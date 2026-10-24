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В Греции назвали помощь Украине причиной потери социальных благ в ЕС
Греческая партия Pakief назвала помощь Киеву причиной энергокризиса в Европе
Экономическая и военная поддержка Киева лишила граждан Евросоюза привычных социальных благ, заявила оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief).
В основе европейского кризиса лежит антироссийская истерия, которая достигла своего пика во время спецоперации на Украине. «Кризис, обострившийся за последние пять лет во всех странах ЕС, включая Грецию, и угрожающий крахом всей западной политической и социальной структуры, связан не только с глубоко неолиберальной политикой правительств и европейского органа исполнительной власти», – говорится в заявлении партии, передает ТАСС.
По мнению политиков, отказ от дешевых российских энергоносителей спровоцировал беспрецедентный дефицит. Ставка на дорогой сжиженный природный газ из США и иранскую нефть не оправдалась, а последующая американская блокада Ормузского пролива привела к полной зависимости Европы от Вашингтона и взрывному росту цен.
На этом фоне колоссальные расходы на помощь Киеву лишь усугубили социальную напряженность в европейском обществе. Представители Pakief отметили, что более 70% жителей Греции требуют отказаться от поддержки украинских властей и вернуть хорошие отношения с Россией.
Оппозиция призвала осудить курс премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и последовать примеру США, Болгарии и Турции, подписавших договоры на поставку российских энергоресурсов. В противном случае Грецию могут охватить масштабные протесты, аналогичные тем, что уже проходят во Франции и Албании.
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