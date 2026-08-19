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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

    26 комментариев
    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня

    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

    18 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    «Единая Россия» потребовала усилить защиту персональных данных пассажиров

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» заявила о необходимости обеспечить надежную защиту информации о путешественниках при ее передаче в единую государственную систему.

    По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, передача сведений о поездках граждан в единую государственную систему должна сопровождаться четкими гарантиями их сохранности. В массив информации могут войти не только маршруты и билеты, но и номера телефонов, электронная почта и платежная информация, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

    Парламентарий подчеркнул, что при таком объеме данных крайне важно исключить их утечки и использование не по назначению. «При покупке билета человек должен крупным и понятным шрифтом видеть, какие сведения, кому и зачем передаются. Сервисы бронирования также не могут продолжать хранить у себя данные после их передачи в профильные государственные системы. Для этого нужны четкие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации», – заявил Сергей Боярский.

    Депутат также отметил, что обмен данными направлен на повышение безопасности перевозок и ускорение реакции на чрезвычайные ситуации.

    По его мнению, цифровизация транспорта должна работать на благо пассажиров, а не превращать их персональную информацию в бесконтрольный ресурс.

    Накануне Минтранс опроверг планы изменения порядка хранения персональных данных пассажиров.

    Весной авиакомпания «Уральские авиалинии» устранила технический сбой с выдачей чужой личной информации при покупке билетов.

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    18 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные технологии оплаты проезда успешно функционируют в 37 регионах, ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и повышая прозрачность транспортной отрасли, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

    «Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше четырех млн транзакций», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Он отметил, что Москва делится разработкой с 2020 года, внося вклад в цифровизацию отрасли.

    Использование единой платформы позволяет субъектам повысить прозрачность перевозок и привлечь пассажиров удобными способами оплаты. В Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии вырос на 11% благодаря внедрению новых технологий. В этом году к проекту присоединились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

    С 2022 года столица помогает модернизировать инфраструктуру Луганской народной республики. В регион поставили новое оборудование, установив свыше 550 терминалов оплаты. Всего по стране инновационная система охватила более 23 тыс. единиц пассажирского транспорта.

    Карта «Тройка» стала единым билетом, объединяющим Москву и свыше 20 регионов страны, отметил Собянин. Ее функционал давно вышел за рамки обычной оплаты проезда. Жители могут рассчитываться за речные прогулки, арендовать электросамокаты и пользоваться горнолыжными подъемниками.

    Функционал карты постоянно расширяется и адаптируется под местные потребности. Жители могут оплачивать проезд на канатных дорогах, речных судах и арендовать электросамокаты.

    Для городов разрабатывается уникальный дизайн проездных билетов, отражающий местный культурный код. По словам Собянина, специалисты создали уже более 200 оригинальных макетов. Так, на луганской карте изображена река Лугань, а на томской – скачущий конь.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года, сообщают информационные агентства на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

    По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

    Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

    С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    18 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    @ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате масштабной атаки дронов на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область – над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», – сообщил глава региона в «Максе».

    В Раменском округе обломки дрона упали на частный дом, в результате чего десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована.

    В Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне – 27-летний мужчина. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

    Беспилотники были уничтожены в нескольких районах, включая Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино и Электросталь.

    Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Павлово-Посадском округе, где в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В самом Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, жители были эвакуированы, обошлось без пострадавших. В Богородском округе повреждены два дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом.

    Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries, пожар удалось локализовать.

    В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон около ТЦ «Глобус», повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома. В Котельниках загорелись строительные леса на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, а в Раменском округе – частный дом в СНТ «Раменье». Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года.

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    16 августа 2026, 23:45 • Новости дня
    Конкурс красоты «Миссис Россия» выиграла невестка Куклачева

    Марина Куклачева выиграла конкурс красоты «Миссис Россия»

    Конкурс красоты «Миссис Россия» выиграла невестка Куклачева
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Обладательницей короны национального конкурса красоты для замужних женщин стала Марина Куклачева, ранее завоевавшая титул «Миссис Москва».

    Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2026» стала невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Марина Куклачева. Объединенный финал «Миссис Москва» и «Миссис Россия» состоялся в воскресенье в столичном зале «Москонцерт», передает РИА «Новости».

