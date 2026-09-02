Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
В МИД заявили о конце доминирования Запада в мире
Замглавы МИД Грушко констатировал утрату странами Запада глобального лидерства
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что западные государства безвозвратно потеряли статус мирового центра на фоне экономического роста других регионов.
Западные страны давно утратили статус главного ориентира для человечества, а планета никогда не окажется под полным контролем Североатлантического альянса и европейских структур, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Что касается Запада, они почему-то думают, что они пуп земли. Они уже давно не пуп земли. И никогда мир не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом Евросоюза», – сказал дипломат.
Замминистра обратил внимание на стремительное падение доли Евросоюза в мировом ВВП. Если раньше этот показатель составлял 21%, то сейчас он снизился до 14%, а через несколько лет упадет до 10%. Представитель ведомства добавил, что Россия ориентируется на остальной мир, на который приходится 90%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО и Евросоюза целенаправленно усиливают угрозу в Балтийском регионе.
Отмечалось, что европейские государства открыто готовятся к вооруженному конфликту с российской стороной.
Установление прочного мира на Украине требует решения вопроса о членстве Киева в Североатлантическом альянсе.