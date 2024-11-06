При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
Путин установил выплату госслужащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 30 тыс. рублей федеральным государственным гражданским служащим, служащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Как следует из указа на официальном портале правовых актов, выплата в размере 30 тыс. рублей устанавливается на период специальной военной операции для сотрудников федеральных государственных органов, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Указ также предусматривает, что средства для выплат будут выделены из федерального бюджета, чтобы обеспечить стабилизацию и поддержку функционирования государственных органов в указанных регионах.
Ранее президент России Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам специальной военной операции до 400 тыс. рублей.