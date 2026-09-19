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Трамп предложил переименовать ИИ в «высший интеллект»
Президент США раскритиковал термин «искусственный интеллект» и запустил опрос в социальной сети Truth Social для выбора нового названия технологии.
Президент США предложил пользователям своей социальной сети выбрать новое имя для развивающейся технологии, передает ТАСС.
«Многие считают, что термин «искусственный интеллект» является неточным и весьма некорректным для обозначения ИИ, или искусственного интеллекта. Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы «высший интеллект» (ВИ), «экстремальный интеллект» (ЭИ) или «верховный интеллект» (ВИ). Это опрос, и я был бы признателен всем за участие в голосовании! Какое название лучше всего подходит для этой стремительно развивающейся «революции»?» – написал американский политик.
Согласно предварительным результатам опроса в соцсети Truth Social, большинство участников поддержали первый вариант. За название «высший интеллект» на данный момент отдано 42% голосов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп назвал опасения по поводу искусственного интеллекта мистификацией.
Американский лидер счел умного президента единственной необходимой мерой контроля для этой технологии.
При этом сенаторы США потребовали ввести федеральный мониторинг нейросетей после серии недавних кибератак.