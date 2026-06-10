Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
В Севастополе возникла угроза обрушения купола панорамы после удара ВСУ
Историческое здание панорамы Севастополя продолжает гореть после атаки украинских военных, что может привести к полному разрушению верхней части музейного комплекса.
Масштабный пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» способен привести к непоправимым последствиям, передает ТАСС.
Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин публично оценил текущую ситуацию как крайне тяжелую. «13 часов горит здание, есть риск обрушения купола панорамы», – сказал руководитель культурного учреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».
Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.
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