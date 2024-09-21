Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.16 комментариев
Литовский телеведущий призвал расстреливать за просмотр российских фильмов
В Литве телеведущий Альгис Раманаускас заявил, что родителей, слушающих при детях русскую музыку или смотрящих российские фильмы, следует расстреливать.
Литовский сейм осудил высказывание телеведущего, в парламенте даже обратились в полицию с просьбой расследовать, содержат ли слова Раманаускаса призывы к убийству и разжиганию ненависти, передает RT.
Раманаускас известен своими русофобскими взглядами. Ранее он высказывался в поддержку высылки из Литвы «обрусевшего скота».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова осудила власти Литвы, назвав их «нацистами», после того как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните использовала оскорбительное выражение в адрес россиян.