Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!18 комментариев
Экзитполы: АдГ одерживает разгромную победу на выборах в Саксонии-Анхальт
Экзитполы показали лидерство АдГ с 44,5% голосов в Саксонии-Анхальт
На выборах в земле Саксония-Анхальт правая партия «Альтернатива для Германии» уверенно опередила соперников, набрав, по предварительным данным, около 44% голосов.
По данным экзитполов телеканала ARD, партия «Альтернатива для Германии» набирает 44,5% голосов, что выводит её на первое место с большим отрывом. Аналогичный опрос телеканала ZDF показывает результат AfD на уровне 44%, передает Politico.
Христианско-демократический союз канцлера Германии Фридриха Мерца, согласно тем же данным, занимает второе место с показателем 18,5%. Разрыв между партиями оказался существенным – более чем в два раза.
Главный вопрос теперь заключается в том, окажется ли преимущество AfD достаточным для формирования собственного правительства в земле или другие партии смогут объединиться в коалицию, чтобы не допустить этого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд мог возглавить правительство Саксонии-Анхальт, что стало бы первым случаем прихода крайне правых к власти в Германии с 1945 года. Канцлер Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы АдГ на этих выборах. Сопредседатель «Союза Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али исключила возможность формирования коалиции своей партии с «Альтернативой для Германии».