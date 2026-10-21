Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Фон дер Ляйен отказалась снимать энергосанкции с России вопреки шагам США
Евросоюз не намерен отменять энергетические санкции против России до прекращения конфликта на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«В связи с нынешними дискуссиями я хочу выразиться предельно ясно: эти санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит войну», – заявила фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, передает РИА «Новости».
Ее заявления прозвучали на фоне предпринятых администрацией президента США Дональда Трампа шагов по смягчению ограничений в отношении российских энергоносителей. Вашингтон смягчил санкционный режим в отношении поставок российского дизельного топлива и приостановил введение ряда новых ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров призвал «не ждать чудес» от США в вопросе санкций.
В понедельник Британия отказалась поддержать решение Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Владимиру Зеленскому не отменять санкции против России.