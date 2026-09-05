Генпрокурор Украины бесследно исчез после масштабных обысков

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко бесследно исчез после обысков в ведомстве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава украинского надзорного ведомства Руслан Кравченко не появляется на публике с 4 сентября. Исчезновение чиновника совпало с публикацией материалов Национального антикоррупционного бюро о покровительстве мошенническим схемам, пишет «Российская газета».

Накануне детективы провели следственные действия в рабочих помещениях прокуратуры. Правоохранители искали доказательства участия руководства в обмане иностранных граждан. После этого разыскиваемый зашел в правительственный квартал, однако больше его никто не видел.

Представители ведомства опровергли информацию о следственных действиях в отношении руководителя. При этом коллеги допустили худший сценарий развития событий. В офисе заявили: «За эти 12 часов отсутствия Кравченко мог уже уничтожить все улики».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники НАБУ обыскали офис генерального прокурора Украины. Сообщалось, что Центр противодействия коррупции заподозрил прокурора Сергея Крапиву в крышевании мошеннических кол-центров.

Месяцем ранее сам Руслан Кравченко сообщил о ликвидации почти сотни подобных нелегальных организаций.