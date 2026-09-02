Замглавы МИД Грушко констатировал утрату странами Запада глобального лидерства

Tекст: Мария Иванова

Западные страны давно утратили статус главного ориентира для человечества, а планета никогда не окажется под полным контролем Североатлантического альянса и европейских структур, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Что касается Запада, они почему-то думают, что они пуп земли. Они уже давно не пуп земли. И никогда мир не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом Евросоюза», – сказал дипломат.

Замминистра обратил внимание на стремительное падение доли Евросоюза в мировом ВВП. Если раньше этот показатель составлял 21%, то сейчас он снизился до 14%, а через несколько лет упадет до 10%. Представитель ведомства добавил, что Россия ориентируется на остальной мир, на который приходится 90%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО и Евросоюза целенаправленно усиливают угрозу в Балтийском регионе.

Отмечалось, что европейские государства открыто готовятся к вооруженному конфликту с российской стороной.

Установление прочного мира на Украине требует решения вопроса о членстве Киева в Североатлантическом альянсе.