    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу
    Эксперт назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем
    Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС
    Замглавы МИД Борисенко: США не победили Иран – а значит, проиграли
    ФСБ получила право согласовывать допуск иностранных судов во внутренние воды России
    Американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 16:18 • Новости дня

    Кремль сообщил о предстоящем участии Путина в заседании совета по русскому языку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в формате видеосвязи обсудит реализацию государственной политики в сфере развития национальных языков на специальном совещании со специалистами.

    Завтра президент России Владимир Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов страны, передает ТАСС. Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Главным докладчиком выступит председатель структуры Елена Ямпольская.

    «Она расскажет о ходе исполнения поручений главы государства и основных направлениях деятельности», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    Также участники дискуссии рассмотрят инициативы по дальнейшему развитию языкового многообразия в России. Ожидается, что на обсуждение вынесут различные просветительские и издательские проекты общественных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года президент России создал Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

    Летом прошлого года глава государства утвердил основы государственной языковой политики.

    Позже советник президента Елена Ямпольская рассказала о разработке плана мероприятий для реализации данного документа.

    1 июня 2026, 10:39 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам в Сети даже в условиях ограничений, связанных с обеспечением безопасности, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать стабильную работу важнейших интернет-сервисов, говорится на сайте Кремля. Это требование распространяется на периоды, когда доступ к Сети может быть ограничен из-за мер безопасности.

    Согласно документу, ведомствам необходимо «обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платежных систем».

    Кабмин и ФСБ обязаны представить отчет о выполнении этого поручения к 1 июля. В докладе должно быть подтверждено, что граждане не потеряют доступ к государственным услугам, медицинским и финансовым платформам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России обратил внимание на проблемы с мобильным интернетом из-за угроз атак беспилотников.

    Позже глава государства подчеркнул необходимость бесперебойной работы всех жизненно важных сервисов.

    В прошлом году Минцифры подготовило специальный перечень доступных при отключениях связи цифровых платформ.

    1 июня 2026, 09:25 • Новости дня
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
    @ Софья Сандурская/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил армянскому премьер-министру Николу Пашиняну поздравительную телеграмму, приуроченную к дню рождения армянского политика, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», – указал глава российского государства в телеграмме, текст которой приводится на сайте Кремля.

    Путин также пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой называл союзнические отношения основой миграционных послаблений для граждан Армении.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    1 июня 2026, 12:22 • Новости дня
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения в телефонном разговоре
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьером Армении состоялся в день рождения Никола Пашиняна.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает сайт Кремля. Беседа состоялась в день рождения армянского главы правительства.

    «В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с днем рождения», – говорится в сообщении Кремля.

    Также Путин и Пашинян обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    Напомним, в 2025 году президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.

    В конце мая 2026 года Путин пообещал поддержать любое решение Еревана по членству Армении в Евразийском экономическом союзе и назвал приоритетом интересы армянского народа.

    1 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин: Власти создают условия для увеличения числа многодетных семей

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил о важности поддержки семей с детьми.

    «Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин добавил, что значительный вклад в формирование программ поддержки вносят представители бизнеса и крупные работодатели, которые разрабатывают собственные инициативы в этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня президент России вручил государственные награды многодетным родителям в Кремле.

    В апреле глава государства назвал поддержку многодетности приоритетной общенациональной задачей.

    Месяцем ранее российский лидер одобрил идею популяризации больших семей в качестве нового бренда страны.

    1 июня 2026, 12:03 • Новости дня
    Путин поручил разобраться с нехваткой денег на муниципальные штрафы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обязал профильные ведомства проанализировать ситуации, при которых муниципальные образования не могут исполнить судебные решения из-за дефицита бюджетных средств.

    Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам апрельской встречи с представителями муниципального сообщества, сообщается на сайте Кремля. Федеральная служба судебных приставов будет обязана учитывать нехватку финансов у администраций, а Верховный суд обобщит подобную практику.

    В документе отмечается, что речь идет о рассмотрении «дел об административных правонарушениях, связанных с неисполнением главами муниципальных образований, главами местных администраций и иными должностными лицами местного самоуправления содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

    Проблема возникает, когда выполнить предписания судов чиновникам мешает недостаточное выделение бюджетных средств.

    Служба судебных приставов должна собрать объяснения от руководителей местных структур к октябрю. Высшей судебной инстанции предстоит высказаться по этому вопросу до декабря текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы в Москве за первый квартал 2026 года взыскали почти 1,4 млрд рублей по административным штрафам.

    Президент России Владимир Путин на совещании судей призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел.

    Пленум Верховного суда России принял постановление с разъяснением ситуаций для исключения вины граждан и организаций в неуплате административных штрафов.

