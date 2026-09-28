Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен обвинила Россию во враждебных действиях в связи с решением передать под временное управление активы французского ретейлера Auchan, швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французской логистической группы FM Logistic, а также бывшей «дочки» французского бренда Leroy Merlin – «Лемана ПРО».

Кроме того, в ее совместном с молодым главой «Национального объединения» Жорданом Барделла говорится, что Россия не может диктовать Франции свою политику с помощью угроз или психологического давления.

«Никакие провокации, тайные операции и дестабилизирующие действия не заставят Францию ​​способствовать достижению Россией ее военных целей на Украине», – сказала она.

И это та самая Ле Пен, на которую у нас некоторые едва ли не молились, годами убеждая россиян, что вот-вот она придет к власти, и Франция резко развернется лицом к России.

Но с чего бы?

В ходе предыдущих французских президентских выборов она обещала в случае своей победы вывести Францию из НАТО и ЕС, но потом дезавуировала свои заявления – то ли сама испугалась реакции избирателей, то ли ей объяснили, что есть красные черты, которые переходить нельзя.

А ведь сегодня впервые за много лет у нее есть реальный шанс стать президентом. По информации на август 2026 года, она является абсолютным лидером в президентской гонке накануне выборов 2027 года, набирая в первом туре от 35 до 38% голосов избирателей. При том, что нынешний президент Эммануэль Макрон баллотироваться не может, а потенциального преемника до сих пор не назвал, что еще больше увеличивает шансы Ле Пен.

На этом фоне лидер правой группы Италии «Европейские консерваторы и реформисты» (ЕКР) Никола Прокаччини, один из союзников нынешнего итальянского премьер-министра Джорджи Мелони, заявляет, что в ЕС обсуждают необходимость взаимодействия с Ле Пен в случае ее победы на президентских выборах. То есть Брюссель не будет препятствовать ее приходу к власти, но попытается поставить ее в «стойло» европейской политики: никаких референдумов о выходе из НАТО и ЕС, никакой дружбы с Россией, сохранение поддержки Украины.

Видимо, Ле Пен это уяснила. Характерно, что ее процитированное заявление прозвучало после встречи с Эммануэлем Макроном – видимо, он проинструктировал лидеров «Национального объединения» об условиях возможной передачи власти.

Что теперь скажут поклонники Ле Пен в России? Ничего. Как ничего не сказали, когда та же Джорджа Мелони в Италии проявила себя как последовательная сторонница Украины, хотя до этого почему-то верили, что ультраправый политик (поклонница Муссолини, кстати) изменит отношение Рима к Москве с враждебного на хотя бы нейтральное.

Сегодня многие столь же наивно верят в «Альтернативу для Германии». Особенно на фоне ее ошеломительных успехов на земельных выборах последних недель.

С перспективой прийти к власти у АдГ все намного сложнее: немецкие партии в свое время договорились ни при каких обстоятельствах не идти с ней в коалицию, так что для прихода к власти ей нужно брать конституционное большинство на федеральных выборах, что пока выглядит невозможным.

Но АдГ также не является «пророссийской партией»! Да, они выступают за возврат к закупке нашего газа – просто потому, что это разумно. И Киев они не хотят финансировать отнюдь не из антивоенных соображений. Что же касается самого украинского конфликта, то партия расколота примерно 50 на 50: есть те, кто за полное прекращение поддержки Украины и восстановление отношений с Россией, а есть те, кто за продолжение нынешней линии.

Собственно, откровенных «русофилов» в АдГ не так много, ими точно не являются ее руководители. Наверное, многие уже забыли, как тогда еще мало кому известная в России нынешняя сопредседатель партии Алис Вайдель в 2020 году скорбела о «жертвах изгнания» – немецком населении, которое в 1945 году бежало из Восточной Пруссии вместе с отступающей гитлеровской армией. Посольство России ей тогда ответило: «Здесь, пожалуй, уместно вспомнить причину, по которой Красная армия наступала вперед».

Знала ли Вайдель эту причину и осознала ли она ее за прошедшие годы – неизвестно. В любом случае ожидать от нее пламенной и самоотверженной дружбы явно не стоит.

Как и от других немцев. Которым сегодня активно промывают мозги пропагандой неизбежности новой войны с Россией.

Германия, как и вся Европа, открыто готовится к войне и постепенно переводит экономику на военные рельсы.

На фоне того, как правившие в странах ЕС условные левые – социалисты, соцдемы, христианские демократы – откровенно не справляются с грузом проблем (которые сами же создали), правящие круги выпускают на сцену пожарную команду – ультраправых, которые обещают быстрые и радиальные решения. Это всё мы все уже проходили в 1930-е. К чему это все привело – все помнят.

Конечно, нынешние европейские ультраправые отрицают Гитлера, Муссолини и Франко (хотя далеко не все, есть и открытые реваншисты). Однако историческая параллель очевидная.

Да, сегодня никто не вещает людоедскими лозунгами, не распространяет открыто человеконенавистническую расовую теорию. Однако мы не первый год наблюдаем расчеловечивание и дегуманизацию россиян, попытки отменить русскую культуру. С этого начинали и немецкие нацисты, убеждавшие соотечественников, что Россия несет прогрессивной Европе «вирус коммунизма», и ее нужно нейтрализовать. А потом уже – про «славян-недочеловеков» и прочее. Когда аудитория стала к этому максимально готова.

Казалось бы, всё это в прошлом и никогда не повторится? Вот только эти надежды не основаны ни на чем, как и вера в то, что европейские ультраправые вдруг захотят дружить с Россией, придя к власти. Им не дадут. Да и сами они не захотят.

Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.