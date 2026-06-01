Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза, передает РИА «Новости». По его словам, окончательное решение о векторе интеграции будет приниматься гражданами.

«В Евразийском экономическом союзе мы работаем и будем продолжать работать до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным. А решение, естественно, должен будет принять народ Республики Армения путем референдума», – заявил Пашинян в специальном видеообращении.

Пашинян при этом считает преждевременным проведение референдума о выборе между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, передает ТАСС.

«До тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не будет неизбежным, пока Армения не обратилась официально к Евросоюзу по вопросу членства или не приблизилась к получению статуса кандидата, проводить референдум нелогично», – сказал глава армянского правительства.

Кроме того, Пашинян выразил уверенность в успешной трансформации армяно-российских связей, подчеркнув, что Москва и Ереван выстраивают новые отношения на основе искренности и открытости, сообщает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление о скорейшем проведении референдума в Армении.

Президент России Владимир Путин призвал Ереван оперативно организовать голосование по геополитическому вектору развития.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее заверил Москву в сохранении полноправного членства республики в объединении.