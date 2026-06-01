В Южной Осетии восстановили десятки мемориалов Великой Отечественной войны

Tекст: Елизавета Шишкова

Масштабная инициатива «Победили вместе!» охватила Цхинвал и четыре района республики, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За год специалисты привели в порядок 37 уличных мемориалов и открыли 29 школьных пространств памяти. Общий бюджет восстановительных работ составил 67 млн рублей.

Проект профинансировал Фонд президентских грантов после встречи Владимира Путина и лидера республики Алана Гаглоева в мае 2025 года. Целью программы стало не просто обновление памятников, но и создание площадок для патриотического воспитания молодежи. Школьные музеи получили современное мультимедийное оборудование.

«Один из самых масштабных совместных гуманитарных проектов Республики Южная Осетия и Российской Федерации успешно завершен», – заявил Алан Гаглоев. Он добавил, что эта инициатива подтверждает прочность исторических связей двух народов.

Представители фонда «Память поколений» также отметили важность создания живых пространств памяти. Обновленные объекты уже стали новыми центрами притяжения для местных жителей.