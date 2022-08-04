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Вынесен приговор американской баскетболистке Грайнер
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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотических веществ, соответствующее решение принял Химкинский суд Московской области.
«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», – цитирует судью Анну Сотникову ТАСС.
Суд счел смягчающими обстоятельствами признание спортсменки и ее спортивные достижения. Кроме того, в срок заключения ей зачли проведенное в СИЗО время. Изъятые наркотики судья постановила уничтожить.
Ранее в четверг Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии.
Американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
В начале июля Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.
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США сочли ответное предложение России по заключенным «несерьезным»
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Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как заявила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.
Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтон, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
Медведев: Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова американского президента Джо Байдена о том, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, заявил: «Оно нам вообще надо?».
Медведев напомнил в Telegram о том, как «чуть больше месяца назад» указывал, что «для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности», которые без России «решить невозможно», и что США «приползут с этой темой». «Ну вот. Приползли», – заявил он.
По словам Медведева, Байден «скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы» и что «нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году».
«Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты, – заявил Медведев. – Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим».
Напомним, Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
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Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю
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Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie, сообщает РИА «Новости».
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777.
«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure.
«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
МИД заявил о хамстве США в ООН
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Соединенные Штаты, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
«В попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и ее главе – специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских», – передает РИА «Новости» его слова относительно состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Сыромолотов подчеркнул, что «тем самым Вашингтон вновь показал себя крайне ненадежным партнером в деле выполнения международных обязательств».
Ранее замглавы МИД сообщали, что США вместе с союзниками применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атаки на российские инфраструктуры.
До этого Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны.
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В России оценили вероятность «битвы авианосцев» Китая и США
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«Китай понимает, что их авианосцы значительно слабее американских. Но войны в этом регионе, кажется, уже не избежать. Это вопрос времени», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее американские и китайские авианосцы вышли в Тайваньский пролив на фоне возможного визита главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
«Сейчас боевого столкновения не будет. Вероятно, американцы просто обеспечат безопасность визита Пелоси. А с китайской стороны будет демонстрация силы и недовольства. При этом ответ Пекина, конечно, последует. И он будет необычно жестким», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин.
«В качестве варианта можно ожидать военных учений в Тайваньском проливе с нарушением зоны разграничения и стрельбами на подходах к портам. Аналогичная ситуация была в середине 1990-х. Но это будет уже после того, как Пелоси покинет Тайбэй», – уверен собеседник.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Эксперт также говорит о неизбежности серьезной эскалации в регионе. «Вопрос решится в течение трех-четырех лет. При этом Китай не рассматривает свои авианосцы в качестве противовеса противнику. В Пекине изначально исходят из того, что их корабли слабее. И причин для этого немало», – пояснил он.
«Во-первых, китайские корабли конструктивно проще устроены, поскольку создавались на базе советских авианесущих крейсеров проекта 1143.5, как и наш «Адмирал Кузнецов». Во-вторых, у них нет катапульт, они несут меньше самолетов, а самолеты дальнего радиолокационного обнаружения у них и вовсе отсутствуют. В-третьих, у китайцев значительно меньше опыта в вопросе эксплуатации таких кораблей», – перечислил Кашин.
Пекин будет использовать иные возможности в противостоянии с США, говорит собеседник. «Речь идет о береговой авиации, противокорабельных ракетах берегового базирования, технической разведке, а также о способности ведения подводной войны. Китай не считает, что их авианосец должен биться с американцем», – пояснил он.
Что же касается классических авианосных ударных группировок (АУГ), в Тайваньском проливе они не действуют, замечает эксперт. «В прошлом в периоды обострения группировки заходили в пролив, но сейчас этого никто делать не станет. Тайваньский пролив небольшой, поэтому он насквозь простреливается береговыми ракетными комплексами. Запускать туда такие крупные корабли – самоубийство», – заключил Кашин.
Во вторник стало известно о том, что два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщила тайваньская газета «Чжунго шибао» со ссылкой на данные неназванного военного обозревателя, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» не так давно покинули порты Циндао и Санья.
В настоящее время неясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, считает издание.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров Нэнси Пелоси.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере. Кроме того, в пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море.
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В Совфеде объяснили «обиды шантрапы» из Белого дома на ход переговоров с Москвой
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«Сначала США рассказали всему миру о своих планах по обмену, а потом обижаются, что у них ничего не выходит. Мегафонная дипломатия здесь бесполезна», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Вашингтон назвал встречное предложение Москвы по обмену заключенными «несерьезным».
«Мы неоднократно говорили, что подобного рода мероприятия не предполагают мегафонной дипломатии. Американцы захотели поменять людей, объявили об этом на весь мир, а уже потом стали разговаривать с нами. Так дела не делаются», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Собеседник напомнил, «как в идеале должны вестись подобные обмены заключенными». «Обычно представители стран сначала договариваются, консультируются, все взвешивают, а после этого делают заявления. В Вашингтоне сейчас у власти «шантрапа», поэтому они и допускают подобные вещи. А потом они же обижаются, что у них ничего не получается. Если США действительно хотят кого-то обменять, то стоит сначала все обговорить по отдельным каналам», – пояснил он.
«Когда они на днях уничтожили одного из главарей запрещенной у нас «Аль-Каиды*» в Кабуле, они же никому не рассказывали о своих планах. Они понимают, что иначе их замысел провалится. А тут в Белом доме почему-то решили, что мы будем ликовать от идеи Госдепа по обмену заключенными. Так вести переговоры нельзя. И это не вопрос взаимных обид или претензий. Это устоявшаяся практика», – заключил Климов.
