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    Одним ударом Россия лишила ВСУ огромного запаса ракет и боеприпасов
    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах
    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет
    Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики
    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами
    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией
    Локальный режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани после атаки дронов
    Литовский телеведущий призвал расстреливать за просмотр российских фильмов
    Мнения
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    9 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    44 комментария
    21 сентября 2024, 18:58 • Новости дня

    Литовский телеведущий призвал расстреливать за просмотр российских фильмов

    Литовский телеведущий призвал расстреливать за просмотр российских фильмов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Литве телеведущий Альгис Раманаускас заявил, что родителей, слушающих при детях русскую музыку или смотрящих российские фильмы, следует расстреливать.

    Литовский сейм осудил высказывание телеведущего, в парламенте даже обратились в полицию с просьбой расследовать, содержат ли слова Раманаускаса призывы к убийству и разжиганию ненависти, передает RT.

    Раманаускас известен своими русофобскими взглядами. Ранее он высказывался в поддержку высылки из Литвы «обрусевшего скота».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова осудила власти Литвы, назвав их «нацистами», после того как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните использовала оскорбительное выражение в адрес россиян.

    21 сентября 2024, 15:05 • Новости дня
    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами

    Эксперт Дандыкин: Ударом по украинскому сухогрузу Россия уничтожила ценный груз для ВСУ

    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для уничтожения украинского сухогруза с западными ракетами Россия применила дальнюю авиационную ракету или нанесла удар комплексом «Искандер», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об уничтожении сухогруза с западными ракетами и боеприпасами для киевского режима сообщили в Минобороны России.

    «Вполне вероятно, что украинский сухогруз был поражен дальней авиационной ракетой. Второй вариант – это удар «Искандером». Судя по всему, груз сдетонировал, и от судна ничего не осталось. Скорее всего, сухогруз находился где-то под Одессой, куда он подошел под разгрузку», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Нанесение поражения сухогрузу с западными ракетами и боеприпасами для Украины было ожидаемым. «Это достаточно ценный груз, но надо более активно уничтожать боеприпасы, которые Запад поставляет киевскому режиму. Все это оружие, как мы знаем, направлено не только против военных объектов, но и мирногно населения», – подчеркнул эксперт.

    Подобные удары также должны отбить охоту перевозить особо опасные грузы на гражданских судах. «Военная помощь Украине только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Кому-то выгодно, чтобы он продолжался. А мы тратим ресурсы, причем главный ресурс – это люди. Да, мы теряем меньше людей, но есть определенное напряжение», – добавил спикер.

    Дандыкин напомнил, что поставщики вооружений Киеву по сути становятся стороной конфликта. «Мы делаем все, чтобы не было большой войны. Понимание того, что такая война стала бы последней в истории человечества, присутствует у самых ожесточенных «ястребов», включая американских», – считает эксперт.

    В субботу в Минобороны сообщили о том, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России было нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

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    21 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    @ РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять америкманских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 беспилотника, 579 ЗРК, 18317 танков и других бронемашин, 1457 боевых машин РСЗО, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    21 сентября 2024, 11:34 • Видео
    Урсула перезахватила власть ради Киева

    Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

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    21 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Бербок назвала условие «конца Украины»

    Бербок предрекла Украине «конец» в случае прекращения поддержки со стороны Германии

    Бербок назвала условие «конца Украины»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта на Украине, чтобы не допустить «конца Украины», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок подтвердила на предвыборном мероприятии в Потсдаме, что страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине, пока продолжается конфликт. Она отметила, что отсутствие поддержки со стороны Германии может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.

    «Если мы в это время не поддержим Украину, то тогда наступит конец Украине, а этого мы не допустим», – приводит ее слова ТАСС на DPA.

    Напомним, Бербок заявила, что Германия выделит дополнительную помощь в 100 млн евро для поддержки Украины в предстоящие зимние месяцы. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта необходимо провести новую конференцию с участием России.


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    20 сентября 2024, 20:44 • Новости дня
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    @ Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перечень государств, навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.

    В списке из 47 стран оказались экономически недружественные России государства, включая США, Великобританию (вместе с коронными владениями Британской короны и Британскими заморскими территориями), Германию, Францию, Японию, передает ТАСС.

    В списке также значатся Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Багамские острова, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан Марино, Северная Македония, Сингапур, Словения, Тайвань, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

    Из стран ЕС нет Словакии и Венгрии, а из стран НАТО – Турции.

    Источник агентства, знакомый с подготовкой документа, пояснил, что перечень утвержден в соответствии с указом президента Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

    Ранее Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении иностранцам, которые не приемлют ценности Запада. Согласно документу, зарубежные граждане, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства.

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    21 сентября 2024, 10:05 • Новости дня
    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП

    Украинский пленный признался, что попал к русским из-за обмана командования

    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Украинский военнослужащий, попавший в плен, рассказал о том, как сел в БМП, не зная, что она принадлежит российским силам, и что его подразделение было единственным на запорожском направлении.

    Пленный украинский солдат сообщил, что оказался в плену, потому что командование ВСУ обещало подкрепление, которого не существовало, передает РИА «Новости». Он сел в БМП, думая, что это украинская машина, но вскоре понял, что она принадлежит российским военным.

    Солдат, по имени Устенко, заявил, что его командование уверило их, что неподалеку находятся силы ВСУ, прикрывающие подразделение, но позже выяснилось, что они были одни. Он добровольно пошел в военкомат, так как ранее служил по призыву, и не стал прятаться от повестки.

    Устенко рассказывал о нехватке подготовки и патронов: тренировки проводились раз в месяц с выдачей всего десяти патронов. По его словам, офицеры, к которым их прикомандировывали, считали солдат «пушечным мясом» и не заботились об их судьбе.

    Отметим, за последнюю неделю на линии боевого соприкосновения более 50 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.

    Ранее пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Беседин, инвалид второй группы, признался, что решил дезертировать, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область.

    А служивший в ВСУ поваром военнопленный Руслан Полторацкий рассказал Минобороны, как кормил командира бригады стейками и икрой.

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    21 сентября 2024, 06:13 • Новости дня
    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России

    Times сообщила о проекте заявления Байдена и Стармера с разрешением Киеву бить западными ракетами вглубь России

    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России, пишет Times.

    Источники Times указывают на то, что высокопоставленные чиновники в Белом доме нацелены на «построение наследия» перед выборами и стремятся принять решение как можно скорее. Чиновники «готовились разрешить» Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России.

    «Но решение было таким сложным, что были подготовлены два заявления для совместной пресс-конференции», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Напомним, после переговоров между Байденом и Стармером Вашингтон заявил, что не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.


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    21 сентября 2024, 14:09 • Новости дня
    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет

    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет в Подмосковье

    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет
    @ techcult.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Летный демонстратор воздушного судна Tango, созданного S7 Group, провел первый тестовый полет, заявили в пресс-службе холдинга.

    Полет прошел утром 21 сентября на аэродроме в Подмосковье, самолет совершил успешный взлет, выполнил программу испытаний и успешно приземлился, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Самолетом управлял летчик-испытатель 1-го класса Владимир Барсук Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина.

    Воздушное судно оснащено двигателем UL Power 520is. Вместе с ним холдинг разрабатывает двигатель собственной конструкции и аналогичной мощности, пока образец находится на испытаниях.

    Tango представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, его создавали полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Аппарат построен из отечественных композитных материалов, его планируют использовать для обучения пилотов в России и для частных полетов.

    Ранее Ростех публиковал видео с исполнением фигуры высшего пилотажа российским пассажирским лайнером МС-21-300.

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    21 сентября 2024, 06:40 • Новости дня
    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов

    Эвакуация жителей поселка началась на Кубани из-за детонации взрывоопасных предметов после падения обломков БПЛА

    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков украинского БПЛА началась детонация взрывоопасных предметов, проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, беспилотники сбиты на юго-западе Тверской области.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что БПЛА атаковали Тихорецкий район. Два беспилотника были «подавлены силами ПВО и РЭБ», но из-за «падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы».

