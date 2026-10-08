Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

Если ребенок выезжает из России с мамой, нотариальное согласие отца по российским правилам обычно не требуется.

Если ребенок едет с папой, согласие матери также обычно не требуется.

Исключение – ситуация, когда другой законный представитель заранее подал заявление о несогласии на выезд ребенка.

Если несовершеннолетний едет с бабушкой, дедушкой, другим родственником, учителем, тренером, туристической группой или самостоятельно, для выезда из России требуется нотариальное согласие одного законного представителя.

Согласия обоих родителей российское законодательство для такого выезда по общему правилу не требует. Однако страна назначения, консульство или визовый центр могут устанавливать собственные требования.

В нотариальном согласии можно определить срок поездки и перечислить государство или несколько государств, которые ребенок намерен посетить.

С 20 января 2026 года изменились правила документов для детей до 14 лет. Свидетельство о рождении больше не является общим документом для выезда в Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Для Абхазии и Южной Осетии временно действует исключение: до конца 2027 года дети до 14 лет могут пересекать российскую границу по свидетельству о рождении с отметкой о российском гражданстве.

Когда нужно согласие на выезд ребенка за границу

Необходимость нотариального согласия зависит прежде всего от того, с кем путешествует ребенок.

Если несовершеннолетний едет с одним из родителей или другим своим законным представителем, отдельное нотариальное согласие второго законного представителя для выезда из России не требуется, если тот не оформил заявление о несогласии.

Если ребенок едет без законных представителей, нотариальное согласие понадобится.

Это относится к поездкам:

с бабушкой или дедушкой;

с совершеннолетним братом или сестрой;

с другими родственниками;

с учителем;

с тренером;

с руководителем туристической или спортивной группы;

в лагерь за рубежом;

с друзьями семьи;

самостоятельно.

Для российской границы в такой ситуации достаточно нотариального согласия одного законного представителя.

Однако правила въезда в иностранное государство нужно проверять отдельно. Там требования могут быть строже российских.

Нужно ли согласие второго родителя, если ребенок едет с мамой или папой

По российскому законодательству – обычно нет.

Если ребенок выезжает из России вместе с матерью, нотариально заверенное разрешение отца для пересечения российской границы не требуется.

То же правило действует наоборот: если ребенок путешествует с отцом, согласие матери для выезда из России по общему правилу не нужно.

Есть важное исключение – заявление второго законного представителя о несогласии на выезд ребенка.

Кроме того, российские правила отвечают только на вопрос о выезде из России.

Государство назначения может потребовать:

согласие второго родителя;

согласие обоих родителей;

нотариально заверенный перевод;

апостиль;

дополнительные документы о родстве;

документы об опеке;

подтверждение права родителя путешествовать с ребенком.

Поэтому перед поездкой следует проверять не только российские нормы, но и требования конкретной страны.

Нужно ли разрешение отца на выезд ребенка с матерью

Для прохождения российской границы – по общему правилу нет.

Мать может выехать из России с ребенком без отдельного нотариального разрешения отца, если отец не подал заявление о несогласии на выезд.

Но если для оформления визы или въезда в выбранную страну требуется согласие второго родителя, его придется оформить независимо от того, что российское законодательство такого документа не требует.

Особенно внимательно требования стоит проверять перед поездками в государства с визовым режимом.

Нужно ли разрешение матери на выезд ребенка с отцом

Действует то же правило.

Для выезда из Российской Федерации ребенка вместе с отцом отдельное нотариальное согласие матери обычно не требуется.

Если мать подала заявление о несогласии на выезд, ситуация меняется.

Кроме того, иностранные власти или консульство могут запросить дополнительные документы со стороны матери.

Нужно ли согласие, если ребенок едет с бабушкой или дедушкой

Да.

Бабушка и дедушка, несмотря на близкое родство, не становятся автоматически законными представителями ребенка.

Поэтому при выезде ребенка за границу с бабушкой или дедушкой требуется нотариальное согласие одного законного представителя.

В согласии можно указать:

сведения о ребенке;

срок поездки;

государство или государства назначения;

данные сопровождающего лица, если они необходимы для конкретной поездки.

В зависимости от требований иностранного государства может понадобиться согласие обоих родителей.

Перед поездкой нужно также проверить правила перевозчика: авиакомпания, железнодорожная компания или организатор тура могут устанавливать дополнительные требования к документам несовершеннолетнего.

Нужно ли согласие, если ребенок едет с тренером или учителем

Да.

Тренер, учитель, воспитатель, руководитель группы или сопровождающий туристической поездки не являются законными представителями ребенка.

Для выезда несовершеннолетнего из России с таким сопровождающим требуется нотариальное согласие одного законного представителя.

При организованной поездке документы обычно заранее проверяет школа, спортивная организация, лагерь или туроператор, но ответственность за правильное оформление документов остается важной и для родителей.

Если маршрут проходит через несколько государств, нужно учитывать требования не только конечной страны, но и стран транзита.

Какие документы нужны, если ребенок едет за границу один

Если несовершеннолетний путешествует без родителей или других законных представителей, для выезда из России ему прежде всего нужны:

действующий документ, позволяющий пересекать государственную границу;

нотариальное согласие одного законного представителя;

виза, если она требуется;

дополнительные документы по правилам государства назначения.

Отдельно нужно проверить правила перевозчика.

Авиакомпании могут устанавливать:

минимальный возраст самостоятельной поездки;

обязательную услугу сопровождения;

специальные формы;

требования к человеку, который передает ребенка сотрудникам авиакомпании и встречает его по прибытии.

Поэтому самого нотариального согласия недостаточно для планирования самостоятельного перелета.

Достаточно ли согласия одного родителя

Для выезда из России ребенка без законных представителей – да.

Российский закон требует нотариально оформленное согласие одного законного представителя.

Оформлять два согласия автоматически не требуется.

Однако иностранное государство вправе применять другие правила.

Например, для визы или пересечения границы могут запросить:

согласие обоих родителей;

нотариальное согласие второго родителя при поездке с первым;

перевод согласия на иностранный язык;

апостиль;

подтверждение единоличных родительских прав, если второго согласия получить невозможно.

Поэтому российское нотариальное согласие необходимо проверять на соответствие правилам страны назначения.

Когда страна въезда может потребовать согласие обоих родителей

Российское законодательство регулирует порядок выезда ребенка из Российской Федерации, но не устанавливает правила допуска несовершеннолетнего на территорию другого государства.

Иностранные требования могут зависеть от:

гражданства ребенка;

страны назначения;

страны транзита;

визового режима;

того, с кем едет ребенок;

семейного положения родителей;

правил конкретного консульства.

Если ребенок путешествует с одним родителем, зарубежные власти могут запросить согласие второго.

Если ребенок едет с бабушкой или другим сопровождающим, могут потребовать документы от обоих родителей.

Актуальные требования лучше уточнять на официальном сайте консульства, посольства или другого компетентного органа страны назначения.

Как оформить нотариальное согласие на выезд ребенка

Согласие оформляют у нотариуса.

Порядок обычно выглядит так:

1. Родитель или другой законный представитель обращается к нотариусу.

2. Нотариус устанавливает его личность.

3. Проверяются полномочия законного представителя.

4. Указываются сведения о ребенке.

5. Определяются страны и срок, на которые оформляется согласие.

6. При необходимости указываются сведения о сопровождающем.

7. Законный представитель подписывает документ в присутствии нотариуса.

8. Нотариус удостоверяет согласие.

Сам ребенок обычно не является лицом, которое подписывает такое согласие.

Сопровождающему также, как правило, не требуется присутствовать у нотариуса, если для составления документа достаточно его точных данных.

Какие документы нужны нотариусу

Для оформления обычно понадобятся:

паспорт родителя или другого законного представителя;

свидетельство о рождении ребенка;

данные документа ребенка;

документы об опеке или попечительстве, если согласие оформляет опекун или попечитель;

сведения о сопровождающем, если ребенок едет с третьим лицом;

информация о предполагаемых странах поездки;

срок поездки.

Конкретный перечень лучше уточнить у выбранного нотариуса перед визитом.

Если фамилии или другие персональные данные менялись, могут понадобиться подтверждающие документы.

Что указывают в согласии на выезд

Российское законодательство позволяет указывать в нотариальном согласии:

срок выезда;

государство;

несколько государств, которые ребенок намерен посетить.

Для практической поездки родителю желательно заранее определить маршрут.

Если запланировано несколько стран, их можно перечислить в одном согласии.

Формулировка должна быть достаточно определенной.

Не стоит самостоятельно составлять текст по случайному шаблону из интернета: нотариус подготовит документ с учетом закона и целей поездки.

Можно ли оформить согласие сразу на несколько стран

Да.

Закон прямо говорит о государстве или государствах, которые ребенок намерен посетить.

Если поездка включает несколько стран, их можно перечислить.

Это особенно актуально:

для европейских маршрутов;

круизов;

автобусных туров;

спортивных соревнований;

образовательных поездок;

поездок с транзитом.

При этом иностранные консульства и визовые центры могут устанавливать собственные требования к формулировкам.

Если маршрут известен заранее, безопаснее сообщить нотариусу все страны предполагаемого посещения.

