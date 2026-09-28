На Чукотке завершили уборку по проекту «Чистая Арктика»

На Чукотке собрали почти 2 тыс. тонн мусора по проекту «Чистая Арктика»

Tекст: Вера Басилая

Финальная уборка сезона 2026 года в рамках общественного экологического проекта «Чистая Арктика» прошла в районе сопки Михаила в Анадыре. В мероприятии приняли участие сотрудники органов исполнительной власти, депутаты, волонтеры и местные жители. По итогам акции было собрано 17 кубометров бытового мусора, что составляет порядка 4,5 т.

В 2026 году мероприятия по очистке охватили 15 локаций региона, включая особо охраняемые природные территории. Суммарный результат сезона по всей Чукотке составил 92 кубометра мусора и около 20 т металлолома. К проекту присоединились более 300 волонтеров.

«Чистая Арктика» имеет огромное значение. Чукотка – регион с хрупкой экосистемой. Наш округ участвует в ней в пятый раз, и сейчас мы можем констатировать, что от точечных акций по очистке территорий мы перешли к системной работе», – заявил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Руководитель проекта Андрей Нагибин отметил, что Чукотка является одним из самых сложных регионов для работы из-за логистики. По его словам, за пять лет округ вышел на системную работу, и уборка арктических территорий стала нормой.

Всего за годы участия региона в проекте более 1,8 тыс. человек помогли собрать почти 2 тыс. тонн металлолома и мусора.



В конце августа волонтеры проекта «Чистая Арктика» подготовили к утилизации около 2 тыс. ржавых бочек на мысе Челюскин.

Ученые экспедиции приступили к масштабному изучению арктических экосистем для оценки экологического ущерба.

Пятый юбилейный сезон этой программы стартовал в прошлом году в Якутске.