Кремль сообщил о предстоящем участии Путина в заседании совета по русскому языку

Tекст: Елизавета Шишкова

Завтра президент России Владимир Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов страны, передает ТАСС. Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Главным докладчиком выступит председатель структуры Елена Ямпольская.

«Она расскажет о ходе исполнения поручений главы государства и основных направлениях деятельности», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Также участники дискуссии рассмотрят инициативы по дальнейшему развитию языкового многообразия в России. Ожидается, что на обсуждение вынесут различные просветительские и издательские проекты общественных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года президент России создал Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

Летом прошлого года глава государства утвердил основы государственной языковой политики.

Позже советник президента Елена Ямпольская рассказала о разработке плана мероприятий для реализации данного документа.