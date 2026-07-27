  • Новость часаДроны поразили два судна с военным грузом в порту Николаева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    К чему приведет угроза ЕС воровать российскую нефть
    Премьер Британии обратился к России
    Пирло возмутился обвинениями в связях с Россией
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    В Ростове-на-Дону при атаке дронов погибла семейная пара
    ФСБ задержала жителя Хабаровска за шпионаж на Новую Зеландию
    Турция собралась патрулировать небо над Прибалтикой
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    0 комментариев
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    10 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

    4 комментария
    27 июля 2026, 10:37 • Новости дня

    Литва потребовала от въезжающих россиян осуждать действия России на Украине

    Литва обязала въезжающих деятелей культуры из России осуждать СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Литва будет требовать от россиян, въезжающих в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта, подписывать документ с осуждением действий России на Украине, сообщил агентству BNS литовский МИД.

    МИД Литвы вводит обязательное подписание декларации с осуждением действий России на Украине для прибывающих с публичными выступлениями граждан. В случае отказа иностранцев не впустят на территорию балтийской республики, передает ТАСС.

    «Данным требованием вводится ясное, прозрачное и единое для всех правовое регулирование, когда принятие решений опирается на объективные критерии, а не на отдельную оценку для каждого случая», – заявили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

    Министерство иностранных дел Литвы уже разрабатывает текст соответствующей декларации. Она будет предназначена для граждан России и Белоруссии, которые планируют посетить страну для участия в публичных мероприятиях. В ведомстве подчеркнули, что отказ подписать документ закроет путь в Литву.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа утвердил закон об аннулировании вида на жительство для посещающих родину россиян.

    Ранее министр культуры республики Шарунас Бирутис выступил против гастролей российских артистов.

    В мае текущего года литовские власти пригрозили гражданам серьезными последствиями за посещение памятников советским воинам.

    24 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованную российскую нефть без передачи выручки ее законным владельцам, следует из решения в официальном журнале ЕС.

    Страны Европы намерены распоряжаться изъятой российской нефтью, не передавая выручку ее владельцам, соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    До принятия нового пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российских энергоресурсов, однако механизма реализации грузов без перечисления прибыли собственнику не существовало. Новые поправки впервые вводят такую возможность. Механизм позволит европейским странам выводить конфискованную продукцию из-под запрета, продавать ее третьим лицам и оставлять выручку себе.

    Дополнительно Евросоюз разрешил временно хранить такие грузы на своей территории и помещать их в таможенный режим свободной зоны. Москва неоднократно подчеркивала, что не признает санкции со стороны Евросоюза, а попытки задержания танкеров власти России называли нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват судов с отечественным сырьем.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры теневого флота.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Комментарии (28)
    25 июля 2026, 03:46 • Новости дня
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас пообещала вызвать российского представителя при Евросоюзе после ударов российских войск по целям на Украине.

    «В ответ на сегодняшние удары мы вызовем постпреда России при ЕС», – заявила Каллас в X.

    Каллас также заявила, что намерена предложить странам Евросоюза новый пакет санкций против Москвы.

    При этом у России в настоящее время нет официально назначенного постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян, что делает употребленное Каллас название должности некорректным, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 27 июля, состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вопросам поддержания мира и безопасности на украинской территории.

    Инициатором проведения данного заседания выступила украинская сторона.

    Комментарии (10)
    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз поставил условие отказа от российской нефти перерабатывающему заводу в грузинском Кулеви на Черном море для исключения из 21-го антироссийского санкционного списка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщило в пятницу грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», «Еврокомиссия ведет переговоры с владельцами НПЗ, которые взяли обязательство отказаться от приема российской нефти».

    «Мы допустили полугодовую отсрочку на задействование санкций, чтобы дать владельцам время (на отказ от российской нефти)», – сообщили грузинским журналистам в ЕК.

    «Если условие будет выполнено, завод исключат из санкционного списка, а если нет, то он останется в нем», – заявили в Еврокомиссии.

    Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил журналистам, что «надеется на достижение договоренности между Брюсселем и владельцами НПЗ и санкций не будет».

