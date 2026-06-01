Умерла звезда фильма «Война и мир» Лариса Жуковская
Заслуженная артистка России Лариса Жуковская, известная по роли в киноэпопее «Война и мир», скончалась в возрасте 88 лет.
О смерти прославленной артистки сообщил источник в МХАТ им. Горького, передает ТАСС. «Сегодня не стало Ларисы Александровны», – рассказал собеседник агентства.
Лариса Жуковская родилась 13 июня 1937 года. Выпускница ГИТИСа начала служить в труппе МХАТ имени Горького с 1961 года. После разделения театра в 1987 году она продолжила работу под руководством Татьяны Дорониной.
В кино актриса дебютировала в 1956 году и за свою карьеру снялась в двух десятках картин. Зрителям она запомнилась ролями княжны Вороновой в «Анне Карениной» и княжны Безуховой в «Войне и мире». Последняя лента с участием Жуковской вышла на экраны в 2003 году.
