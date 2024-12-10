Министр культуры Литвы выступил против гастролей российских артистов

Министр культуры Литвы Бирутис выступил против гастролей российских артистов в стране

Tекст: Мария Иванова

Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис заявил о несогласии с гастролями российских исполнителей в стране, сообщает ТАСС. Он сделал это заявление на заседании парламентской фракции правой консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы».

Бирутис подчеркнул, что категорически против того, чтобы в Литву привозили российскую государственную культуру, особенно в текущей политической ситуации. В ходе обсуждения парламентарии подняли вопрос о возможности запрета таких гастролей. Министр отметил, что необходимо найти решение, которое до сих пор не было принято.

Один из предложенных вариантов контроля за гастролями – создание специальной комиссии, которая занималась бы политической оценкой творчества иностранных артистов. Бирутис указал на недоработку предыдущего правительства, которое такую комиссию не создало.

Шарунас Бирутис является частью нового правительства, сформированного по итогам выборов в Сейм в октябре. Ожидается, что новое правительство приступит к обязанностям после представления парламенту своей программы и получения одобрения депутатов. Присяга правительства в Сейме намечена на 12 декабря.

Отметим, что буквально на прошлой неделе новый министр культуры Литвы Шарунас Бирутис выразил недовольство попытками отмены русской культуры в стране и подчеркнул важность индивидуального подхода к российским исполнителям.

Ранее в Литве телеведущий Альгис Раманаускас заявил, что родителей, слушающих при детях русскую музыку или смотрящих российские фильмы, следует расстреливать. Позже Раманаускас извинился за свои резкие высказывания против русской культуры, отметив, что они не были направлены против русских жителей.