    «Грузинское государство только обеспечивает, чтобы Кулеви не использовали в обход санкций. Кулеви находится в частном владении», – сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, несколько недель назад управляющая Кулевским НПЗ компания Black Sea Petroleum заявила, что с августа-сентября полностью откажется от российской нефти.

    Грузия заявляет, что предоставляла всю информацию об этом Евросоюзу и призывает «пересмотреть решение» по Кулеви.

    НПЗ в Кулеви хотели внести еще в 20-й список санкций, но тогда Грузия добилась, чтобы этого не произошло.

    МИД Грузии обратился к Евросоюзу с выражением «сожаления», так как санкционированный Брюсселем нефтеперерабатывающий завод в Кулеви безосновательно внесен в 21-й антироссийский санкционный список.

    Комментарии (3)
    24 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил эффект новых пошлин США против 60 стран

    Американист Дудаков: Для России эффект новых пошлин США будет нулевым

    Эксперт оценил эффект новых пошлин США против 60 стран
    @ ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Эффект от введения администрацией Дональда Трампа новых пошлин против 60 стран окажется смазанным. Во-первых, предусмотрено большое количество исключений для разных категорий товаров. А во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В феврале 2026 года Верховный суд США признал неконституционными львиную долю тарифов, которые вводились Дональдом Трампом на основе объявленного режима чрезвычайной ситуации в торговой сфере. С того момента американский лидер пытается использовать другие механизмы для того, чтобы накладывать пошлины», – напомнил американист Малек Дудаков.

    Он отметил, что ранее речь шла о временном глобальном тарифе в размере 10% – их действие истекает 24 июля. Взамен этой меры Штаты и ввели новые пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран. По оценкам аналитика, эффект от решения администрации Трампа «окажется смазанным» по ряду причин. «Во-первых, предусмотрено большое количество исключений для разных категорий товаров, которые поставляются в США», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, которое превышает отметку в 10–15%», – добавил Дудаков. Как указал политолог, это привело к тому, что «никто не торопится о чем бы то ни было договариваться с Белым домом».

    «Все рассчитывают на то, что тарифы рано или поздно будут отменены судами в Америке», – заметил он. Спикер также напомнил, что остается 100 дней до выборов в Конгресс. «На них с высокой долей вероятности победят демократы, после чего Трамп превратится в «хромую утку». Поэтому многие страны не видят смысла заключать с ним сейчас соглашения», – уточнил американист.

    Вместе с тем, новые тарифы могут привести к негативным последствиям для самих Штатов. «США уже сталкиваются с проблемами, в частности из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом с Ираном. Не исключено, что пошлины дополнительно разгонят инфляцию. В таком случае ФРС придется повышать ключевую ставку», – рассуждает аналитик.

    Что касается мер в отношении Москвы, то Дудаков напомнил: «торговый оборот России и США крайне маленький». «Речь идет о нескольких миллиардах долларов в год. В основном Америка закупает у нас критически важное для себя сырье: в частности, редкоземельные металлы. Но они не подпадают под действие тарифов. Таким образом, для России эффект объявленных пошлин будет около нулевым», – заключил политолог.

    Ранее администрация Дональда Трампа установила новые тарифы в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран. В качестве обоснования использован Закон о торговле 1974 года. По мнению Вашингтона, государства, на которые распространяются пошлины, не ввели или не применяют в достаточной мере «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».

    Пошлина в размере 10% будет действовать для 17 стран, которые уже запретили ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда, либо обязались ввести такой запрет. В их числе Британия, Канада, Индия, Мексика, Аргентина и другие. Пошлинами в 10% или 12,5% будут облагаться отдельные товары из ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии. Для всех товаров из России и Китая будут действовать 12,5%-ные пошлины.

    Тарифы вступили в силу в 00.01 24 июля по времени восточного побережья США (07.01 мск). Таким образом, они фактически пришли на смену временным глобальным пошлинам на американский импорт, вступившим в силу 24 февраля на срок 150 дней. При этом для товаров, которые на момент вступления решения в силу уже находятся в пути, предусмотрена отсрочка – пошлины для них начнут действовать с 28 июля.

    Новые ограничения коснутся 99,4% американского импорта, но предполагают множество исключений. Так, из-под действия пошлин будут выведены нефть, газ, удобрения, некоторые виды продовольствия, а также товары, на которые уже действуют пошлины, в том числе автомобили, сталь, алюминий и медь. Кроме того, меры не будут применены к товарам, подпадающим под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

    Новые меры уже вызвали критику со стороны затронутых государств. Бразилия назвала их необоснованными и пригрозила ответными шагами, а Австралия заявила о несоответствии соглашению о свободной торговле. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин. «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила она.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 10:16 • Новости дня
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На месте «родовой усадьбы» сатирика Михаила Задорнова в Юрмале новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж стоимостью около 3 млн евро, чтобы избежать ассоциаций с прежним хозяином.

    Бывшую родовую усадьбу писателя Михаила Задорнова в Юрмале полностью уничтожили, передает Shot.

    Артист приобрел недвижимость в 1990 году, часто принимая там журналистов и именитых гостей. На участке площадью 2,8 тыс. кв. метров располагался дом из десяти комнат, включающий три спальни, две ванные и камин.

    После кончины владельца в 2017 году имущество перешло его первой супруге Велте Задорновой. Женщина постоянно проживает в Москве, поэтому содержать зарубежный актив оказалось затруднительно. Весной 2020 года объект сдали в аренду, а затем реализовали на рынке недвижимости.

    Новые собственники обратились в местную администрацию за разрешением на ликвидацию постройки. Поскольку территория относится к градостроительным памятникам государственного значения, инициативу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Ведомство одобрило снос, и теперь участок занимает современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

    Сейм Латвии конфисковал у правительства Москвы здание культурно-экономического представительства в Риге.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за санкций Европейского союза рискует лишиться двух квартир в Юрмале.

    Комментарии (2)
    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 09:03 • Новости дня
    Минобороны Польши: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Косиняк-Камыш: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава категорически отказывается поддерживать европейскую интеграцию Украины на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников и сложных антикоррупционных переговоров, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska высказался о перспективах европейской интеграции Украины, передает ТАСС.

    «Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге», – отметил министр. По его словам, европейскую общность нельзя строить на чуждой сообществу истории.

    Политик добавил, что самыми трудными для Киева в диалоге с Брюсселем станут вопросы борьбы с коррупцией. Косиняк-Камыш прогнозирует долгие годы переговоров перед возможным присоединением государства к союзу. Двусторонние отношения Варшавы и Киева вновь обострились из-за прославления украинскими властями нацистских преступников.

    В конце июня Владислав Косиняк-Камыш предупредил о проблемах Киева с евроинтеграцией из-за чествования Степана Бандеры.

    В начале июля президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским на фоне героизации нацистских преступников.

    Ранее глава польского военного ведомства пригрозил Украине конфронтацией при отказе чтить память жертв Волынской резни.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 08:56 • Новости дня
    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя

    ЕС исключил из санкционных списков импорт шкурок соболя из России

    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз снял запрет на ввоз российских соболиных шкурок по просьбе Италии и Греции из-за отсутствия альтернативных поставщиков.

    Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России, отменив запрет, введенный в апреле этого года, передает ТАСС. Исключение было предоставлено по просьбе Италии и Греции, которые являются главными покупателями этого меха в ЕС.

    В Еврокомиссии пояснили, что решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя. Из-за введенных ранее ограничений европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Российский соболь исторически высоко ценится европейскими модными домами.

    Италия и Греция также сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия и Греция потребовали исключений из нового пакета антироссийских ограничений.

    Руководство Евросоюза согласовало 21-й раунд рестрикций только после смягчения невыгодных для европейской экономики положений.

    Брюссель разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

    Комментарии (4)
    24 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    Пекин запретил экспорт товаров двойного назначения компаниям Евросоюза

    Минкоммерции Китая внесло 14 компаний ЕС в список экспортного контроля

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Китая заблокировали поставки продукции двойного назначения 14 европейским компаниям, включая концерн Rheinmetall, ради защиты национальной безопасности государства.

    Министерство коммерции КНР обновило перечень субъектов экспортного контроля, передает РИА «Новости».

