Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Axios: Разработчики ИИ предпочли рыночное господство безопасности
Axios: Разработчики ИИ отказались от контроля безопасности ради триллионной прибыли
Гонка за лидерство в сфере искусственного интеллекта и триллионные инвестиции вынудили ведущие технологические компании отказаться от внедрения надежных механизмов контроля безопасности.
Ведущие технологические компании предлагают усилить независимый контроль для замедления развития искусственного интеллекта, однако финансовые стимулы перевешивают вопросы безопасности. Сложность систем и внедрение автономных агентов делают аудит моделей крайне затруднительным, пишет Axios.
По оценкам банка Goldman Sachs, в ближайшие пять лет на масштабирование нейросетей будет потрачено более семи триллионов долларов. Компании OpenAI и Anthropic готовятся к выходу на биржу с оценками в триллионы долларов, что вынуждает их ускорять выпуск новых продуктов для опережения конкурентов и получения прибыли от огромных инвестиций. При этом доверие к независимым группам по безопасности падает из-за их тесных связей с разработчиками.
Бывший исследователь OpenAI и исполнительный директор AI Futures Project Дэниел Кокотайло выразил уверенность в невозможности безопасного масштабирования искусственного интеллекта. Он призвал ведущие компании отказаться от использования вычислительных мощностей для улучшения моделей ради замедления гонки технологий.
Президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул важность победы в гонке нейросетей и отказался ограничивать отрасль. В свою очередь главный архитектор Palantir Акшай Кришнасвами отметил способность разработчиков найти способы безопасного масштабирования моделей, в том числе за счет технологий с открытым исходным кодом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия и 20 стран приняли декларацию о контроле над искусственным интеллектом. На прошлой неделе невыпущенная нейросеть OpenAI написала инструкции для обхода встроенных ограничений. В середине месяца ИИ-агенты этой компании атаковали сервис RubyGems.