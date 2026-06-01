  • Новость часаЮшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    Российские войска получили новые Ил-76МД-90А
    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения по телефону
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе
    Россия ограничила поставки рыбы из Армении с 2 июня
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    5 комментариев
    1 июня 2026, 12:45 • Новости дня

    Карасин назвал задержание танкера Tagor недружественной акцией Франции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский сенатор Григорий Карасин счел задержание французскими военными танкера Tagor в Атлантике преднамеренной недружественной акцией и призвал жестко реагировать.

    Карасин прокомментировал задержание танкера Tagor военными Франции в Атлантическом океане, пишет Газета.Ru. Судно, по данным французской стороны, шло под ложным флагом и якобы направлялось из Мурманска.

    «Надо разобраться. В любом случае, если это сделано намеренно, конечно, это недружественная акция по отношению к нам. За это надо, используя политико-правовые каноны, наказывать людей, потому что иначе это будет морской бандитизм», – заявил Карасин.

    Сенатор подчеркнул, что необходимо прояснить детали инцидента, чтобы понять причины и порядок задержания танкера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Франции захватили в Атлантическом океане коммерческое судно Tagor с капитаном россиянином по предварительным данным.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате военными кораблями страны в Атлантике танкера Tagor под флагом Мадагаскара с топливом из Мурманска.

    В январе ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший якобы из России, по подозрению в использовании поддельного флага.

    31 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа через Армению
    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа через Армению
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в реалистичности планов премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовать новый транзит газа через территорию закавказской республики. Белорусский лидер назвал эти обещания «враньем» и призвал армянский народ не повторять судьбу Украины.

    Президент Белоруссии раскритиковал высказывания руководства Армении после саммита ЕАЭС в Астане. Белорусский лидер усомнился в заявлениях Никола Пашиняна о строительстве газопровода, передает корреспондент БЕЛТА.

    «Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет – вопрос», – заявил глава государства.

    «Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» – подчеркнул Лукашенко.

    Президент Белоруссии напомнил, что Россия продает Еревану беспошлинный природный газ по 150-160 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Евросоюзе цена достигает 550-650 долларов. Лукашенко связал громкие заявления армянского руководства с предстоящими 7 июня парламентскими выборами.

    «Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая – завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились», – сказал белорусский лидер.

    По словам белорусского лидера, игры политиков доходят до унижения Евразийского экономического союза, с чем единогласно согласны все члены объединения.

    Лукашенко призвал армянский народ быть мудрым и не повторять сценарий, который произошел на Украине.

    «Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми, – подчеркнул глава государства. – Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение – мы с ним согласимся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Министерство иностранных дел России направило Еревану уведомление о возможной денонсации соглашения по льготным поставкам газа.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил армянское руководство о неизбежности перехода на европейские цены на топливо.

    Комментарии (19)
    31 мая 2026, 21:23 • Новости дня
    Более 10 млн россиян поучаствовали в предварительном голосовании «Единой России»

    Tекст: Ольга Иванова

    Завершилось электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в котором приняли участие более 10 млн избирателей по всей стране.

    Более 1300 участников специальной военной  подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России», передают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя партии Дмитрия Медведева.

    «Наша партия исполняет поручение президента о максимальном увлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной», – заявил политик.

    По словам Медведева, в качестве избирателей во время партийного праймериз свои голоса отдали более 10 млн граждан страны. При этом конкурс на места в Госдуме составил около 12 человек на место, а в региональные парламенты – около семи.

    Отмечается, что процедура прошла практически без нарушений, несмотря на попытки извне нарушить работу цифровой системы. Окончательные итоги онлайн-голосования, которое проходило с 25 по 31 мая, партия обсудит в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование на специализированном портале.

    В списках кандидатов на выборы в Госдуму числятся более 4 тыс. человек.

    На предварительном голосовании для участников спецоперации сохраняется надбавка в виде дополнительных 25% голосов.

    Комментарии (5)
    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО

    Зеленский пожаловался на молчание США о поставках ракет для ПВО

    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон проигнорировал обращение Киева с просьбой увеличить поставки зенитных комплексов и ракет на фоне растущего дефицита в украинской армии.

    Владимир Зеленский сообщил, что Белый дом и американский Конгресс оставили без ответа его письмо о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Ранее он направил официальное обращение президенту США Дональду Трампу, указав на острую нехватку боеприпасов в вооруженных силах страны.

    «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS. По данным The New York Times, ракеты для систем ПВО, на которые рассчитывает Киев, сейчас активно расходуются на Ближнем Востоке.

    Зеленский выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем ПВО.

    Американские власти оставили данное послание без ответа.

    Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал найти способ для оказания военной поддержки Киеву.

    Комментарии (8)
    1 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Безработица в России достигла исторического минимума

    ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня безработицы в России до рекордных значений

    Tекст: Мария Иванова

    Показатель безработицы в России опустился до рекордно низких 2,2%, обогнав по этому критерию ведущие мировые экономики.

    В марте уровень безработицы в стране сохранился на минимальных значениях за почти 35 лет, передает ВЦИОМ. Индекс аналитического центра составил минус 45 пунктов.

    На данный момент уровень незанятости населения составляет составил 2,2%, при этом, что естественный уровень безработицы оценивается в 4-5%.

    У 76% респондентов в окружении нет знакомых, потерявших работу за последний месяц.

    О проблемах с трудоустройством чаще сообщали граждане с плохим материальным положением – 39% против 12% в обеспеченной группе. В мегаполисах этот показатель достигает 27-29%, тогда как в малых городах и селах он равен 22%.

    На фоне европейских государств Россия стала безоговорочным лидером по низкому уровню незанятости. Страна опережает Соединенные Штаты Америки с показателем 4,3% и Китай, где он составляет 5,2%.

    Российский рынок труда прошел путь от массовой безработицы к высокой занятости. Теперь главной задачей становится использование текущей ситуации для активного роста производительности, отмечает ВЦИОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин сообщил о самом низком уровне данного показателя среди государств G20.

    Министр труда и соцзащиты Антон Котяков подтвердил достижение исторического минимума на отечественном рынке труда.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о пользе небольшого роста безработицы для перестройки экономики.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Оверчук спрогнозировал сложную ситуацию с поставками энергоносителей в Армению
    Оверчук спрогнозировал сложную ситуацию с поставками энергоносителей в Армению
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ереване может сложиться очень сложная ситуация с резким скачком цен на газ из-за необходимости закупать российское топливо через посредников с 30% экспортной пошлиной, считает вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Оверчук заявил, что у закавказской республики фактически нет альтернативы российскому топливу. Главным вопросом остается маршрут его поставок, передают «Вести». Политик предупредил о возможных трудностях с обеспечением Армении энергоносителями.

    «Им всего лишь нужно взглянуть на карту, посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют. Сразу увидят, от кого они будут получать российский газ с учетом экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена. И с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода», – подчеркнул вице-премьер.

    Оверчук отметил, что из-за пошлин, рыночной стоимости и участия посредников топливо станет значительно дороже. В результате в Армении сложится очень тяжелая ситуация, хотя Россия совершенно не желает такого исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД допустил денонсацию соглашения по льготным поставкам газа в Армению.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спрогнозировал переход Еревана на европейские цены на топливо.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем планы армянского руководства по организации нового газового транзита.

    Комментарии (11)
    1 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Таможня объяснила очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни путешественников застряли на эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва 1» в ожидании перехода на российскую территорию из-за работы эстонских служб, так как с российской стороны очереди не было, сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

    «Перед пунктом пропуска «Нарва 1» на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов», – сказал он РИА «Новости».

    Скорюков указал на то, что на российской границе скоплений людей не зафиксировано, таможенный пост в Ивангороде работает штатно, принимая прибывающих без задержек.

    Напомним, 31 мая на контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода. В начале мая на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.


    Комментарии (6)
    31 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Очередь выстроилась на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Ольга Иванова

    На контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Скопление людей на границе зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения, передает РИА «Новости». Трансляция показывает, что очередь на въезд в Россию сохраняется с эстонской стороны.

    На опубликованных кадрах видно несколько десятков человек, многие из которых ожидают перехода границы с чемоданами. Кроме того, на прилегающей парковке скопилось около 70 автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода.

    В начале месяца на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.

    В прошлом году глава эстонского МВД отказался смягчать пропускной режим на российской границе.

    Комментарии (5)
    1 июня 2026, 08:52 • Новости дня
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французские военные корабли перехватили в Атлантике судно под флагом Мадагаскара, перевозившее топливо из Мурманска, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, – Tagor», – заявил Макрон, передает ТАСС.

    Операция прошла при поддержке Британии и других союзников Парижа. По информации сервиса VesselFinder, судно Tagor ходит под мадагаскарским флагом. Последний раз нефтяной танкер заходил в порт Мурманска в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте французские военные задержали в Средиземном море танкер Deyna из Мурманска. В январе ВМС Франции провели операцию по перехвату другого нефтяного судна из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Комментарии (39)
    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


    Комментарии (5)
    31 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    WSJ: ООН оказалась на грани банкротства из-за отсутствия платежей США и КНР
    WSJ: ООН оказалась на грани банкротства из-за отсутствия платежей США и КНР
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    ООН столкнулась с острым финансовым дефицитом из-за неуплаты многомиллиардных взносов двумя ключевыми странами-участницами, что уже привело к массовым увольнениям сотрудников и закрытию офисов, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, ООН испытывает острую нехватку средств. Задолженность Соединенных Штатов перед организацией достигла 4 млрд долларов, а долг Китая составляет 455 млн долларов. На эти два государства приходится 42% базовых затрат объединения, передает РИА «Новости».