    В соответствующем заявлении ведомства отмечается: «Принято решение включить 14 организаций из Европейского союза, включая компанию Lafert S.p.A., в перечень субъектов экспортного контроля».

    Подобные меры приняты для обеспечения государственной безопасности. Согласно новым правилам, поставщикам строго запрещено отправлять продукцию двойного назначения попавшим под санкции европейским структурам. Зарубежным лицам также нельзя передавать такие товары китайского производства.

    Текущие операции с указанными фирмами подлежат немедленной остановке. Однако в исключительных ситуациях экспортеры могут запросить специальное разрешение у китайского ведомства. Среди попавших под ограничения компаний числятся Rheinmetall AG, Opticoelectron Group и другие европейские предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне европейские власти внесли в санкционные списки двух китайских производителей.

    Министерство коммерции КНР выразило решительный протест из-за ограничений против национальных предприятий.

    Пекин предупредил Европейский союз о возможных ответных мерах.

    Комментарии (0)
    24 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту

    Стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже превысила 745 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF прибавили 2%, достигнув отметки в 745 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE в пятницу продемонстрировали положительную динамику, передает РИА «Новости».

    К середине дня стоимость топлива увеличилась до 745,3 доллара за тыс. кубометров. Расчетная цена предыдущего дня составляла 729,7 доллара.

    Резкие колебания на рынке начались второго марта после ударов США и Израиля по Ирану. Максимум за время конфликта зафиксировали 19 марта на отметке 853,7 доллара, когда Катар сократил производство сжиженного природного газа.

    Весной и летом средние цены показывали высокую волатильность: в марте они подскочили почти на 60%, в апреле упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 июля стоимость августовских фьючерсов увеличилась почти до 640 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день этот показатель достиг отметки в 646 долларов.

    К 17 июля биржевые котировки газа в Европе превысили 650 долларов.

    Комментарии (0)
    25 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Власти Австрии призвали сократить раздутый штат Еврокомиссии

    Министр по делам Европы Бауэр призвала сократить число еврокомиссаров

    Tекст: Вера Басилая

    Министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр выступила за сокращение числа еврокомиссаров.

    Руководство европейского ведомства подверглось жесткой критике за избыточное количество сотрудников, чьи функции зачастую пересекаются и относятся к компетенции национальных государств. Министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр выступила за сокращение числа еврокомиссаров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнула, что сферы работы некоторых европейских чиновников фактически дублируют друг друга. По ее мнению, требующим экономии следует начинать с руководства собственного ведомства, поскольку Еврокомиссия не является биржей труда. Бауэр также призналась, что не знает имен всех 27 действующих еврокомиссаров.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала Евросоюз за излишнюю бюрократию.

    Немецкие консерваторы потребовали от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кардинального сокращения регуляторных ограничений.

    Девять стран ЕС ранее выступили против планов Брюсселя по найму тысяч новых чиновников.

    Комментарии (0)
    25 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    В Австрии назвали невозможным ускоренное вступление Украины в Евросоюз

    Министр Европы Бауэр: Ускоренное вступление Украины в Евросоюз невозможно

    Tекст: Вера Басилая

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр категорично отвергла призыв главы киевского режима Владимира Зеленского к ускоренному принятию Украины в состав Европейского союза.

    Министр по делам Европы Клаудия Бауэр подчеркнула, что диктовать сроки вступления в объединение недопустимо, а требования Киева об ускоренной интеграции нереализуемы, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, президент Украины в последние месяцы часто привлекал внимание желанием диктовать дату вступления в ЕС. Ускоренное присоединение по требованию – это просто невозможно», – заявила австрийский политик.

    Бауэр добавила, что в настоящее время нельзя спрогнозировать, в каком состоянии Украина завершит конфликт. По этой причине любые озвучиваемые сейчас даты вступления являются искусственными и невыполнимыми.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал зафиксировать 2027 год в качестве конкретной даты вступления страны в Евросоюз.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимыми планы киевских властей по присоединению к европейскому сообществу в указанные сроки.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович исключил техническую и физическую возможность полноправного членства республики с начала 2027 года.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    FT: Принятый ЕС пакет санкций против России может стать последним

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз может отказаться от формирования масштабных пакетов ограничений против России из-за растущих сложностей при согласовании таких мер между государствами-членами, 21-й пакет может оказаться последним, сообщает Financial Times.

