Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Задержанный по делу о гибели племянника князя Монако оказался украинцем
Задержанный правоохранительными органами Монако в связи с гибелью двоюродного племянника князя Альбера II Антуана де Масси оказался гражданином Украины, заявил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо.
Двоюродный племянник князя Монако Альбера II Антуан де Масси был найден мертвым в одном из скверов княжества. В рамках расследования полиция задержала 42-летнего гражданина Украины, которого удалось распознать по камерам видеонаблюдения вблизи места происшествия, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Monaco Matin.
«Подозреваемый в возрасте 42 лет, имеющий украинское гражданство и проживающий в Монако на протяжении тридцати лет, в ходе содержания под стражей отрицал свою причастность к гибели Антуана де Масси», – заявил Тибо.
Дело передано следственному судье для дальнейшего выяснения обстоятельств. Произошедшее квалифицируется как непредумышленное убийство и неоказание помощи лицу, находившемуся в опасности. Задержанному предъявили обвинения и поместили его под стражу.
Правоохранители проводят экспертизы и технические следственные мероприятия для восстановления точной последовательности событий. Квалификация дела может свидетельствовать об исключении полицией версии о несчастном случае.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник полиция Монако обнаружила тело Антуана де Масси.
Летом суд арестовал бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Жиковича за убийство исполнительницы теракта в Монако.
В июле Служба безопасности Украины подтвердила арест действующего офицера военной разведки по подозрению в убийстве подозреваемой в нападении на предпринимателя Вадима Ермолаева.