Мурашко рассказал о последствиях коронавируса для сердца человека
Минздрав сообщил о росте числа приобретенных пороков сердца после коронавируса
Перенесенная коронавирусная инфекция оставляет тяжелые последствия, провоцируя у пациентов нарушения сердечного ритма и приобретенные пороки сердца, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко на мероприятии в честь 70-летия центра сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева указал на негативное влияние пандемии на здоровье людей, передает РИА «Новости».
«Мы видим, что пандемия оставила свой след в виде и нарушения ритма у пациентов, более часто встречающихся, это и формирование приобретенных пороков сердца. Эти объемы крайне необходимы для восстановления здоровья пациентов, которые прошли тяжелые осложнения», – сказал министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пандемия коронавируса негативно отразилась на здоровье людей. Врачи регулярно фиксируют новые осложнения после перенесенной инфекции.