Карасин назвал задержание танкера Tagor недружественной акцией Франции
Российский сенатор Григорий Карасин счел задержание французскими военными танкера Tagor в Атлантике преднамеренной недружественной акцией и призвал жестко реагировать.
Карасин прокомментировал задержание танкера Tagor военными Франции в Атлантическом океане, пишет Газета.Ru. Судно, по данным французской стороны, шло под ложным флагом и якобы направлялось из Мурманска.
«Надо разобраться. В любом случае, если это сделано намеренно, конечно, это недружественная акция по отношению к нам. За это надо, используя политико-правовые каноны, наказывать людей, потому что иначе это будет морской бандитизм», – заявил Карасин.
Сенатор подчеркнул, что необходимо прояснить детали инцидента, чтобы понять причины и порядок задержания танкера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Франции захватили в Атлантическом океане коммерческое судно Tagor с капитаном россиянином по предварительным данным.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате военными кораблями страны в Атлантике танкера Tagor под флагом Мадагаскара с топливом из Мурманска.
В январе ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший якобы из России, по подозрению в использовании поддельного флага.