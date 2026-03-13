Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов

Tекст: Валерия Городецкая

Хрущева распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине, подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.

Министерство уточняет, что Хрущева принимала участие в создании материалов и сообщений иностранных агентов для неограниченного круга лиц, а также выступала респондентом на информационной площадке иностранного источника. Ведомство отмечает, что Хрущева проживает за пределами России.

Нина Хрущева – американский политолог российского происхождения, более 30 лет живет в США и строит там академическую карьеру. В публичном поле она продвигает антироссийскую повестку. В феврале 2026 года Хрущева заявила, что передача Хрущевым Крыма Украине в советский период была «менеджерским решением» для привязки республики к России.

Кроме Хрущевой, в реестр иностранных агентов включен журналист Сергей Резник. Минюст указал, что он распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.

В список также вошли философ и публицист Вадим Штепа, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская и активист Алексей Нестеренко.

