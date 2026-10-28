Задержанный по делу о гибели племянника князя Монако оказался украинцем

Tекст: Ольга Иванова

Двоюродный племянник князя Монако Альбера II Антуан де Масси был найден мертвым в одном из скверов княжества. В рамках расследования полиция задержала 42-летнего гражданина Украины, которого удалось распознать по камерам видеонаблюдения вблизи места происшествия, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Monaco Matin.

«Подозреваемый в возрасте 42 лет, имеющий украинское гражданство и проживающий в Монако на протяжении тридцати лет, в ходе содержания под стражей отрицал свою причастность к гибели Антуана де Масси», – заявил Тибо.

Дело передано следственному судье для дальнейшего выяснения обстоятельств. Произошедшее квалифицируется как непредумышленное убийство и неоказание помощи лицу, находившемуся в опасности. Задержанному предъявили обвинения и поместили его под стражу.

Правоохранители проводят экспертизы и технические следственные мероприятия для восстановления точной последовательности событий. Квалификация дела может свидетельствовать об исключении полицией версии о несчастном случае.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник полиция Монако обнаружила тело Антуана де Масси.

Летом суд арестовал бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Жиковича за убийство исполнительницы теракта в Монако.

В июле Служба безопасности Украины подтвердила арест действующего офицера военной разведки по подозрению в убийстве подозреваемой в нападении на предпринимателя Вадима Ермолаева.