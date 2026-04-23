  Лента новостей
    Израиль теряет последних союзников в Европе
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Песков призвал не верить слухам о перестановках в правительстве
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    Голикова рассказала о запуске новой налоговой выплаты для семей
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    23 апреля 2026, 13:01 • Новости дня

    В Кремле раскрыли план ЕС поссорить Сербию с Россией

    Песков заявил о требованиях Евросоюза к Сербии разорвать отношения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз выдвигает Сербии условия, предполагающие разрыв отношений с Москвой ради евроинтеграции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российское руководство фиксирует давление западных стран на Белград, передает РИА «Новости».

     «Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россией», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, европейские политики требуют от сербских властей разорвать связи с Москвой ради интеграции. В противном случае государству предлагают забыть о членстве в объединении. Песков назвал подобную постановку вопроса абсолютно неверной.

    Он подчеркнул, что каждое суверенное государство имеет право гармонично развивать партнерство во всех направлениях. Россия всегда поддерживала независимую позицию других стран, поэтому Москва не сомневается в способности сербов руководствоваться исключительно национальными интересами.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала присоединение к антироссийским санкциям обязательным условием для принятия республики в ЕС.

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал о требованиях Брюсселя закрыть российские СМИ ради ускорения евроинтеграции.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о давлении Евросоюза на Белград из-за украинского конфликта.

    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Посол России предложил Украине переименовать Киев вместо Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение украинских переговорщиков переименовать часть Донбасса в «Донниленд» – это всего лишь «стеб» со стороны Украины, заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    Дипломат отметил, что подобные идеи – не более чем издевки и не заслуживают серьезного внимания, передает «Газета.Ru».

    «Пусть они занимаются переименованием Киева», – заявил Долгов.

    Посол подчеркнул, что Донбасс – территория России, и любые фантазии со стороны украинских политиков не могут изменить этого факта, поскольку название региона закреплено в российской Конституции.

    Долгов указал, что гораздо более серьезной международно-политической проблемой является продолжающаяся поддержка Киева странами Европы. Он напомнил, что это создает долгосрочную угрозу для мира и безопасности.

    Дипломат также обратил внимание на риторику в Брюсселе о «большой войне» с Россией и подчеркнул: Россия никому не угрожает, в том числе Европе. Однако, по его словам, именно европейские страны продолжают создавать угрозы безопасности России, что и следует считать действительно серьезной проблемой.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация предложила назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд».

    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    22 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский разработчик альтернативного приложения Telegram – компания «Телега» – подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на действия Apple. Поводом стали удаление приложения Telega из App Store, блокировка его запуска на устройствах пользователей и закрытие аккаунта разработчика. 

    «Мы считаем, что столкнулись не с частным случаем, а с системным дефектом механизма Apple», – говорится в заявлении компании. Там сообщается, что Apple 9 апреля удалила приложение и аккаунт из App Store, а 17 апреля ограничила работу уже установленных версий, уведомив пользователей о «вредоносном ПО». При этом Apple не предоставила разработчику конкретных претензий, результатов экспертизы и рекомендаций по устранению возможных нарушений. В течение десяти дней после запросов «Телеги» Apple также не дала разъяснений по ситуации.

    В жалобе в ФАС российская компания просит признать действия Apple злоупотреблением доминирующим положением по статье 10 закона «О защите конкуренции», восстановить приложению доступ к платформе и публично опровергнуть ложные уведомления о вредоносности приложения. Также разработчики настаивают на изменении самой процедуры взаимодействия Apple с разработчиками и предоставлении понятных сроков и конкретных претензий для исправления нарушений.

    «Телега» подчеркивает, что их приложение построено на современной архитектуре, не внедряет вредоносный код, не вмешивается в работу устройств и не нарушает безопасность пользователей. Компания связывает возникшие технические проблемы с багом iOS, а не с работой приложения, и отмечает, что репутационный ущерб усиливается из-за публикаций в СМИ, где «Телегу» необоснованно называют «шпионским» ПО.

    С 2022 года в App Store наблюдается системное удаление российских приложений, связанное в первую очередь с санкциями и политическими ограничениями. Процесс проходит волнами: сначала под ограничения попали государственные СМИ (RT, Sputnik), затем – крупные банки (ВТБ, ПСБ, Сбербанк и др.), в 2023 году – «Тинькофф» и ряд других финансовых организаций. Параллельно удалялись сервисы экосистемы VK и другие популярные приложения («Домклик», «Ситидрайв», «Сбермаркет», «РЖД Пассажирам», «М.Видео», «Автодор»). В 2025–2026 годах фиксируются точечные удаления отдельных сервисов, включая «Авито» и Telega.

    Ранее приложение «Телега» исчезло из российского магазина App Store. В сервисе пояснили, что приложение могло исчезнуть из российского App Store на фоне большого количества негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию.

    22 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции было неправильно истолковано, заявила официальный представитель исполнительного органа Евросоюза Паула Пинью, пишет Bloomberg.

    Пинью уточнила, что упоминание Турции наряду с Россией и Китаем не означало сравнения этих стран между собой, а указывало лишь на значительное геополитическое влияние Анкары, в том числе на Западных Балканах, сообщает Bloomberg.

    Пинью подчеркнула, что Турция «безусловно остается важным партнером ЕС как в экономическом, так и в политическом плане», особенно в вопросах миграции. Она напомнила, что страна является кандидатом в члены ЕС и важным союзником по НАТО.

    На мероприятии в Гамбурге фон дер Лейен поддержала расширение ЕС и заявила, что блок «должен добиться завершения формирования Европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай». Издание отмечает, что высказывание главы ЕК прозвучало на фоне обострения международной ситуации, связанной с конфликтом США и Ирана, когда ЕС старается укрепить геополитические связи.

    Турция обладает второй по численности армией в НАТО и готовится провести саммит альянса в июле, а также продолжает настаивать на более тесном сотрудничестве с Евросоюзом для усиления безопасности региона.

    Анкара обратилась к Еврокомиссии с просьбой разъяснить слова фон дер Ляйен и получила заверения, что фраза была вырвана из контекста и подлежит пояснению. В турецком МИД пока не прокомментировали ситуацию официально.

    Ранее Турция захотела возглавить операции НАТО в Черном море.

    22 апреля 2026, 19:19 • Новости дня
    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Библейская притча о неводе, закинутом в море, оказалась близка юкагирам благодаря их традиционным занятиям – рыболовству и охоте, тогда как другие библейские образы, связанные, например, с земледелием, могут вызвать трудности восприятия, рассказала газете ВЗГЛЯД заместитель руководителя миссионерского отдела Якутской епархии монахиня Елизавета (Сеньчукова), комментируя проводимую сейчас епархией работу по переводу Нового Завета на юкагирский язык. Юкагиры – коренной малочисленный народ Севера, их осталось менее двух тысяч человек.

    Сеньчукова рассказывает, что главная сложность перевода Библии на языки малых народов связана с тем, что у этих народов иные жизненные реалии. Изначально команда опиралась на консультации профессиональных филологов, однако это не приносило заметных результатов. Переломным моментом стала поездка в одно из сел, где участники проекта начали напрямую общаться с местными жителями. Именно тогда миссионеры решили провести эксперимент – попробовать перевести одну из евангельских притч.

    «Мы выбрали притчу Иисуса Христа о Царствие Небесном, которое сравнивается с неводом, закинутым в море и захватившим разную рыбу. В конце времен ангелы вытаскивают невод и разбирают рыбу на хорошую, которую собирают, и плохую, которую выбрасывают. Этот образ оказался понятен юкагирам, так как они живут на берегу большой реки и занимаются рыбалкой, охотой и собирательством. В то же время стало очевидно, что не все притчи будут столь же легко восприниматься. Например, скорее всего, сложности возникнут с переводом притчи о сеятеле и семенах, поскольку этот сибирский народ хлеб не сеет и вообще огородным хозяйством не занимается», – рассуждает собеседница.

    Наиболее серьезные трудности связаны с языком и заложенным в его слова смыслами, продолжает монахиня. Некоторые понятия требуют переосмысления. Однако иногда случается и ровно наоборот – язык, благодаря своей архаичности, позволяет передать смысл с удивительной точностью. Так, пытаясь объяснить, что такое Царствие Божие, носители языка использовали слово с широким значением «хойл», которым юкагиры обозначают и Бога, и все, что с ним связано. Такое решение оказалось не просто удачным, но и богословски глубоким, поскольку в евангельском понимании Царствие Божие действительно неотделимо от самого Бога.

    Каждый народ, соприкасаясь с текстом Священного Писания, находит в нем что-то свое, добавляет монахиня. Тем более, что сам Новый Завет изначально имеет переводную природу: слова Христа и апостолов были переданы с арамейского и древнееврейского языков на греческий.

    «Особое значение имеет личное восприятие языка. Известны случаи, когда человек воспринимает веру как нечто внешнее. Но стоит ему услышать Евангелие на родном языке, как возникает ощущение, что Бог говорит с ним напрямую. Архиепископ Якутский и Ленский Роман не раз подчеркивал, что особенно важно, чтобы молитва звучала на том языке, на котором человек слышал речь своей матери в детстве», – отмечает Сеньчукова.

    При этом, сетует она, ситуация с языками коренных малочисленных народов остается сложной – многие из них находятся на грани исчезновения. В некоторых случаях число носителей исчисляется десятками, а иногда и единицами. Поэтому перевод Библии на такие языки становится еще и культурным событием – эта работа способствует сохранению языков народов России и укреплению их культурной идентичности, при том что изначально задача остается миссионерской.

    «Работа над переводом Евангелия на юкагирский язык началась по благословению и активной поддержке архиепископа Якутского и Ленского Романа при непосредственном участии Института перевода Библии. В этой работе большую роль играет и переводческий отдел Якутской епархии. Его руководитель Саргылана Леонтьева, которая занимается переводом на якутский язык, не раз озвучивала важную мысль: «Бог – хозяин языков». В этих словах заключено понимание того, что каждый язык способен стать носителем священного смысла, потому что Бог знает его глубже, чем сами носители. Так постепенно выстраивается цельное служение, в котором соединяются миссия, перевод, культура и личный опыт. Оно показывает, что слово Божие может звучать на любом языке и оставаться живым и близким каждому народу», – заключила монахиня Елизавета.

    Ранее заместитель председателя молодежного отдела Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), ключарь Синодального Знаменского собора РПЦЗ протоиерей Андрей Соммер рассказал, что что рост интереса молодежи к православию связан с ощущением пустоты светского общества и поиском духовных основ. По его словам, в вере люди ищут ответы на важные для себя вопросы.

    22 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на российский газ в условиях энергетического кризиса, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Евросоюз «не должен использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», передает ТАСС.

    По словам Йоргенсена, такое решение является однозначным для Еврокомиссии и должно оставаться неизменным вне зависимости от ситуации на энергетическом рынке.

    Ранее Йоргенсен сообщил, что издержки Евросоюза из-за роста цен на энергоресурсы с начала войны против Ирана достигли 24 млрд евро.

    Напомним, для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    23 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивная внешняя политика и токсичные заявления американского лидера заставили европейских премьер-министров разных взглядов дистанцироваться от Вашингтона ради политического выживания, отмечает The New York Times.

    Угрозы введения пошлин, конфликт с Ираном и нападки на папу римского обрушили рейтинги Дональда Трампа в Европе, пишет The New York Times. Теперь против него выступают даже бывшие союзники среди консерваторов. Дистанцирование от Вашингтона стало политической необходимостью для многих лидеров.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес активно критикует американского лидера, что помогает ему отвлечь внимание от коррупционных скандалов и повысить собственную популярность.

    «Нет войне. Позор тем, кто защищает привилегии элит, кто поддерживает войну», – заявил политик.

    Похожая ситуация складывается в Италии, где премьер-министр Джорджа Мелони долгое время искала сближения с США. Она встала на сторону папы римского Льва XIV и выразила солидарность с ним после резких высказываний Трампа в адрес понтифика. Итальянский лидер назвала неприемлемыми подобные комментарии американского президента. В ответ президент США пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы.

    Отмечается, что отстранение от курса США становится общеевропейским трендом. Критика звучит со стороны правых политиков в Британии, Германии и Франции. Недавнее поражение венгерского лидера Виктора Орбана на выборах лишь подтверждает токсичность поддержки со стороны главы Белого дома, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать позицию американского президента по войне на Ближнем Востоке.

    22 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    НАТО проведет саммит в резиденции Эрдогана

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс проведет встречу на высшем уровне в столице Турции летом 2026 года под председательством генсека Марка Рютте.

    Следующий саммит Североатлантического альянса состоится в Анкаре 7 и 8 июля 2026 года, передает «Интерфакс». Об этом официально объявила штаб-квартира организации в Брюсселе.

    «Заседание пройдет под председательством Генерального секретаря НАТО в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, Турция», – отмечается в заявлении альянса. Руководить встречей будет Марк Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Турции запланировал обсуждение места проведения саммита НАТО 2026 года. Турецкое правительство рассматривало Стамбул и Анталью в качестве возможных площадок для мероприятия. США потребовали не приглашать Украину на официальные встречи саммита в Анкаре.

    22 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    ЕС и Евроинвестбанк выделили Киеву 600 млн евро помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз совместно с Европейским инвестиционным банком направили Киеву финансовую помощь для восстановления инфраструктуры страны на сумму 600 млн евро.

    Европейский союз и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении Киеву 600 млн евро, передает ТАСС. В заявлении евродипслужбы отмечается, что средства предназначены для восстановления Украины.

    В документе отмечается: «ЕС и Европейский инвестиционный банк выделили 600 млн евро помощи Украине на восстановление». Эта сумма поступит Киеву в рамках поддержки экономики и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву независимо от итогов выборов в Венгрии.

    Западные страны пообещали выделить более 5,5 млрд долларов на укрепление украинской ПВО и поставки беспилотников.

    Евросоюз предоставил дополнительные 80 млн евро для Киева за счет доходов от замороженных российских активов.

    22 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Сборная России завоевала семь золотых медалей на 60-й Менделеевской олимпиаде
    Tекст: Валерия Городецкая

    Все участники сборной России завоевали золотые или серебряные медали на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

    Соревнование проходит в Москве с 15 по 23 апреля, оно собрало около 200 лучших школьников-химиков из 37 стран мира.

    Семь российских школьников из Москвы, Самары, Магнитогорска и Московской области стали обладателями золотых медалей, что обеспечило России первое место по числу высших наград.

    Серебряные медали получили восемь участников сборной из Москвы, Казани, Сириуса, Саранска и Петербурга.

    Среди золотых медалистов также были школьники из Китая, Вьетнама, Казахстана, Венгрии и Израиля. Серебро присудили участникам из Узбекистана, Турции, Туркмении, Белоруссии и Монголии, а бронзовые награды получили юные химики из Шри-Ланки, Азербайджана, Бразилии, Японии, Кубы, Саудовской Аравии, Северной Македонии и Армении.

    «Для нас большая честь снова принять Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии, созданную когда-то в МГУ и отмечающую в этом году свой 60-летний юбилей. Мы рады, что участники из 37 стран не только продемонстрировали здесь свои знания и талант, но и познакомились с сердцем нашей Родины, ее научной и культурной средой, а также современной инфраструктурой Московского университета», – отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

    Он подчеркнул, что олимпиада объединяет одаренных школьников со всего мира и закладывает основы будущей международной научной кооперации.

    Международная Менделеевская олимпиада считается одной из самых престижных химических олимпиад в мире, и ее статус признан ЮНЕСКО. Олимпиада проводится с 1967 года и носит имя Дмитрия Менделеева – выдающегося российского ученого.

    В марте московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию.

    23 апреля 2026, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма

    Tекст: Анастасия Куликова

    13 лет, что Германия отводит на создание самой сильной армии в Европе, – большой срок. Он вызван неблагоприятными экономическими условиями, в которых оказалась ФРГ, а также желанием немецкого руководства минимизировать панические настроения внутри страны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Германия представила стратегию развития армии до 2039 года.

    «Заявления о намерении создать самую сильную армию в Европе звучат в Германии уже несколько лет. Закрепление этой цели в военной стратегии бундесвера – свидетельство возрождения духа реваншизма», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, заявленные 13 лет, которые немецкое руководство отводит на достижение цели, довольно большой срок. Но это вызвано рядом причин, добавил собеседник. «Первая – неблагоприятные экономические условия, в которых сейчас находится ФРГ. Берлину нужно поддерживать уровень жизни населения и при этом заниматься милитаризацией», – пояснил эксперт.

    «Вторая – желание минимизировать панические настроения внутри Германии», – добавил Кнутов. Он отметил, что ранее всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет обязали получать разрешение бундесвера, если они хотят покинуть страну более чем на три месяца. «Если бы министерство обороны в стратегии объявило, что к 2030 году армия должна стать сильнейшей, то это вызвало бы недовольство», – уточнил аналитик.

    Но даже более нейтральные сроки едва ли помогут Берлину добиться численности вооруженных сил в 460 тыс. человек. Поскольку, как показывают социологические опросы, немцы не хотят заключать контракты с бундесвером, Германии придется вернуть призыв в армию, спрогнозировал Кнутов. Он указал, что частично меры в этом направлении уже принимаются.

    «Не удивлюсь, если в число резервистов начнут записывать и женщин. На такой шаг, как правило, идут, когда не хватает военнослужащих», – добавил спикер. Судить о том, сделает ли это бундесвер самой сильной армией в Европе, сложно. «Увеличение численности армии будет сопровождаться и переходом на новые технологии. Речь идет в первую очередь о беспилотниках, роботизированных наземных комплексах», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, Германия пытается снова стать страной, которая будет доминировать в Европе, продолжил Кнутов. «Планы создать сильнейшую армию на континенте направлены против нашей страны», – убежден он. Собеседник напомнил, что изначально в НАТО звучали идеи, согласно которым боевые действия на Украине должны истощить Россию, после чего ВС государств Североатлантического альянса – в первую очередь Германии и Польши – захватят Калининград и проведут операции в Белоруссии.

    «Запад не отказывается от желания ослабить нашу страну, – подчеркнул аналитик. – Наблюдающаяся милитаризация в Европе продиктована переходом экономик наиболее развитых стран на новый технологический уклад – то есть искусственный интеллект и роботизацию. Этот переход требует гигантского количества электроэнергии. Идет борьба за ресурсы и редкоземельные металлы. Эта борьба будет только усиливаться, и нам следует быть начеку».

    Ранее министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил на период до 2039 года. Заявленная цель – сделать бундесвер «самой сильной армией в Европе». Глава ведомства Борис Писториус охарактеризовал эти планы как «исторический поворотный момент».

    Предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    План развития боевых возможностей отказывается от жестких квот по числу танков, самолетов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем.

    В центре внимания новой военной стратегии – «противодействие угрозам со стороны России». «Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО», – цитирует Spiegel текст документа.

    Впрочем, как отмечает Spiegel, есть сомнения, удастся ли увеличить численность вооруженных сил с нынешних примерно 185 тыс. до 260 тыс. активных. Издание напоминает, что правительство ФРГ выступило против возвращения к призыву, который был приостановлен в 2011 году, предпочитая комплектование на добровольной основе. При этом соцопросы показывают, что молодые немцы в массе своей не хотят идти в армию.

    Примечательно, что в начале апреля граждан призывного возраста обязали получать разрешение Центра карьеры бундесвера в случае намерения уехать из Германии более чем на три месяца. Утверждается, это сделано для формирования информативного военного реестра.

    Напомним, в мае 2025 года Фридрих Мерц заявил, что армия страны должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя». Глава МИД России Сергей Лавров счел действия немецкого канцлера подготовкой к войне.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев «бежит холодок по спине», когда они читают о принятой в Германии военной стратегии и планах Берлина создать самую сильную армию в Европе.

    Напомним, власти Германии заняли третье место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    22 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к встрече Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не отказывается от возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинская сторона поддерживает идею дипломатической встречи, чтобы придать ситуации новую динамику, передает РИА «Новости».

    «Выступаем за дипломатическую встречу Зеленский – Путин, чтобы получить новую динамику. Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы. Но если другая столица, кроме Москвы и Белоруссии, организует такую встречу, мы поедем», – сказал министр.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве.

    Зеленский заявлял, что не считает возможной встречу с Путиным в Москве.

    22 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Объявлены сроки согласования кредита ЕС Киеву в обход Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз планирует до конца текущей недели завершить согласование кредита для Киева на сумму 90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия, сообщил осведомленный европейский источник.

    Как уточнил осведомленный европейский источник, кредит уже согласован на уровне постоянных представителей, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил: «Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня».

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

