пишет издание «Страна».

    «Верю, что президент США это понимает», – заявил Зеленский.

    Он также заявил, что обсуждается организация трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Украины.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    12 августа 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с федеральным бюджетом России остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал учитывать обстановку на мировых рынках при составлении бюджета. Также он спрогнозировал снижение инфляции к концу года.

    12 августа 2025, 17:38 • Новости дня
    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года

    Путин спрогнозировал снижение инфляции до 6-7% к концу года

    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инфляция в России снизилась до 8,8% к концу июля, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    По словам президента, в марте этот показатель находился на уровне 10,3%, а к концу июня уже составлял 9,4%, передает ТАСС.

    «Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогам июля уже было 8,8%», – отметил Путин.

    Президент также заявил, что к концу года динамика потребительских цен может достичь 6-7%. Путин подчеркнул, что этот показатель окажется ниже предыдущих прогнозов.

    Напомним, Банк России опубликовал среднесрочный прогноз, согласно которому годовая инфляция на конец третьего квартала 2025 года может составить 8,5%.

    Ранее Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики страны.

    12 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    Белый дом не исключил визит Трампа в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Комментируя на брифинге заявление Трампа о его намерении поехать в Россию, Ливитт заявила, что, возможно, «есть планы в будущем посетить Россию», передает ТАСС.

    Ранее Трамп оговорился о своем визите в Россию.

    Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение предстоящего российско-американского саммита.

    Во вторник Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    13 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться
    NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские лидеры проведут видеоконференцию по Украине, опасаясь, что Дональд Трамп может заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным без участия Киева и Европы, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске для обсуждения путей окончания конфликта, который продолжается с момента начала спецоперации на Украине три с половиной года назад, сообщает The New York Times. Перед этим европейские союзники США намерены обсудить ситуацию с Трампом.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц проведет видеоконференцию по ситуации на Украине, в которой примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем.

    Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров.

    Недавно Трамп выразил готовность поддержать Германию поставками оружия для передачи Киеву, а также пригрозил ужесточить экономическое давление на Москву. Однако после инициативы со стороны Путина Трамп изменил позицию и назначил переговоры на Аляске, заявив о желании узнать, что предложит Путин, и не исключив обсуждения обмена территориями, отмечает издание.

    Европейские страны не готовы обсуждать изменение границ до достижения прекращения огня. Они опасаются, что невыгодные условия мира могут подтолкнуть Путина к новым действиям против других государств Европы, в том числе стран Балтии.

    Лидеры Евросоюза осознают, что без решающей поддержки США их возможности ограничены. В случае сокращения американской помощи Европе будет намного сложнее поддерживать Киев, отмечают собеседники издания.

    Как заявила редактор-международник немецкой газеты Die Zeit Анна Саурбрей, реальность ставит европейских лидеров в «очень слабое положение» по отношению к Трампу.

    «Они могут надеяться и молиться» и продолжать льстить ему, но это почти все, что у них есть», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выступили в поддержку Владимира Путина накануне его встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске будет носить предварительный характер. Дональд Трамп также не подтвердил участие Владимира Зеленского в переговорах на Аляске.

    12 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Новый бюджет нацелен на решение стратегических задач

    Президент России объявил о начале работы над бюджетом 2026–2028 годов

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин заявил, что кабмин начал формировать бюджет на период с 2026 по 2028 год, уделяя приоритет стратегическим задачам.

    Правительство России начало работу над проектом федерального бюджета на 2026–2028 годы, об этом сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул: «Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку – с 2026 по 2028 год. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Путин призвал учитывать обстановку на мировых рынках при составлении бюджета.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

