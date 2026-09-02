Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
Губернатор Орлов перечислил причины для переезда на Дальний Восток
Орлов назвал работу фактором привлечения населения на Дальний Восток
Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал работу, доступное жилье и развитую социальную инфраструктуру главными факторами для переезда на Дальний Восток.
Губернатор Амурской области Василий Орлов озвучил ключевые причины миграции на Восточном экономическом форуме, передает РИА «Новости».
По его словам, привлекательность региона зависит от качества рабочих мест, доступности жилья и уровня социальной поддержки семей.
«Если брать с точки зрения демографии, а именно решение о релокации, о миграционном сальдо, то человек принимает решение переехать из региона в регион, отталкиваясь от трех основных столпов. Первый столб – это работа, все, что связано с инвестициями, с качеством рабочего места, с заработной платой», – отметил глава региона.
Орлов пояснил, что вторым важным фактором является стоимость услуг ЖКХ и доступность жилой недвижимости. В Амурской области для решения этой задачи активно применяются дальневосточная ипотека и программа арендного жилья.
Третьим условием комфортной жизни чиновник назвал развитие социальной инфраструктуры, включая школы, больницы и детские сады. Эти объекты модернизируются в рамках создания мастер-планов городов. В качестве примера успешных проектов губернатор привел космодром Восточный и город Циолковский.
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