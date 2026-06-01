Минобороны Британии сообщило о закупке ракет на 50 млн долларов
Власти Соединенного Королевства намерены приобрести партию многоцелевых ракет Martlet на сумму 36 млн фунтов стерлингов для пополнения истощенных запасов вооружений.
Правительство Британии дополнительно закупит многоцелевые ракеты Martlet, также известные как Lightweight Multirole Missiles (LMM), на сумму 50 млн долларов, передает ТАСС.
Цель приобретения заключается в восполнении запасов, которые значительно сократились в результате конфликта в Иране, а также в усилении защиты британских военных объектов на Ближнем Востоке.
Поставки вооружений в войска должны начаться в ближайшие месяцы и будут продолжаться в течение всего года. В марте и апреле ракеты LMM успешно перехватили более 100 беспилотников в ходе боевых действий в Иране.
Во время конфликта Лондон не участвовал в американо-израильских ударах по иранской территории, однако активно отражал ответные атаки Тегерана.
Контракт на производство боеприпасов заключен с компанией Thales, чье предприятие находится в Белфасте. Ракеты позиционируются как универсальное оружие, пригодное для запуска с комплексов ПВО Rapid Sentry и вертолетов Wildcat.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные летчики помогли отразить нападение Ирана на американские базы.
В январе текущего года Соединенное Королевство перебросило истребители Typhoon в Катар для оборонительных целей.
В прошлом году Лондон досрочно передал сотни зенитных ракет Martlet украинской армии.