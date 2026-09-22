Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что киевские власти выдают погибших украинских боевиков за мирных жителей в Буче, передает РИА «Новости».

По его словам, десятки имен убитых военных нанесены на местном мемориале.

«В этом докладе… анализируются увековеченные на мемориале фамилии. По неоднократным заявлениям представителя офиса Зеленского, все погибшие – исключительно мирные жители, никак не связанные с военными. Это откровенная ложь», – заявил Лавров во время форума «Диалог о фейках».

Ранее Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима выпустил доклад, разоблачающий фальсификации в Буче. Авторы документа выяснили, что многие из указанных на мемориале людей были военнослужащими и комбатантами.

В Министерстве обороны России ранее подчеркивали, что за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от насильственных действий со стороны российских военных.

Глава МИД России Сергей Лавров намеревался затронуть тему фальсификаций событий в Буче на сессии ООН.

Посол по особым поручениям Родион Мирошник назвал эту украинскую провокацию поводом для введения антироссийских санкций.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевские власти в использовании тел убитых экстремистов батальона «Азов*» (внесен в реестр экстремистов и террористов) для создания масштабной фальсификации.