На какой срок можно оформить согласие на выезд ребенка

Согласие не обязательно оформлять только на одну поездку.

Срок может быть определен:

конкретными датами;

периодом времени;

событием, которое неизбежно наступит.

Возможность оформить документ на более продолжительный период зависит от того, какую поездку планирует семья и какие требования предъявляет государство назначения.

На практике не стоит ориентироваться только на максимальный возможный срок. Если согласие используется для визы, лагеря, учебной поездки или спортивных соревнований, документ должен соответствовать требованиям принимающей стороны.

Можно ли оформить согласие до совершеннолетия ребенка

Российские консульские разъяснения допускают определение срока согласия событием, которое неизбежно наступит, в том числе совершеннолетием.

Но это не означает, что такое долгосрочное согласие примет любая иностранная страна, консульство или перевозчик.

Поэтому возможность оформить документ на длительный срок и практический смысл такой формулировки лучше заранее обсудить с нотариусом и проверить требования государства назначения.

Что изменилось в правилах выезда детей в 2026 году

Одно из главных изменений 2026 года касается документов для детей младше 14 лет.

С 20 января свидетельство о рождении исключили из общего перечня документов, по которым российские дети до 14 лет могли выезжать в:

Белоруссию;

Казахстан;

Киргизию;

Абхазию;

Южную Осетию.

Это означает, что прежнее правило о возможности зарубежной поездки только по свидетельству о рождении перестало быть общим.

Родителям детей до 14 лет, которые планируют зарубежные поездки, необходимо заранее проверить, какой документ нужен ребенку для конкретного направления, и при необходимости оформить заграничный паспорт.

Нужен ли ребенку загранпаспорт в 2026 году

Для большинства зарубежных поездок ребенку требуется собственный действующий загранпаспорт.

Особенно важно учитывать изменение, вступившее в силу 20 января 2026 года: свидетельство о рождении больше нельзя использовать как универсальный документ для выезда детей до 14 лет в ряд соседних государств, где такая возможность существовала раньше.

Для Белоруссии, Казахстана и Киргизии родителям ребенка до 14 лет следует заранее оформлять ему паспорт, действительный для поездки.

При этом для Абхазии и Южной Осетии в 2026 году появилось временное исключение.

Как дети до 14 лет могут ехать в Абхазию и Южную Осетию

Для этих двух направлений действует специальное временное правило.

Пограничная служба ФСБ вновь разрешила детям – гражданам России младше 14 лет пересекать российскую границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении.

Но в документе должна быть отметка о принадлежности ребенка к российскому гражданству.

Такой порядок действует до конца 2027 года.

Поэтому утверждение, что с 2026 года абсолютно любому российскому ребенку для любой поездки за рубеж обязательно нужен загранпаспорт, было бы неточным.

Что делать, если второй родитель против выезда ребенка

Законный представитель вправе оформить заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего из России.

Ограничение может быть разным по объему.

В заявлении можно определить:

срок действия запрета;

запрет на выезд во все государства;

запрет только на поездки в конкретное государство;

запрет на поездки в несколько конкретных стран.

Поэтому наличие заявления о несогласии не всегда означает бессрочный запрет на любую зарубежную поездку.

Нужно учитывать содержание конкретного ограничения.

Как подать заявление о несогласии на выезд ребенка

Заявление подает законный представитель несовершеннолетнего.

На территории России его принимают подразделения по вопросам миграции МВД.

Если заявитель постоянно проживает за границей, он может обратиться в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение.

В заявлении указываются сведения:

о заявителе;

о ребенке;

о втором законном представителе при наличии необходимых данных;

о сроке ограничения;

о странах, на которые распространяется запрет.

Закон позволяет ограничить выезд как во все государства, так и только в определенные страны.

Можно ли установить запрет только на одну страну

Да.

Родитель или другой законный представитель не обязан запрещать ребенку любые зарубежные поездки.

В заявлении о несогласии можно указать конкретное государство или несколько государств.

Можно также определить срок действия ограничения.

Например, заявление может касаться поездок только в определенную страну и действовать в установленный период.

Что делать, если между родителями возник спор из-за поездки

Если один законный представитель подал заявление о несогласии, а другой хочет вывезти ребенка вопреки этому ограничению, спор о возможности выезда разрешается в судебном порядке.

Суд оценивает обстоятельства конкретного дела и интересы ребенка.

Само нотариальное согласие другого родителя не отменяет зарегистрированное заявление о несогласии.

Поэтому выяснять наличие ограничения лучше до покупки невозвратных билетов и оплаты поездки.

