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Евросоюз признал нехватку кораблей для операции в Красном море
Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о нехватке кораблей в Красном море
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала нехватку судов, участвующих в военно-морской операции Aspides в Красном море, для обеспечения безопасности международных маршрутов.
Судоходные пути в Красном море подвергаются растущему риску из-за активности хуситов, в связи с чем европейская миссия Aspides нуждается в дополнительных силах, передает РИА «Новости».
По словам руководителя европейской дипломатии, миссия позволяет поддерживать жизненно важный водный коридор открытым, однако для повышения ее результативности необходимо увеличить численность задействованного флота.
Каллас уточнила, что первоначально при запуске операции предполагалось привлечь как минимум десять кораблей, но в настоящее время миссия не располагает таким количеством судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бельгия решила отправить проблемный 35-летний фрегат в Красное море.
В марте Германия выразила скептицизм относительно расширения миссии Aspides на Ормузский пролив.