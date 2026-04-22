Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.2 комментария
Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам
Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» пяти россиянкам. Соответствующий указ был опубликован во вторник на портале правовой информации.
Награды удостоены Воробьева Любовь Владимировна из Оренбургской области, Казимирова Ирина Давидовна из Курской области, Лебедева Наталия Николаевна и Надежда Мануковская из Воронежской области, а также Эсет Тамасханова из Ингушетии. В указе отмечается, что звания присвоены «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
Кроме того, семьям Баевых из Петербурга, Елисеевых и Фатхуллиных из Башкирии вручен орден «Родительская слава». Еще четыре семьи получили медаль ордена «Родительская слава».