    «В этом году титул «Миссис Россия» получает Марина Куклачева. Браво!» – объявила со сцены президент конкурса и фонда «Планета женщин» Алла Маркина.

    Звания первой вице-миссис удостоилась Анна Шефер из Пскова.

    Второй вице-миссис признана Татьяна Васильева из Петербурга, третьей – Ольга Тарасенко из Новокузнецка. Четвертое место заняла Антонина Спиридонова из Великих Лук.

    По словам победительницы конкурса, бороться за титул мирового уровня она не станет, так как целью участия было другое.

    «Титул «Миссис Россия» был моей целью на сегодняшний момент. Высотой, которую я хотела взять. И я ее взяла. Дальше я планирую заниматься театром, вместе с моим сыном Никитой, артистом Большого театра над нашим семейным проектом», –  рассказала она.

    Национальный конкурс проводится ежегодно среди замужних женщин с детьми для повышения престижа материнства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами. Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты. Москвичка Яна Кривченко представит Россию на международном конкурсе замужних женщин «Миссис Мира» в США.

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    16 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран

    В ЕР рассказали о расширении мощностей 15 ключевых портов России

    Депутат: Развитие портов снизит зависимость России от недружественных стран
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Расширение портовой инфраструктуры позволит России снизить зависимость от традиционных экспортных маршрутов, уйти от санкционных рисков и укрепить геополитическую устойчивость, сказала газете ВЗГЛЯД депутат гордумы Петропавловска-Камчатского Мария Белкина. Она предложила закрепить соответствующую задачу в Народной программе «Единой России».

    Переориентация российской внешней торговли на страны Азии, Ближнего Востока и Глобального Юга повышает требования к пропускной способности экспортной инфраструктуры. Поэтому увеличение мощности морских портов более чем на 200 млн тонн к 2030 году следует закрепить в качестве одного из приоритетов Народной программы «Единой России», считает Мария Белкина, депутат Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Спикер отметила, что расширение портовой инфраструктуры уже проводится государством в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов». Речь, в частности, идет о модернизации 15 морских гаваней за счет бюджетных и частных инвестиций. Однако, по мнению Белкиной, включение этого направления в Народную программу позволит подчеркнуть его долгосрочное значение и усилить общественный контроль за реализацией уже принятых решений.

    По ее словам, необходимость развития портов обусловлена в том числе ограниченными возможностями других элементов экспортной логистики. Сухопутные погранпереходы и железнодорожная инфраструктура Восточного полигона уже работают с высокой загрузкой, поэтому дальнейший рост внешней торговли требует совершенствования и актуализации альтернативных маршрутов.

    Особое значение эта задача приобретает для Дальнего Востока. Именно здесь проходят важнейшие маршруты переориентации российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Дальний Восток – лидер по темпам роста мощностей. Основное внимание в рамках нашей инициативы уделяется развитию угольных и контейнерных терминалов в портах Восточный, Ванино, Эльга, Суходол и Владивосток», – детализировала депутат.

    Проект затрагивает и другие регионы. На Северо-Западе речь идет о порте Усть-Луга и Мурманском транспортном узле, а на Азово-Черноморском направлении – о Новороссийске и Туапсе. «Работа на Азово-Черноморском направлении предусматривает модернизацию морских гаваней Новороссийск и Туапсе для наращивания объемов агропромышленного и сырьевого экспорта», – добавила Белкина.

    Основными источниками прироста мощностей станут строительство глубоководных терминалов, реконструкция причалов и расширение складской инфраструктуры. Приоритет, по словам депутата, будет отдан перевозкам минеральных удобрений, угля, зерновых и пищевых грузов, а также контейнерным перевозкам.

    Отдельное внимание Белкина уделила развитию международного транспортного коридора «Север – Юг». По ее мнению, этот маршрут способен укрепить позиции России в торговле с Ближним Востоком, странами Персидского залива и Южной Азией. «Помимо всего прочего, доставка товаров сокращается в 1,5–2 раза по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал», – отметила Белкина.

