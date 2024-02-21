Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.0 комментариев
ЦБ: Средства на электронных кошельках QIWI Банка не застрахованы
Хранящиеся на электронных кошельках средства не застрахованы по системе страхования вкладов, сообщил Центробанк, говоря о лишении лицензии Киви-банка (QIWI Банк).
Средства на электронных кошельках не имеют страховки по системе страхования вкладов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.
Эта кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе России, согласно имеющимся данным, в банке открыто около 15 млн виртуальных кошельков.
Также ЦБ объявил, что платежная система Contact объявила не будет работать в связи с отзывом лицензии у Киви-банка.
Напомним, Банк России в среду отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка» (QIWI Банк).