Ранее стало известно о том, что Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как заявила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.
Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтон, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
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МИД пригрозил США разрывом дипотношений
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Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию «страной-спонсором терроризма», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», – сказала Захарова на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Также Захарова добавила, что «мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем».
Напомним, Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран-спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
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Китай привел армию в режим повышенной боеготовности
Минобороны КНР объявило о переводе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в режим повышенной боеготовности, сообщают информационные агентства.
Минобороны страны заявило, что действия тайваньских властей крайне опасны и приведут к тяжелым последствиям, передает ТАСС.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Между тем полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.
Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
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Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине
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Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.
Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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Китайский эксперт назвал последствия визита Пелоси на Тайвань
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Ответ Пекина на приезд спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не обязательно последует сразу вслед за визитом, но ее поездка точно приведет к росту конфронтации между США и Китаем, сообщил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь.
«Если (Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) приедет на Тайвань, Китай обязательно даст свой ответ. Это может быть и перехват самолета, и точечные удары по наиболее важным объектам Тайваня. Более того, вовсе не обязательно, что Китай ответит сегодня или завтра», – приводит РИА «Новости» слова Цянь Лияня.
Он добавил, что для Китая с юридической точки зрения освободительная война еще не закончилась, «так что, когда кто-то извне вмешивается в тайваньский вопрос, это автоматически воспринимается Пекином как выбор стороны противника в гражданской войне».
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
По словам эксперта, «цена, которую США будут вынуждены заплатить за сохранение своего доминирования после (визита Пелоси – прим.ВЗГЛЯД), зависит от того, какую позицию в этой «игре крупных держав» выберет Китай – позицию конфронтации или позицию ограничения сотрудничества».
Аналитик считает, что в будущем между Китаем и США будет расти дефицит доверия, возможностей для сотрудничества будет все меньше, да и желание искать это сотрудничество тоже будет уменьшаться.
Также Цянь Лиянь подчеркнул, если Пелоси все же не прилетит на Тайвань, то с точки зрения правительства КНР, это будет означать, что США более-менее строго следуют своим обещаниям следовать политике «одного Китая», взаимодоверие и взаимопонимание между странами в будущем может укрепиться. «Тогда, по крайней мере, США не усугубят свою и без того сложную экономическую ситуацию», – заключил он.
Ранее стало известно, что самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
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США ввели новые санкции против России
Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 физических лиц и свыше 30 юридических лиц из России, а также фонд «Сколково» сообщили в американском Минфине.
Санкции против «Сколково» предполагают, что сделки с ним должны быть завершены до 1 сентября 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Кроме того, в список включен руководитель российского химического холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев и олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Ранее США исключили из санкций против России сферы агропрома, медицины и энергетики.
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Россиянам запретили сдавать международный экзамен по английскому языку TOEFL
Компания ETS, которая проводит экзамены по английскому языку TOEFL, запретила гражданам России регистрацию на экзамен и просмотр результатов.
Представители компании ETS объяснили, что загвоздка в неких требованиях Минфина США, запретившего гражданам России записываться на экзамены TOEFL или создавать учетные записи на платформе ETS. В компании не уточнили, о каких именно требованиях идет речь, пишет «Российская газета».
Сообщается также, что ETS приостановила проведение экзаменов еще и в Белоруссии на фоне военной спецоперации на Украине.
TOEFL – стандартизованный тест на знание английского языка, результаты которого могут использоваться для подтверждения уровня владения английским языком абитуриентами из неанглоязычных стран при поступлении в вузы США, а также Европы и Азии.
Делегация Пелоси забронировала целый этаж и почти 50 номеров в Grand Hyatt на Тайване
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Делегация спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt в Тайбэе, она прибудет на Тайвань около 21.20 по местному времени (16.20 мск), на час раньше ранее публиковавшегося в разных СМИ времени, сообщил тайваньский телеканал «Саньли».
По его данным, делегация будет состоять из 40 человек. Для них забронирован целый этаж. Делегация планирует остановиться в этом отеле в районе Синьи на одну ночь, передает ТАСС. Как отмечает телеканал, меры безопасности в отеле и на прилегающей к нему территории усилены.
По данным «Саньли», спецборт ВВС США с американской делегацией приземлится в аэропорту Суншань ориентировочно в 21.20 (16.20 мск). На утро следующего дня ожидается, что Пелоси проведет видеоконференцию в своем отеле. Утром в среду около 08.00 по местному времени (03.00 мск) она должна провести встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, а после этого направится в Законодательный Юань (заксобрание острова), где встретится с представителями различных тайваньских политических партий.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
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Блинкен: США применит ядерное оружие при чрезвычайных обстоятельствах
Американская сторона рассмотрит возможность применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров. Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», – цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан никогда.
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Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбея
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Сайт Flightradar сообщил, что спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань.
Днем ранее тайваньская пресса сообщала, что Пелоси останется на ночь в отеле, а в среду утром встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь и выступит в Законодательном юане (заксобрание региона), сообщает ТАСС.
Согласно трансляции Reuters, Пелоси спустилась с трапа самолета в Тайбэе. На кадрах видно, как в сопровождении своей делегации политик, одетая в светло-розовый костюм и с маской на лице, спускается с трапа.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
-
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