Как снять запрет на выезд ребенка

Есть два основных сценария.

Родитель сам отзывает заявление

Человек, который ранее подал заявление о несогласии, вправе отозвать его во внесудебном порядке.

Для этого подается отдельное заявление об отзыве.

Спор решается через суд

Если заявитель не хочет отзывать ограничение, а другой законный представитель считает поездку необходимой, вопрос о возможности выезда ребенка решается в судебном порядке.

Снять чужой запрет простым нотариальным согласием невозможно.

Можно ли родителю самому отменить свой запрет

Да.

Законный представитель, который подал заявление о несогласии, может затем его отозвать.

Это делается путем подачи заявления об отзыве в установленном порядке.

После обработки сведений ограничение снимается.

Если же между родителями сохраняется спор, возможность конкретного выезда может определяться судом.

Как узнать, есть ли запрет на выезд ребенка

Если есть основания полагать, что другой законный представитель подавал заявление о несогласии, вопрос следует выяснить заранее через подразделение по вопросам миграции МВД.

Открытого публичного сервиса, в котором любой человек мог бы по фамилии ребенка проверить такие ограничения, нет.

Проверять ситуацию особенно важно:

при конфликте между родителями;

после развода;

если второй родитель ранее предупреждал о намерении запретить поездку;

перед дорогостоящей зарубежной поездкой;

перед покупкой невозвратных билетов.

Наличие действующего ограничения учитывается пограничными органами при пересечении государственной границы.

Можно ли въехать обратно в Россию, если есть запрет на выезд

Заявление о несогласии касается именно выезда ребенка из Российской Федерации.

Оно не превращается автоматически в запрет российскому гражданину вернуться в свою страну.

Но если семья находится за рубежом и планирует последующие поездки между государствами, нужно дополнительно учитывать местное законодательство и документы ребенка.

Что проверить перед поездкой с ребенком за границу

Подготовку лучше начинать не с нотариуса, а с проверки всего маршрута.

1. Документ ребенка

Убедитесь, что документ подходит для пересечения российской границы и въезда в страну назначения.

2. Срок действия загранпаспорта

Многие государства требуют, чтобы паспорт оставался действительным еще определенное время после предполагаемой даты выезда.

3. Виза

Проверьте необходимость визы и требования к документам несовершеннолетнего.

4. Согласие родителей

Уточните российские правила и отдельно требования страны назначения.

5. Транзит

Если маршрут проходит через третье государство, нужно проверить и его нормы.

6. Перевод документа

Некоторые страны требуют перевод нотариального согласия.

7. Апостиль или легализация

Такая необходимость зависит от государства и вида документа.

8. Возможное несогласие второго родителя

При семейном конфликте лучше проверить вопрос заранее.

9. Требования перевозчика

Особенно это важно, если ребенок летит без родителей.

10. Документы сопровождающего

Точные данные сопровождающего могут понадобиться для согласия, визы, авиакомпании или организованной поездки.

Нужно ли брать свидетельство о рождении, если у ребенка есть загранпаспорт

Для пересечения границы основным документом может быть загранпаспорт, но свидетельство о рождении остается важным документом ребенка.

Оно подтверждает родственную связь и может понадобиться:

нотариусу;

консульству;

визовому центру;

перевозчику;

гостинице;

другим организациям по маршруту.

Особенно полезно иметь его при разных фамилиях ребенка и сопровождающего родителя.

Конкретный набор документов всегда следует проверять с учетом страны и способа поездки.

Нужно ли переводить согласие на иностранный язык

Российская граница не требует иностранного перевода российского нотариального согласия.

Но перевод может понадобиться для использования документа за рубежом.

Требования различаются: в одном государстве будет достаточно нотариального согласия на русском языке, в другом понадобится нотариальный перевод, а в третьем – еще и апостиль или легализация.

Поэтому перевод следует делать с учетом правил конкретной страны, а не заранее «на всякий случай» на случайный язык.

Что важно учесть при поездке через несколько стран

Если ребенок будет пересекать несколько государственных границ, требования нужно проверить для каждого этапа маршрута.

Например, значение могут иметь:

страна въезда;

транзитное государство;

страна, выдавшая визу;

страна фактического длительного пребывания;

правила обратного маршрута.

В нотариальном согласии российское законодательство позволяет перечислить несколько государств.

Если маршрут известен, лучше сразу сообщить его нотариусу полностью.

Кратко: когда согласие требуется, а когда нет

В 2026 году нотариальное согласие второго родителя для выезда ребенка из России вместе с мамой или папой по общему правилу не требуется, если второй законный представитель не подал заявление о несогласии.

