Экзитполы: АдГ одерживает разгромную победу на выборах в Саксонии-Анхальт

Экзитполы показали лидерство АдГ с 44,5% голосов в Саксонии-Анхальт

Tекст: Игорь Иножарский

По данным экзитполов телеканала ARD, партия «Альтернатива для Германии» набирает 44,5% голосов, что выводит её на первое место с большим отрывом. Аналогичный опрос телеканала ZDF показывает результат AfD на уровне 44%, передает Politico.

Христианско-демократический союз канцлера Германии Фридриха Мерца, согласно тем же данным, занимает второе место с показателем 18,5%. Разрыв между партиями оказался существенным – более чем в два раза.

Главный вопрос теперь заключается в том, окажется ли преимущество AfD достаточным для формирования собственного правительства в земле или другие партии смогут объединиться в коалицию, чтобы не допустить этого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд мог возглавить правительство Саксонии-Анхальт, что стало бы первым случаем прихода крайне правых к власти в Германии с 1945 года. Канцлер Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы АдГ на этих выборах. Сопредседатель «Союза Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али исключила возможность формирования коалиции своей партии с «Альтернативой для Германии».