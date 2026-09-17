Axios: Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

Tекст: Катерина Туманова

Ожидается, что встреча будет посвящена идеям США относительно послевоенной стратегии, поскольку Трамп и его команда работают над планом действий на следующий день после выборов. План, как ожидается, будет утвержден после промежуточных выборов, пишет портал Axios.

В Нью-Йорке встретиться с Трампом хотел бы и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но встреча пока не назначена, сообщил израильский источник.

В 2025 году Трамп встретился во время Генеральной Ассамблеи ООН с лидерами восьми арабских и мусульманских стран, представил им свой проект мирного плана по Газе. Публично он представил его неделю спустя. Вскоре после этого было достигнуто соглашение о прекращении войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом. NYT назвала тех, кто сорвал июльское перемирие Ирана и США. CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном.