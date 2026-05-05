Пленный ВСУ рассказал о питании комбикормом и дождевой водой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский военнопленный Александр Кучинский рассказал о тяжелых условиях службы в ВСУ, передает RT. Он сообщил, что попал в армию насильно – сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его, когда он возвращался с работы на велосипеде.

«Ехал с работы на велосипеде, подрезали ТЦК, пробили по базе, сказали, что в розыске у военкомата, так и забрали. Привезли в Кировоград, там – 20 минут комиссия, признали годным и мобилизовали», – вспоминает Кучинский.

После 52 суток ускоренной подготовки, которую он назвал бесполезной, его направили на передовую, где его подразделение разместили в заброшенном сарае. По словам пленного, снабжение продуктами полностью прекратилось, из-за чего военным пришлось выживать, используя комбикорм для животных и дождевую воду.

Кучинский добавил, что последние две недели перед пленением они ничего не ели, кроме комбикорма, который находили в кормушках для свиней, и пытались его варить хоть как-то, чтобы не умереть от голода.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ на передовой страдают от нехватки еды и воды. До этого другой пленный украинский солдат рассказал о голоде среди бойцов ВСУ под Купянском еще в ноябре 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ВСУ пробыли без продуктов и воды с октября прошлого года.