Экс-глава Брянской области Богомаз победил на праймериз «Единой России»
Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз заручился поддержкой 69% избирателей в ходе отбора кандидатов на выборы депутатов Госдумы.
Всего в электронном предварительном голосовании приняли участие более 83,9 тыс. жителей региона, передает ТАСС.
«Среди кандидатов, решивших выдвигаться на сентябрьских выборах в Государственную думу по списку «Единой России», абсолютным лидером по числу набранных голосов стал депутат Государственной думы <…> Александр Богомаз. Его поддержали 69,00% избирателей», – сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Напомним, 13 мая 2026 года президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза с поста губернатора Брянской области. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Егор Ковальчук, который ранее занимал должность председателя правительства Луганской народной республики. Богомаз руководил Брянской областью с 9 сентября 2014 года.
Глава государства наградил бывшего руководителя региона орденом Александра Невского.
Выборы нового главы субъекта пройдут в единый день голосования в начале осени.