    1 июня 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, разговор коснулся всех аспектов членства республики в ЕАЭС, включая заявление четырех лидеров объединения, передает ТАСС.

    «Обсудили в целом», – ответил Песков на вопрос, обсуждалось ли заявление четырех лидеров.

    Представитель Кремля отметил, что разговор проходил в продолжение повестки, которая обсуждалась на заседании Высшей Евразийской экономической комиссии в Астане.

    Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС.

    Напомним, руководители стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по Армении, где поддержали скорейший референдум о выборе между Евросоюзом и Евразийским союзом.

    1 июня 2026, 16:35 • Новости дня
    В День защиты детей Путин наградил многодетных родителей
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в Международный день защиты детей провел в Кремле церемонию вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава».

    Президент вручил высшие знаки отличия матерям и отцам девяти больших семейств. Мероприятие прошло в очном формате, ранее награждение проводилось по видеосвязи из-за ограничений по коронавирусу, передает ТАСС.

    Звание «Мать-героиня» получила француженка Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, воспитывающая десять детей. Ее семья перебралась в Москву в 2015 году. Также награды удостоились Александра Палютина, Наталья Автаева, Бурлият Меджидова, Сима Каркусова и Татьяна Колотун, растящие от десяти до 15 наследников.

    Орден «Родительская слава» достался семьям Николая и Елены Соловьевых с десятью детьми, Юрия и Ольги Власовых с восемью детьми, а также чете Михаила и Евгении Дерягиных. Эта награда учреждена в 2008 году для родителей семерых и более малышей.

    Статус матери-героини присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Соответствующий указ об учреждении звания и ордена подписан главой государства в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем вручении государственных орденов родителям из девяти многодетных семей.

    В апреле президент присвоил почетное звание «Мать-героиня» пяти жительницам разных регионов России.

    В прошлом году глава государства провел встречу с многодетными родителями в формате видеоконференции.

    1 июня 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин поручил сформировать флот для северного завоза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поставил задачу правительству подготовить предложения по созданию флота для обеспечения северного завоза и профинансировать строительство новых ледоколов.

    Глава российского государства поручил правительству подготовить предложения по формированию флота для осуществления северного завоза. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Кабмин должен выполнить эту работу при участии Минвостокразвития и компании «Росатом Арктика». Соответствующие предложения необходимо представить до 1 сентября этого года.

    Кроме того, глава государства распорядился обеспечить финансирование строительства пятого и шестого универсальных атомных ледоколов типа «Арктика».

    «Правительству совместно с Банком России, госкорпорацией «Росатом» и при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» обеспечить необходимое финансирование (в первую очередь внебюджетное) строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания, исходя из необходимости неукоснительного соблюдения графиков строительства указанных судов и сроков их сдачи в эксплуатацию, рассмотреть вопрос о предоставлении госгарантий привлекаемого в 2026–2027 годах финансирования, включая уплату процентов», – говорится в тексте поручения.

    О результатах проделанной работы премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Росатома Алексей Лихачев должны отчитаться до 15 июня 2026 года.

    Ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире судами с ядерной установкой, предназначенными для круглогодичной проводки караванов в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года президент России поручил обеспечить формирование атомного ледокольного флота до 2035 года. Весной 2025 года глава государства анонсировал строительство новых судов новейшей серии 22220.

    1 июня 2026, 11:16 • Новости дня
    Путин поручил ускорить доработку стратегии развития Арктики до 2050 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин распорядился форсировать создание плана национальной безопасности северных территорий, а также взять под жесткий контроль строительство газопровода для проекта сжиженного природного газа «Мурманский СПГ».

    Российский лидер поставил задачу оперативно завершить проект указа о долгосрочном развитии арктических рубежей, передает сайт Кремля.

    «С учетом ранее данного поручения ускорить доработку проекта указа президента Российской Федерации о стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года и перспективу до 2050 года», – говорится в опубликованном документе. Готовый план необходимо представить на рассмотрение Совета безопасности.

    Кроме того, руководство страны взяло на особый контроль возведение магистрального трубопровода «Волхов – Мурманск» и реализацию инициативы «Мурманский СПГ». Соответствующие объекты должны быть введены в эксплуатацию до 2030 года. Ответственными за выполнение задач назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также руководители энергетических компаний Алексей Миллер и Леонид Михельсон.

    Первый доклад о ходе строительства профильным ведомствам предстоит подготовить до 1 июля 2026 года. В дальнейшем отчеты будут предоставляться ежеквартально на постоянной основе на специальной площадке Координационного центра правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Кремль анонсировал совещание президента с членами правительства по вопросам развития арктической зоны страны.

    В прошлом году глава государства поручил построить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 года.

    Ранее российский лидер изучил презентацию мастер-планов развития важнейших населенных пунктов Арктики.