    Эвакуированных жителей поселка перевозят в соседние населенные пункты. Решено организовать в Тихорецке пункт временного размещения. По имеющейся информации, в результате ЧП никто не пострадал.

    Губернатор правительства Тверской области Игорь Руденя сообщил, что над регионом также «сбиты БПЛА». «Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории», – сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Тверской области.

    В среду Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация. В результате падения обломков были госпитализированы 13 человек в состоянии средней тяжести.

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    20 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ирландии напомнили Западу о российской «Царь-бомбе»

    Журналист Боуз напомнил Западу о наличии у России мощнейшей «Царь-бомбы»

    В Ирландии напомнили Западу о российской «Царь-бомбе»
    @ Pavel Golovkin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае ядерной войны Россия может применить мощнейшую в истории человечества термоядерную «Царь-бомбу», эта мысль ужасает, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    «Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», – написал журналист в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ядерный арсенал России в настоящее время является самым крупным и передовым в мире.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

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    21 сентября 2024, 10:31 • Новости дня
    Бойца ММА пытались похитить из НИИ Склифосовского

    Шестерых мужчин арестовали за попытку похитить бойца ММА из НИИ Склифосовского

    Бойца ММА пытались похитить из НИИ Склифосовского
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Шестеро мужчин, пытавшихся прорваться в НИИ Склифосовского, стремились увезти бойца ММА Умара Чичаева, получавшего там медпомощь после инцидента со стрельбой у офиса Wildberries, однако сами были задержаны.

    Шестеро мужчин пытались проникнуть в приемное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, их целью было попасть в палату, где находился боец ММА Умар Чичаев. Чичаева задержали ранее после инцидента со стрельбой у офиса компании Wildberries.

    Мужчины, по словам источника, хотели забрать Чичаева из медицинского учреждения, где ему оказывали первую помощь после задержания. Однако они сами были задержаны за неповиновение полиции. В отношении них возбуждено административное дело за нарушение общественного порядка.

    Напомним, Басманный суд Москвы арестовал 30 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре столицы. Впоследствии Следственный комитет отпустил еще трех человек, включая арестованных за покушение на полицейского. Кроме того, владеющий 1% ООО «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук, которого задержали по этому делу, сообщил, что вернулся домой.

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    21 сентября 2024, 15:29 • Новости дня
    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией

    Зеленский заявил о «плане из трех пунктов» по переговорам с Россией

    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией.

    Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями, передают «Ведомости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Карикатура

    Источники сообщили, что Зеленский якобы представит свой «план победы» президенту США Джо Байдену и двум кандидатам на пост главы американского государства.

    Ранее это же сообщали источники Bloomberg, по их информации, в план включены обязательства по поставкам оружия.

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    21 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики

    Российские войска в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар кроме того был нанесен по цехам по производству беспилотников, а также местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели были удара достигнуты и все назначенные объекты поражены, сообщил Конашенков.

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    20 сентября 2024, 20:33 • Новости дня
    Психолог рассказала, как убедить детей не спиливать зубную эмаль

    Психолог Жихарева дала советы, как убедить детей не выравнивать зубы пилкой для ногтей

    Психолог рассказала, как убедить детей не спиливать зубную эмаль
    @ Vikki Grant/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В Tik-Tok появился новый тренд – подростки пилками для ногтей стачивают передние зубы, чтобы они имели одинаковую высоту. Детский психолог Олеся Жихарева рассказала газете ВЗГЛЯД, как правильно поговорить с ребенком, чтобы он осознал серьезность медицинских последствий таких манипуляций с зубами.

    «У подростков есть потребность в принадлежности к какой-либо субкультуре или подростковой компании. Эта потребность актуализируется в достаточно раннем возрасте, где-то в районе 12 лет, и начинает проходить только по достижении совершеннолетия, когда ценности смещаются в сторону друзей, семьи, работы, карьеры и т. д. Именно на этой потребности базируются все подростковые течения», – рассказывает Жихарева. Кроме того, продолжает специалист, подростки нуждаются в протестных проявлениях – у них появляется потребность быть ярко индивидуальными, отличаться от других.