    Таким образом, речь идет не только об увеличении пропускной способности портов. Развитие новых маршрутов и терминалов позволит снизить логистические издержки бизнеса и уменьшить зависимость российского экспорта от транспортных направлений, которые могут контролироваться недружественными государствами. «Это снизит санкционные риски и повысит геополитическую устойчивость России», – резюмировала Белкина.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    18 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    «Единая Россия» вступилась за охотника, оштрафованного за стрельбу по БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    «Единая Россия» предложила отменить наказание для граждан, использующих личное оружие для уничтожения вражеских дронов, после инцидента в Волгоградской области, сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

    «Как сообщают СМИ, в Волгоградской области охотника Николая Мухина из села Волково оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник из личного ружья. Вам не кажется эта новость абсурдной?» – написал политик в своем Telegram-канале.

    По словам Мухина, он не мог уснуть из-за шума дронов и открыл огонь из винтовки, одновременно дозваниваясь в службу спасения. Диспетчер услышала выстрелы, поинтересовалась наличием лицензии на оружие и вызвала полицию. Прибывшие сотрудники изъяли ружье, несмотря на имеющееся разрешение, а мировой судья назначил мужчине штраф в 40 тыс. рублей по статье о стрельбе в неположенном месте. Обжаловать решение не удалось.

    Сидякин назвал подобные действия в отношении жителей, проявляющих гражданскую позицию, нонсенсом. Он напомнил, что в 2025 году житель Подмосковья, сбивший беспилотник из охотничьего ружья, получил почетную грамоту Госдумы. Депутат уже направил в правительство РФ проект изменений в КоАП, исключающий наказание за применение личного оружия против дронов, и обратился в Генпрокуратуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году житель Подмосковья сбил вражеский беспилотник из личного охотничьего ружья.

    В мае спасатели МЧС получили законное право на уничтожение дронов из огнестрельного оружия.

    Позже Государственная дума одобрила аналогичные полномочия для инкассаторов и сотрудников охраны банков.

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    18 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Братьев Ананьевых заочно приговорили к восьми годам за хищение 39 миллиардов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лефортовский суд Москвы вынес заочный приговор бывшим руководителям Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым за масштабные финансовые махинации.

    Бывшие председатель совета директоров и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы заочно приговорены к восьми годам лишения свободы по делу о хищении более 39 млрд рублей, передает РИА «Новости» из зала заседаний Лефортовского районного суда Москвы.

    «Признать Дмитрия Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Признать Алексея Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – огласила решение судья.

    Судебное решение было вынесено заочно, поскольку оба фигуранта скрываются от правосудия и в настоящее время находятся в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

    Ранее собрание кредиторов выставило на торги столичный особняк и подмосковные участки его брата Дмитрия. А весной текущего года суд заочно отправил под стражу крупного должника этой кредитной организации Александра Тер-Аванесова.

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    18 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    В аварии с мотоциклом в центре Москвы погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы на Тверской-Ямской улице мотоциклист столкнулся с каретой скорой медицинской помощи, водитель мотоцикла скончался от полученных травм, сообщили в Госавтоинспекции города.

    Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице, у дома 9, там столкнулись скорая и мотоцикл, указало ведомство в Max.

    «В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался», – добавили там.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все детали и причины произошедшей трагедии.

    В начале августа на юге Москвы легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи.

    Неделей ранее на Третьем транспортном кольце в результате ДТП с грузовиком погибла мотоблогер Татьяна Броновицкая.

    В конце прошлого года при аварии с участием скорой помощи и «Газели» в столице пострадали пять человек.

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    18 августа 2026, 02:55 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты 13 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил о ликвидации еще семи БПЛА.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы.

    Военкор Александр Коц рассказывал, что украинские беспилотные аппараты, атаковавшие Москву, были оснащены металлическими шариками, предназначенными для поражения людей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 августа 2026, 01:11 • Новости дня
    Валентина Вылегжанина завоевала титул «Миссис Москва – 2026»
    Валентина Вылегжанина завоевала титул «Миссис Москва – 2026»
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенный финал «Миссис Москва» и «Миссис Россия» состоялся в воскресенье в столичном зале «Москонцерт», главную награду и звание «Миссис Москва – 2026» завоевала Валентина Вылегжанина.

    «Титул «Миссис Москва - 2026» присуждается Валентине Вылегжаниной», – передает слова президента конкурса и фонда «Планета женщин» Аллы Маркиной РИА «Новости».

    Звание вице-миссис досталось Наталье Никифоровой, а первой вице-миссис стала Елена Калитина. Гран-при конкурса получила Ирина Диа, а в номинации «Миссис Москва классик» лучшей признали Юлию Куклину.

