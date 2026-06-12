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Япония запустила тяжелую ракету H3 без ускорителей
JAXA провела запуск модифицированной ракеты H3 без твердотопливных ускорителей
Новая тяжелая ракета-носитель H3 стартовала без боковых твердотопливных ускорителей с космодрома Танэгасима в японской префектуре Кагосима, сообщает японское аэрокосмическое агентство JAXA.
В ходе старта был задействован испытательный образец новой модификации ракеты, передает РИА «Новости».
Программу запусков H3 начали три года назад. С 2024 года по октябрь 2025 года провели пять успешных стартов. Однако пуск в декабре завершился неудачей из-за проблем с креплением спутника.
Ранее на носителях этой серии применялись твердотопливные ракетные ускорители. Шестая ракета H3, отправленная сейчас в полет, отличается полным отказом от ускорителей.
Вместо двух жидкостных основных двигателей установлено три таких агрегата, передает ТАСС.
H3 – крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 метра, диаметр – 5,2 метра, грузоподъемность – от 4 до 6,5 тонны. Разработка ракеты началась в 2013 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Министерство науки Японии признало неудачным запуск ракеты H3 со спутником «Митибики» из-за преждевременного отключения двигателя.
Позднее в Японии объяснили неудачный декабрьский запуск H3 производственным дефектом опорной конструкции крепления спутника.