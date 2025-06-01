Путин поздравил Пашиняна с юбилеем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительную телеграмму по случаю пятидесятилетнего юбилея, передает ТАСС. В поздравлении Путин подчеркнул, что Россию и Армению связывают исторически дружественные отношения.

В тексте телеграммы Путин выразил уверенность в том, что сотрудничество двух стран будет способствовать дальнейшему развитию отношений и укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве. «Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве», – говорится в сообщении.

Путин также пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о стремлении Еревана к сближению с Европейским союзом.