    «И если группа, к которой себя причисляет подросток, стачивает зубы, то значит, он будет стачивать зубы. Ребенок считает, что он этим отличается от основной массы, а поэтому делает что-то, чтобы не быть как все», – объясняет психотерапевт.


    Однако есть ряд хитростей для родителей, с помощью которых они могут оградить своих детей от зловредных трендов, продолжает эксперт. По ее словам, в таких ситуациях ни в коем случае нельзя наказывать ребенка, разговаривать с ним назидательным тоном – лучше работать наглядно, образно. Например, показать структуру зуба, эмали, объяснить, что она не восстанавливается, и, спиливая ее, ребенок делает зуб чувствительным.

    «Необходим подход через доброе. При разговоре с подростком лучше рассказывать примеры из жизни, можно их даже придумать, использовать метафоры, причем позитивные и очень интересные. Потому что если все перейдет в откровенные запреты и наказания, то работать это не будет. В противном случае это вызовет протестные реакции, усугубит отношения в семье и отдалит ребенка», – заключила Жихарева.

    Стоит отметить, что подвергшиеся новому тренду дети не осознают, что повреждение эмали приводит к ряду серьезных последствий. Ее стачивание вызывает повышенную чувствительность зубов, дискомфорт при употреблении горячей, холодной или кислой пищи. И поскольку эмаль не восстанавливается, поврежденные участки становятся уязвимыми для бактерий. Со временем это может потребовать серьезного стоматологического вмешательства, вплоть до замены зубов на вставные.

    Ранее практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как вести себя с агрессивными квадроберами, а также порассуждала о пользе и вреде новой спортивной субкультуры.

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    21 сентября 2024, 02:29 • Новости дня
    Сикорский отказался от идеи передачи Крыма под мандат ООН

    Сикорский назвал свои слова о передаче Крыма под мандат ООН «гипотетической дискуссией»

    Сикорский отказался от идеи передачи Крыма под мандат ООН
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о возможной передаче Крыма под мандат ООН, заявив, что это была лишь «гипотетическая дискуссия» в кругу экспертов.

    В ходе пресс-конференции в Вашингтоне Сикорский подчеркнул, что Польша продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и неоднократно заявляла об этом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Onet.

    «В то же время, на конференции состоялась гипотетическая дискуссия в кругу экспертов в режиме off the record», – заявил министр. Он пояснил, что в ходе обсуждения рассматривались различные варианты реализации предложений украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Киевом контроля над Крымом.

    Напомним, Сикорский предложил урегулировать конфликт вокруг статуса Крыма путем передачи полуострова под мандат ООН на 20 лет с последующим «честным» референдумом. На это глава офиса украинского президента Андрей Ермак ответил, что Крым якобы является территорией Украины. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение Польши абсурдным, подчеркнув, что статус российских регионов не подлежит обсуждению.

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    20 сентября 2024, 23:12 • Новости дня
    Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис

    Лавров заявил об отсутствии у Москвы предпочтений на выборах президента США

    Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не делает различий между кандидатами в президенты США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, что президент России Владимир Путин пошутил, говоря о «поддержке» Камалы Харрис.

    «Президент России Владимир Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегал к шуткам во время своих выступлений и интервью», – приводит слова Лаврова ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

    Министр также подчеркнул, что в отношении участников избирательных кампаний США, как нынешних, так и будущих, не видит разницы, поскольку, по его словам, на них влияет так называемое «глубинное государство».

    Напомним, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    Шутка Путина ввела в замешательство соперника Харрис Дональда Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – заявлял он.

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    ФРС США снижением ставки бьет по доллару

    Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Одним ударом Россия лишила ВСУ огромного запаса ракет и боеприпасов

    Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз с западными ракетами для ВСУ. Морские перевозки позволяют транспортировать большие объемы, и ВСУ зависят от таких поставок, потому что тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов. Эксперты отмечают: сухогруз был уничтожен на том основании, что любое западное оружие – законная цель для России. Как России удалось провести эту операцию? Подробности

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    Российский атом пробивает европейские санкции

    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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