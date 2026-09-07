В Сбербанке раскрыли главные слова-маркеры телефонных мошенников

Сбербанк: Мошенники часто пугают жертв уголовной ответственностью и силовиками

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Что касается стоп-фраз и слов. Могу отметить такие: «ВСУ», «ФСБ», «МВД», «деньги в опасности», «грозит уголовная ответственность», – сказал он, передает РИА «Новости».

Топ-менеджер банка добавил, что в мошеннических схемах также часто фигурируют упоминания безопасных счетов, кодов из СМС, данных карт и необходимости срочно перевести средства. Кузнецов посоветовал при малейших подозрениях немедленно прерывать разговор, чтобы избежать риска быть втянутым в обман.

Явным признаком мошенничества является ситуация, когда собеседник, инициировавший контакт, начинает торопить, запугивать и сводить тему к финансам. По данным Банка России, за первую половину года преступники пытались украсть у граждан около 3,7 трлн рублей, однако реальный ущерб составил менее 15 млрд рублей, что равняется примерно 0,4% от первоначальной суммы.

В прошлом месяце телефонные мошенники похитили у московской пенсионерки более 21 млн рублей с помощью угроз об уголовной ответственности.

Немногим ранее злоумышленники выманили у жительницы Подмосковья сбережения под предлогом предотвращения перевода средств на поддержку ВСУ.

Ранее Кузнецов для защиты от аферистов советовал россиянам немедленно прекращать разговор с подозрительными незнакомцами.