Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Сбербанк нарисовал портрет типичного мошенника
Зампред Сбербанка: Телефонный мошенник циничен, вступать с ним в дискуссию бесполезно
Портрет телефонного мошенника – циничный, ничего не стесняющийся человек, готовый совершить преступление, так что возмущаться и задавать вопросы таким людям не нужно, стоит завершить разговор, заявил на Восточном экономическом форуме зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, это циничные люди, которые не стесняются ничего и готовы совершить преступление, передает РИА «Новости».
Кузнецов напомнил, что с мошенниками нельзя разговаривать. Если в ходе разговора проявились признаки того, что собеседник мошенник, необходимо закончить разговор. «Не нужно вступать в дискуссию, задавать вопросы, возмущаться», – заключил Кузнецов.
Ранее Сбербанк рассказал о мощнейшей DDoS-атаке в своей истории.