    Еврочиновники сообщили FT, что Брюссель рассматривает новый подход к рестрикциям в отношении Москвы, передает РИА «Новости».

    Дипломаты долго не могли утвердить 21-й пакет мер, поскольку Греция выступала против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа.

    «Это может быть последний пакет санкций. Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает», – заявил источник газеты Financial Times, комментируя долгие споры европейских политиков.

    Российские власти неоднократно заявляли о способности справиться с давлением Запада. В Москве подчеркивали, что западным странам не хватает смелости признать провал экономической блокады, а в самих государствах ЕС все чаще говорят о неэффективности антироссийских мер.

    Совет ЕС утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций.

    Европейские дипломаты отказались от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Государства Евросоюза теряют готовность вводить новые ограничения из-за опасений за благополучие собственного бизнеса.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Желающие попасть в Россию эстонцы столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы

    Посольство: КПП близ Нарвы не вмещает желающих попасть в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневный поток граждан Эстонии, стремящихся попасть на российскую территорию, значительно превысил возможности пограничного пункта у Нарвы, заявил временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.

    Камран Абилов заявил, что в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП, передает РИА «Новости».

    «На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», – заявил Абилов.

    С 15 июня погранпункт «Нарва-1» сократил время работы на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснил эти меры стремлением уменьшить нагрузку на своих сотрудников.

    Весной власти Эстонии сократили время работы контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» до 12 часов.

    В ожидании пересечения границы люди ставили палатки.

    В середине июля время ожидания перехода на российскую территорию увеличилось до 30 часов.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Отказ Трампа от эскалации обрушил газовые котировки в Европе

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась на 8%, опустившись ниже психологической отметки впервые за неделю на фоне ослабления геополитической напряженности.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром упали на 8%, оказавшись ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с прошлого вторника, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 697,6 доллара, потеряв 6,7%. К 10:18 мск показатель составил 687,2 доллара.

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, составлявшей 748 долларов за тысячу кубометров. Снижение стоимости энергоносителей, включая падение мировых цен на нефть более чем на 5%, связывают с решением президента США Дональда Трампа отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, о чем ранее писала The New York Times.

    Цены на газ в Европе начали расти 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Максимального значения в 853,7 доллара они достигли 19 марта из-за сокращения производства сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость августовских фьючерсов на газ в Нидерландах снизилась до 681 доллара за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые котировки топлива опускались до 584 долларов.

    Перед этим цены продемонстрировали резкий рост на фоне жестких высказываний американского президента о прекращении перемирия с Тегераном.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Днепропетровске после взрывов почувствовали сильный запах аммиака
    Ростех передал Минобороны партию модернизированных БМП-3
    Мерц заявил об «исламистском теракте» в центре Берлина
    Польша: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом
    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя
    Выживший на Эльбрусе боснийский альпинист назвал причину трагедии
    В Красноярском крае нашли останки пропавшей полгода назад студентки

    ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года

    Вопреки разгону инфляции из-за ситуации на топливном рынке Банк России продолжил снижать ставку. Это стало приятным сюрпризом для рынка. Однако куда важнее даже не этот шаг ЦБ, а его видение ситуации до конца 2026-го и на следующий год. И здесь могут быть неприятные сюрпризы. Так каким видит будущее Центробанк России? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему приведет угроза ЕС воровать российскую нефть

    «Происходящее вполне подпадает под определение пиратства. За липовыми документами скрываются откровенно мошеннические действия». Такими словами эксперты оценивают введенный в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС механизм по конфискации российской нефти. Однако сможет ли он реально работать? Подробности

    Перейти в раздел

    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка

    «Прибалты так хотели уничтожить Россию, что, по сути, уничтожили собственное будущее». Так эксперты комментируют волну банкротств и ликвидации предприятий, накрывшую в последние месяцы страны Прибалтики. Речь уже далеко не только о кризисе в транспортной отрасли – потеря российского рынка сказывается на прибалтийской экономике не менее фатально. Подробности

    Перейти в раздел

    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации