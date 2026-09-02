Социолог: Украинцы в Польше стали бояться говорить на родном языке

Украинцы в Польше стали бояться говорить на родном языке

Tекст: Мария Иванова

Проживающие в Польше украинцы столкнулись с растущей неприязнью со стороны местного населения, передает РИА «Новости».

Доктор наук Доминика Блахницкая-Чачек с факультета социологии Варшавского университета отметила, что мигранты все чаще избегают использования родного языка на публике.

«Это чувство страха – что-то, чего раньше не было», – заявила эксперт. По ее словам, даже те переселенцы, которые свободно владеют польским и трудятся вместе с местными жителями, испытывают трудности в налаживании дружеских связей.

Социолог подчеркнула, что интеграция является двусторонним процессом. Украинцы демонстрируют готовность стать частью нового общества, однако поляки не всегда отвечают взаимностью. На фоне этого посол Украины в Варшаве Василий Боднар ранее сообщил об увеличении числа нападений на украинцев в Польше на 30% за последний год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за последний год количество нападений на украинских граждан в Польше возросло почти на треть.

В середине августа агрессивные прохожие забросали отдыхающих предметами из-за иностранной речи.

На фоне участившихся инцидентов Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Туском вопросы безопасности беженцев.