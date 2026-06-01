Кремль сообщил о предстоящем участии Путина в заседании совета по русскому языку
Президент Владимир Путин в формате видеосвязи обсудит реализацию государственной политики в сфере развития национальных языков на специальном совещании со специалистами.
Завтра президент России Владимир Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов страны, передает ТАСС. Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Главным докладчиком выступит председатель структуры Елена Ямпольская.
«Она расскажет о ходе исполнения поручений главы государства и основных направлениях деятельности», – сообщили в пресс-службе Кремля.
Также участники дискуссии рассмотрят инициативы по дальнейшему развитию языкового многообразия в России. Ожидается, что на обсуждение вынесут различные просветительские и издательские проекты общественных организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года президент России создал Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
Летом прошлого года глава государства утвердил основы государственной языковой политики.
Позже советник президента Елена Ямпольская рассказала о разработке плана мероприятий для реализации данного документа.