Минобороны Британии сообщило о закупке ракет на 50 млн долларов

Правительство Британии дополнительно закупит многоцелевые ракеты Martlet, также известные как Lightweight Multirole Missiles (LMM), на сумму 50 млн долларов, передает ТАСС.

Цель приобретения заключается в восполнении запасов, которые значительно сократились в результате конфликта в Иране, а также в усилении защиты британских военных объектов на Ближнем Востоке.

Поставки вооружений в войска должны начаться в ближайшие месяцы и будут продолжаться в течение всего года. В марте и апреле ракеты LMM успешно перехватили более 100 беспилотников в ходе боевых действий в Иране.

Во время конфликта Лондон не участвовал в американо-израильских ударах по иранской территории, однако активно отражал ответные атаки Тегерана.

Контракт на производство боеприпасов заключен с компанией Thales, чье предприятие находится в Белфасте. Ракеты позиционируются как универсальное оружие, пригодное для запуска с комплексов ПВО Rapid Sentry и вертолетов Wildcat.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные летчики помогли отразить нападение Ирана на американские базы.

В январе текущего года Соединенное Королевство перебросило истребители Typhoon в Катар для оборонительных целей.

В прошлом году Лондон досрочно передал сотни зенитных ракет Martlet украинской армии.