    1 июня 2026, 10:31 • Новости дня
    Путин поручил продлить срок муниципальной службы в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин распорядился подготовить законопроект, позволяющий пожилым сотрудникам администраций Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сохранять рабочие места.

    Российский лидер поставил задачу разработать соответствующую инициативу и внести ее на рассмотрение парламентариев, сообщается на сайте Кремля. Нововведения призваны поддержать кадровый потенциал в новых регионах страны.

    «Обеспечить разработку и внесение в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации законопроекта, предусматривающего возможность продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших возраста 70 лет, в муниципальных образованиях, расположенных на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей», – указано в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал искреннюю помощь людям главным ориентиром для муниципальных служащих.

    В апреле глава государства лично поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником.

    Ранее российский лидер установил специальную ежемесячную выплату для госслужащих в Донбассе и Новороссии.

    1 июня 2026, 13:43 • Новости дня
    Пашинян поблагодарил Путина за сбалансированную позицию по спорным вопросам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинин выразил признательность президенту России Владимиру Путину за поддержку и дружелюбный тон в обсуждении спорных вопросов; стороны также договорились о скорой встрече.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой армянского правительства Николом Пашиняном, передает ТАСС. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.

    «Премьер-министр Армении поблагодарил президента России за сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разногласия, за дружелюбный тон, а также за поддержку», – сообщили в пресс-службе армянского премьера. Лидеры двух стран условились продолжить обсуждение в ближайшее удобное время в формате очной встречи.

    Напомним, что предыдущие личные переговоры Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялись 1 апреля в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в Евразийском экономическом союзе.

    В конце мая президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили ситуацию вокруг республики на полях форума в Астане.

    В марте главы России и Армении договорились найти повод для продолжения диалога.

    1 июня 2026, 10:46 • Новости дня
    Путин поручил помочь пострадавшим от наводнений жителям Дагестана и Чечни

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин распорядился оказать социальную поддержку потерявшим жилье из-за весенних паводков жителям Дагестана и Чечни.

    Глава государства распорядился обеспечить социальные гарантии пострадавшим от стихии.

    Соответствующий документ по итогам недавней встречи с представителями муниципального сообщества опубликован на официальном сайте Кремля.

    «Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Дагестан и Чеченской Республики обеспечить оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых были повреждены или утрачены в результате подтопления в марте-апреле 2026 года», – говорится в перечне поручений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля президент России Владимир Путин потребовал снизить бюрократические барьеры при выплате компенсаций пострадавшим от паводка дагестанцам. Глава государства поручил руководителю Чечни Рамзану Кадырову обеспечить всестороннюю поддержку оказавшимся в зоне бедствия людям.

    К маю материальную помощь от государства получили более 17 тыс. жителей обеих республик.

    1 июня 2026, 10:23 • Новости дня
    Путин поручил расширить социальную поддержку бойцов спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рекомендовал местным властям расширить социальную поддержку бойцов СВО и их семей, в том числе в сфере здравоохранения, образования и спорта.

    Президент России Владимир Путин поручил руководителям субъектов страны увеличить объем социальной помощи участникам специальной военной операции и их близким. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

    «Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления расширить практику предоставления участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма», – говорится в тексте поручения.

    Ожидается, что первый доклад о проделанной работе будет представлен главе государства до 1 ноября. В дальнейшем подобные отчеты станут ежегодными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая президент утвердил единые меры поддержки бойцов спецоперации для всех регионов.

    Глава государства также закрепил законодательно права рожденных после смерти военнослужащих детей.

    В конце апреля в России вступили в силу законы о дополнительных льготах для семей участников боевых действий.

    1 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков: Путин запланировал встречу с детским омбудсменом Львовой-Беловой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в День защиты детей намеревается встретиться с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В течение дня Путин по случаю детского дня примет Марию Львову-Белову, уполномоченного при президенте по вопросам защиты прав детей», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Международный день защиты детей отмечается 1 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России назначил Марию Львову-Белову председателем организации «Фонд защиты детей».

    1 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле отметил важность подлинных семейных ценностей и счастье быть родителем.

    Об этом глава государства рассказал во время встречи с семьями, которые были удостоены высоких государственных наград – орденов «Родительская слава» и звания «Мать-героиня», передает ТАСС.

    «Своим жизненным выбором вы вновь доказываете – нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем», – подчеркнул российский лидер.

    Напомним, в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей. Ранее Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей России.

    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России
    Турция заключила 15-летний контракт на поставки газа из Азербайджана
    Mysl Polska: Зеленскому отвели несколько недель на спасение Украины
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    Канцлер ордена Белого Орла поддержал лишение Зеленского награды
    Умерла звезда фильма «Война и мир» Лариса Жуковская

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно с ним по аналогичному обвинению задержан явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

