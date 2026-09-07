Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
В Сбербанке раскрыли главные слова-маркеры телефонных мошенников
Сбербанк: Мошенники часто пугают жертв уголовной ответственностью и силовиками
Телефонные мошенники часто манипулируют жертвами, используя аббревиатуры силовых ведомств и угрозы уголовного преследования, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Что касается стоп-фраз и слов. Могу отметить такие: «ВСУ», «ФСБ», «МВД», «деньги в опасности», «грозит уголовная ответственность», – сказал он, передает РИА «Новости».
Топ-менеджер банка добавил, что в мошеннических схемах также часто фигурируют упоминания безопасных счетов, кодов из СМС, данных карт и необходимости срочно перевести средства. Кузнецов посоветовал при малейших подозрениях немедленно прерывать разговор, чтобы избежать риска быть втянутым в обман.
Явным признаком мошенничества является ситуация, когда собеседник, инициировавший контакт, начинает торопить, запугивать и сводить тему к финансам. По данным Банка России, за первую половину года преступники пытались украсть у граждан около 3,7 трлн рублей, однако реальный ущерб составил менее 15 млрд рублей, что равняется примерно 0,4% от первоначальной суммы.
В прошлом месяце телефонные мошенники похитили у московской пенсионерки более 21 млн рублей с помощью угроз об уголовной ответственности.
Немногим ранее злоумышленники выманили у жительницы Подмосковья сбережения под предлогом предотвращения перевода средств на поддержку ВСУ.
Ранее Кузнецов для защиты от аферистов советовал россиянам немедленно прекращать разговор с подозрительными незнакомцами.