    Победительница призналась, что мечтает представить Россию на международных  конкурсах красоты.

    «Конечно, каждая женщина хочет представлять Россию. Куда без этого? Да, я хочу!» – сказала Вылегжанина журналистам.

    Ежегодный конкурс «Миссис Россия» проводится среди замужних женщин с детьми, его цель – повышение престижа материнства.

    В этот же вечер стало известно имя «Миссис Россия» – ею стала Марина Куклачева, которая, в отличие от «Миссис Москва», совсем не стремится в международным конкурсам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами. Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты. Москвичка Яна Кривченко представит Россию на международном конкурсе замужних женщин «Миссис Мира» в США.

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    18 августа 2026, 15:04 • Новости дня
    МВД: В Москве 10 лет подряд фиксируется снижение преступности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество правонарушений в российской столице за первую половину 2026 года заметно сократилось по сравнению с показателями десятилетней давности, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    В первом полугодии 2026 года число преступлений в Москве уменьшилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сказал Васенин РИА «Новости».

    Снижение регистрации правонарушений зафиксировано практически во всех округах города.

    По отношению к первым шести месяцам прошлого года преступность в столице упала на 17,1%.

    «При этом устойчивая тенденция к снижению регистрируемой преступности отмечается в столице на протяжении последних 10 лет. Так, количество злодеяний за шесть месяцев 2026 года в отношении шести месяцев 2017 года уменьшилось на 23,4%», – заявил представитель ведомства.

    За прошедшие полгода количество преступлений общеуголовной направленности сократилось на 28,3%. Правонарушения против собственности стали совершаться реже на 29,2%, а против личности – на 7,9%.

    Также Васенин отметил снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 13,9% за указанный период.

    Мэр столицы Сергей Собянин отмечал многократное уменьшение количества автоугонов и квартирных краж за последние 10 лет.

    Столичная полиция фиксировала снижение числа IT-преступлений на 22% за первые шесть месяцев этого года. Прокуратура Москвы сообщала о падении общего уровня преступности более чем на 20% в период с января по апрель.

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    18 августа 2026, 05:26 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе
    Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Московском регионе сбито 180 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период со вчерашнего вечера до 5.00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе», – сообщил Собянин в «Максе».

    По его словам, экстренные службы сейчас находятся на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск силы ПВО сбили 316 украинских дронов над регионами страны.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    18 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт назвал типы дронов, используемые Украиной при атаке на Москву

    Эксперт Кнутов: Украина при атаке на Москву применяла дроны Fire Point

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе попытки налета на Московский регион украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты Fire Point 1 и Fire Point 2, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    ВСУ в ночь на 18 августа пытались атаковать Москву и Московскую область ударными беспилотниками Fire Point 1 и Fire Point 2, а также дронами-камикадзе «Бобер», сообщил эксперт «Газете.Ru».

    «Как правило, они используют FP-1 и FP-2 (Fire Point 1, Fire Point 2). Это уменьшенные «Байрактары»... Также беспилотники «Бобер» применяются [по Москве]», – рассказал аналитик.

    Он уточнил, что аппараты серии FP визуально создают впечатление полета задом наперед.

    По словам специалиста, в последнее время украинская сторона чаще задействует именно модели FP-1 и FP-2, тогда как использование дронов типа «Бобер» сократилось.

    Напомним, масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года.

    Ранее российские военные поразили киевское предприятие по производству комплектующих для дронов серии Fire Point.

    Первые данные об атаке дронов FP-1 появились в марте 2026 года.

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    17 августа 2026, 02:02 • Новости дня
    Синоптик Шувалов предупредил о нестандартной осени в Москве

    Синоптик Шувалов заявил о перепадах погоды в Москве осенью

    Tекст: Катерина Туманова

    В первый месяц осени жителей столицы ожидают частые смены теплых периодов и резких похолоданий, а также регулярные осадки, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды: от хороших периодов с теплом до резких похолоданий», – рассказал он РИА «Новости».

    Шувалов отметил, что в столице прогнозируются постоянные колебания температуры и осадки. При этом характер погоды будет меняться стремительно.

    Ранее специалист назвал регионы с вероятным снегом в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус предсказал резкое похолодание в европейской части России. При этом синоптик Тишковец сообщал, что в Москве после похолодания вскоре начнется потепление.


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