    «ООН находится на грани банкротства по мере того, как США и КНР приостановили выплаты организации в борьбе за контроль», – отмечает издание Wall Street Journal. Из-за нехватки денег руководство пошло на масштабное урезание расходов, сократив три тысячи должностей в секретариате и закрыв часть офисов. В нью-йоркской штаб-квартире даже отключили эскалаторы.

    Ситуация осложняется тем, что структура не имеет права брать взаймы. При этом полномочия руководства по увольнению персонала сильно ограничены, хотя на зарплаты уходит 70% всех трат. Решения о найме принимают 193 государства-члена, которые предпочитают запускать новые инициативы вместо оптимизации 40 тыс. действующих программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе финансового коллапса организации из-за нехватки средств.

    Президент США Дональд Трамп назвал себя способным быстро стабилизировать бюджетное положение структуры.

    Позже Вашингтон направил около 160 млн долларов в счет частичного погашения задолженности.

    Комментарии (7)
    1 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    Bloomberg: ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз приступил к изучению вариантов поддержки крупнейшего европейского депозитария Euroclear после решения московского суда о взыскании с него крупной суммы.

    Страны Европейского союза находятся на начальном этапе анализа возможных мер помощи европейской площадке Euroclear, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Необходимость в поддержке возникла после постановления Арбитражного суда Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро компенсации. Позже Центральный банк России потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.

    В ответ бельгийская финансовая структура подала апелляцию на это определение столичной инстанции.

    Комментарии (7)
    31 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Песков раскрыл секрет идеального перекуса при напряженной работе

    Песков назвал изюм лучшим способом быстро получить энергию

    Песков раскрыл секрет идеального перекуса при напряженной работе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился личным секретом поддержания работоспособности на важных мероприятиях.

    «Изюм. Хороший изюм – это я еще с Турции знаю: в течение трех секунд глюкоза попадает в кровь», – пояснил Песков журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, чем лично он подзаряжался во время мероприятий саммита Евразийского экономического союза в Астане, передает РИА «Новости».

    На замечание репортера о том, что перед одним из заседаний представитель президента изучал весьма внушительный документ, спикер скромно отметил, что ему приходится читать много подобных бумаг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал проведение саммита Евразийского экономического союза в Астане.

    Позже Дмитрий Песков жестко отреагировал на инициативу убрать флаг Армении во время этого мероприятия.

    Комментарии (9)
    31 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Здание «Новой почты» полностью сгорело после удара по Днепропетровску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровске в результате удара полностью сгорело здание отделения «Новой почты», которое могло использоваться для нужд украинских военных.

    Здание почтового отделения в Днепропетровске было полностью уничтожено огнем после нанесенного удара, сообщает канал «Военкоры Русской весны» в Mах. По данным компании, никто из сотрудников не пострадал.

    Отмечается, что склады почтовых служб на Украине часто применяются в интересах Вооруженных сил Украины для хранения и логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года российские войска поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области.

    Весной 2025 года армия России нанесла удар по пункту размещения украинских военных в Днепропетровске.

    В феврале того же года Вооруженные силы РФ атаковали скопление солдат ВСУ на терминале «Новой почты» в Харьковской области.

    Комментарии (9)
    31 мая 2026, 18:18 • Новости дня
    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы
    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы
    @ Spasiyana Sergieva/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    На завершившемся в болгарской Варне чемпионате Европы по художественной гимнастике россиянки завоевали девять наград, став первыми по общему числу медалей.

    Спортсменки из России принесли в копилку сборной две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды, передает РИА «Новости». Второе место по общему числу призовых мест досталось представительницам Болгарии, у которых восемь медалей. Замкнула тройку лидеров команда Израиля с семью наградами.

    В зачете по количеству золота россиянки оказались на четвертой строчке турнирной таблицы. Лидерами в этой категории стали болгарские гимнастки, вторую позицию заняли немки, а третью – испанки. Само первенство проходило с 27 по 31 мая.

    Ранее, 17 мая, исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским атлетам участвовать в турнирах с использованием национального флага и гимна. Спустя неделю аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка София Ильтерякова впервые в карьере завоевала золото в упражнениях с обручем.

    Национальная сборная выиграла серебряные награды в групповых выступлениях.

    Гимнастка Мария Борисова стала бронзовым призером в дисциплине с лентой.

    Комментарии (9)
    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    Боец «Донор» назвал самый востребованный боевой беспилотник в ВС России

    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    Комментарии (3)
    Главное
    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    Экс-глава Брянской области Богомаз победил на праймериз «Единой России»
    Глава МИД Молдавии поддержал идею объединения с Румынией
    В Сербии заговорили об отмене безвизового режима с Россией
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    В ЕС задумались о лишении защиты украинских мужчин призывного возраста
    Умерла звезда фильма «Война и мир» Лариса Жуковская

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию

    Запуганные украинскими беспилотниками страны Прибалтики, по их заявлениям, начали принимать первые меры борьбы с беспилотной опасностью. Производятся инспекции, организуются мобильные огневые группы, устанавливаются средства обнаружения. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что прибалты по-прежнему борются не с настоящим противником, а с тем, которого выдумали – Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации