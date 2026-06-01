Власти польского Люблина сняли флаг Украины со здания мэрии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение убрать государственную символику соседней страны со здания местной администрации чиновники приняли спустя четыре года после ее размещения, передает польский портал Interia.

«Вслед за другими польскими городами мы приняли решение о снятии украинского флага со здания ратуши Люблина», – отмечается в официальном коммюнике городских властей.

В документе подчеркивается, что администрация разделяет критическую позицию МИД и посольства Польши в Киеве. Недовольство дипломатов вызвало недавнее решение Владимира Зеленского присвоить одному из воинских подразделений наименование в честь героев УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ), отмечает ТАСС.

Украинский флаг находился на фасаде ратуши вместе с польским и европейским с 2022 года. Распоряжение о его размещении тогда отдал занимавший пост мэра Кшиштоф Жук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши вызвал посла Украины из-за героизации УПА.

Лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек потребовал лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Бывший премьер-министр республики Лешек Миллер назвал решение украинского лидера плевком в лицо каждому поляку.