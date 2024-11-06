Путин установил выплату госслужащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Киев скрыл потери после удара ВС России по «Мотор Сич» в Запорожье

Рогов: Киев скрыл потери после удара ВС России по «Мотор Сич» в Запорожье

Tекст: Вера Басилая

Рогов заявил, что на место удара прибыло более 50 карет скорой помощи, в то время как официально сообщается о шести погибших и 22 раненых, передает ТАСС.

По его словам, среди погибших сотрудники завода, которые работали над военной продукцией. На заводе занимались производством частей для беспилотников, а в цеху, по которому был нанесен удар, изготавливались комплектующие и авиадвигатели для военных дронов.

По данным Рогова, украинские власти контролируют распространение информации, блокируя размещение видеоматериалов или фотографий из разрушенного цеха.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ.

До этого ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

Минобороны сообщало, что российские военные в последние сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам ракетного производства и энергетическим объектам Украины.