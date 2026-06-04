Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге ответил на вопрос о текущем макроэкономическом состоянии страны цитатой Марка Твена.
«Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика, передает ТАСС.
По его словам, хозяйственная система страны демонстрирует позитивную динамику. «Экономика возвращается, не полностью еще, но уверенно возвращается к целевым показателям. 5,4% – это уже хороший результат», – сказал президент.
При этом основной проблемой остается рост потребительских цен. «Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, вообще финансовые власти приняли ряд решений, жестких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что Россия не хочет гиперинфляции по 60-70%, поэтому сознательно принимает меры в экономике.
Владимир Путин отметил, что Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами, пенсии и пособия индексируются. Также он заявил, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%, а реальные доходы населения продолжают расти.
Вице-премьер Александр Новак объяснил ожидаемое замедление темпов роста ВВП нехваткой рабочей силы.
Ранее Путин назвал снижение экономической динамики целенаправленным действием для борьбы с инфляцией.