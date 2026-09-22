МЧС объявило экстренное предупреждение о грозах и ветре в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, передает РИА «Новости».

«В период с 15:00 до 22:00 22 сентября в Москве ожидаются дождь, гроза, в дневные и вечерние часы при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», – говорится в прогнозе спасателей.

Комплекс городского хозяйства Москвы также подтвердил информацию об ухудшении погоды, призвав горожан соблюдать осторожность. Водителям рекомендовано снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров на дорогах, а пешеходам – не прятаться под деревьями и обходить шаткие конструкции.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что за день в городе может выпасть до 10 миллиметров осадков. По ее словам, ненастье продлится примерно до 15-16 часов, после чего ожидается перерыв в дождях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле метеоролог Татьяна Позднякова предупредила москвичей о грозе с порывистым ветром.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила о надвигающихся на столичный регион сильных ливнях.

Из-за непогоды Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до оранжевого.