Если ребенок едет без родителей или других своих законных представителей – например, с бабушкой, дедушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – для российской границы нужно нотариально оформленное согласие одного законного представителя.

Согласия обоих родителей российское законодательство по общему правилу не требует, однако иностранное государство может установить более строгие условия.

С 20 января 2026 года также изменились документы для детей до 14 лет: свидетельство о рождении перестало быть общим документом для выезда в Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Для Абхазии и Южной Осетии до конца 2027 года действует временное исключение – ребенок до 14 лет может пересекать границу по свидетельству о рождении с отметкой о российском гражданстве.

Вопросы и ответы

Нужно ли разрешение отца на выезд ребенка с матерью?

По российским правилам обычно нет. Согласие отца не требуется, если ребенок выезжает с матерью и отец не подал заявление о несогласии на выезд. Требования страны назначения нужно проверять отдельно.

Нужно ли разрешение матери на выезд ребенка с отцом?

По российскому законодательству обычно нет, если мать не подала заявление о несогласии. Иностранное государство может запросить дополнительное согласие.

Нужно ли согласие обоих родителей для поездки ребенка с бабушкой?

Для выезда из России достаточно нотариального согласия одного законного представителя. Однако страна назначения может потребовать согласие обоих.

Нужно ли согласие на выезд ребенка с дедушкой?

Да. Дедушка не является законным представителем ребенка только в силу родства, поэтому требуется нотариальное согласие одного законного представителя.

Нужно ли согласие на выезд ребенка с тренером?

Да. Для поездки с тренером, учителем, руководителем группы или другим третьим лицом необходимо нотариальное согласие одного законного представителя.

Нужно ли согласие, если ребенок едет за границу один?

Да. Несовершеннолетнему, который выезжает из России без законных представителей, необходимо нотариальное согласие одного из них и документ для пересечения границы.

Достаточно ли согласия одного родителя?

Для российской границы при поездке без родителей – да. Для въезда в иностранное государство могут действовать другие требования.

Можно ли оформить одно согласие на несколько стран?

Да. В документе можно перечислить несколько государств, которые ребенок планирует посетить.

На какой срок можно оформить согласие?

Срок определяет законный представитель. Он может быть указан конкретными датами, периодом или определенным событием. При этом нужно учитывать требования страны назначения.

Можно ли оформить согласие до 18 лет?

Российские правила позволяют определить срок наступлением совершеннолетия, однако такой документ должен соответствовать требованиям страны назначения и конкретной поездки.

Нужен ли загранпаспорт ребенку до 14 лет в 2026 году?

Для большинства зарубежных поездок – да. С 20 января 2026 года свидетельство о рождении больше не является общим документом для выезда детей до 14 лет в Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Можно ли ребенку ехать в Абхазию по свидетельству о рождении?

До конца 2027 года действует временное исключение: ребенок – гражданин России до 14 лет может пересекать российскую границу с Абхазией по свидетельству о рождении с отметкой о российском гражданстве.

Можно ли ехать по свидетельству о рождении в Южную Осетию?

Да, временное исключение до конца 2027 года действует и для Южной Осетии при наличии на свидетельстве подтверждения российского гражданства.

Можно ли запретить ребенку выезд за границу?

Да. Законный представитель вправе подать заявление о несогласии на выезд. В нем можно установить срок и определить государства, на которые распространяется ограничение.

Можно ли запретить поездки только в одну страну?

Да. Ограничение может распространяться на конкретное государство или несколько государств, а не обязательно на весь мир.

Как снять запрет на выезд ребенка?

Родитель, который его установил, может отозвать свое заявление. При споре между законными представителями вопрос о возможности выезда решается в суде.

Нужен ли перевод нотариального согласия?

Для российской границы иностранный перевод не нужен. Но его может потребовать государство назначения, консульство или визовый центр.

Главное правило для родителей в 2026 году остается простым: если ребенок едет за границу с мамой или папой, согласие второго родителя для выезда из России обычно не требуется. Исключение возникает, если другой законный представитель заранее оформил несогласие на выезд.

Если несовершеннолетний путешествует без родителей – с бабушкой, тренером, учителем, группой или самостоятельно, – понадобится нотариальное согласие одного законного представителя.

При этом российские правила – только первый этап проверки. Перед любой зарубежной поездкой нужно отдельно изучить требования страны назначения и транзита: там могут потребовать согласие обоих родителей, перевод, апостиль или другие документы.

В 2026 году особое внимание нужно уделить и паспорту ребенка. После изменения правил с 20 января свидетельство о рождении больше не подходит как общий документ для ряда поездок, а для Абхазии и Южной Осетии действует отдельное временное исключение до конца 2027 года.