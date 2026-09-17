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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    17 сентября 2026, 04:35 • Новости дня

    Axios: Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

    Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщили Axios три источника, во вторник, 22 сентября, президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном.

    Ожидается, что встреча будет посвящена идеям США относительно послевоенной стратегии, поскольку Трамп и его команда работают над планом действий на следующий день после выборов. План, как ожидается, будет утвержден после  промежуточных выборов, пишет портал Axios.

    В Нью-Йорке встретиться с Трампом хотел бы и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но встреча пока не назначена, сообщил израильский источник.

    В 2025 году Трамп встретился во время Генеральной Ассамблеи ООН с лидерами восьми арабских и мусульманских стран, представил им свой проект мирного плана по Газе. Публично он представил его неделю спустя. Вскоре после этого было достигнуто соглашение о прекращении войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом. NYT назвала тех, кто сорвал июльское перемирие Ирана и США. CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном.

    16 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным

    Axios: Cвыше половины американских избирателей обвинили Трампа в коррупции

    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство зарегистрированных избирателей в США считают президента Дональда Трампа коррумпированным и опасным политиком в преддверии промежуточных выборов.

    Более половины зарегистрированных американских избирателей охарактеризовали президента США Дональда Трампа как коррумпированного и опасного, передает Axios.

    Опрос, проведенный The Economist и YouGov с 11 по 14 сентября 2026 года среди 1461 избирателя, показал, что 53% респондентов считают его коррумпированным, а 51% – опасным.

    «Президент Трамп начал полномасштабную войну с мошенничеством во всем федеральном правительстве, привлекая преступников к ответственности и экономя налогоплательщикам миллиарды долларов», – заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл. Он также обвинил демократов в Конгрессе в неспособности остановить растраты и злоупотребления в правительстве.

    Результаты опроса сильно разделились по партийной линии: 91% демократов и 62% независимых избирателей назвали Трампа коррумпированным, тогда как среди республиканцев этот показатель составил всего 10%. При этом менее половины республиканцев (49%) готовы назвать президента честным.

    На фоне приближающихся промежуточных выборов Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом. План обойдется более чем в триллион долларов, однако 41% опрошенных уверены, что Трамп не выполнит это обещание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 90% взрослых жителей Соединенных Штатов назвали коррупцию в правительстве повсеместной.

    Министр финансов США Скотт Бессент на промежуточном съезде республиканцев раскритиковал политику предыдущей администрации демократов.

    Весной уровень поддержки американского лидера снизился до 33%.

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    16 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам в Саудовской Аравии.

    Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками саудовские объекты. По словам повстанцев, под удар попали нефтяная компания Aramco в городе Янбу и авиабаза Хамис-Мушайт, передает РИА «Новости».

    «В ходе первой операции был нанесен удар по компании Aramco в городе Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников», – заявил представитель движения.

    Вторая атака осуществлялась с помощью пяти дронов, целью которых стала авиабаза. Представитель хуситов подчеркнул, что в обоих случаях зафиксированы точные попадания. Вооруженные силы Йемена намерены продолжать удары по военным объектам Саудовской Аравии до прекращения боевых действий и снятия блокады, отметили представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками.

    Накануне в результате ударов хуситов по южным регионам Саудовской Аравии пострадали 13 мирных жителей. А в начале месяца шиитское военно-политическое движение провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 15:29 • Новости дня
    США подготовили для Израиля партию разрушительных авиабомб

    Вашингтон запланировал передать израильской армии тысячи боеприпасов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская администрация подготовила новый пакет военной помощи Израилю на сумму почти 3 млрд долларов, включающий десятки тысяч разрушительных авиабомб.

    Вашингтон запланировал передать израильской армии крупнейшую за последние годы партию авиационных боеприпасов. В пакет поставок войдут 20 тыс. бомб MK-84, 20 тыс. BLU-117 и до 20 тыс. проникающих боеголовок I-2000, пишет Bloomberg.

    Общая стоимость вооружений оценивается в 2 млрд 800 млн долларов. Отмечается, что отправка тяжелых боеприпасов свидетельствует об отказе президента США Дональда Трампа снизить поддержку правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне обвинений в жестокости военной кампании против ХАМАС в секторе Газа.

    Финансирование масштабной закупки будет осуществляться за счет американских средств, выделяемых Израилю по государственной программе. Ключевые комитеты Конгресса уже получили неофициальное уведомление о сделке, однако Государственный департамент еще не представил формальный запрос на утверждение документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Израиле раскритиковали Дональда Трампа из-за предложенного перемирия. В прошлом году американский журналист Такер Карлсон назвал участие США в военных операциях Израиля оскорблением избирателей. В начале прошлого года глава Белого дома счел преувеличенными слухи о совместных планах Вашингтона и еврейского государства уничтожить Иран.

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    16 сентября 2026, 13:03 • Новости дня
    США ограничили выдачу виз гражданам ЮАР из-за дискриминации белых

    Администрация США ввела визовые ограничения в отношении граждан ЮАР

    Tекст: Игорь Иножарский

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела визовые ограничения для ряда граждан ЮАР из-за предполагаемой дискриминации белого меньшинства в африканской стране.

    Вашингтон ввел визовые ограничения для некоторых граждан ЮАР, предупредив о возможных дальнейших мерах, если руководство страны не решит проблему ущемления прав белого населения, пишет The New York Times.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ограничения коснутся лиц, причастных к расовой дискриминации, ответственных за закон об изъятии земель без компенсации, а также тех, кто подстрекает к насилию против меньшинств. По американским законам власти не могут публично раскрывать имена людей, попавших под санкции.

    Посол США в ЮАР Л. Брент Бозелл III подчеркнул, что эти ограничения являются лишь первым шагом. По его словам, страна может столкнуться с серьезными последствиями, если не выполнит требования американской администрации, в числе которых освобождение компаний США от требований о принадлежности бизнеса чернокожим и отмена закона об экспроприации земли. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее называл политику Дональда Трампа расистской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении всех выплат и субсидий в адрес ЮАР. В тот же день он сообщил, что южноафриканскую делегацию не пригласят на мероприятия G20 во Флориде. Кроме того, американский лидер раскритиковал визит Владимира Зеленского в ЮАР весной прошлого года.

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    16 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика

    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика Wing Loong II

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило об уничтожении разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II китайского производства.

    Аппарат принадлежал Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Йеменские вооруженные силы только что сбили разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий преступной Саудовской Аравии, во время ведения им боевых действий в воздушном пространстве провинции Мариб», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

    Днем ранее повстанцы отчитались об уничтожении саудовского истребителя F-15 над северо-западом Йемена. Это произошло впервые с момента возобновления боевых действий в середине июля.

    Хуситы также опубликовали кадры с обломками сгоревшего самолета в пустыне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» атаковало беспилотниками саудовскую авиабазу Хамис-Мушайт.

    Несколькими днями ранее премьер-министр Ирака распорядился уволить командующего штабом провинции Майсан из-за запуска дронов по Саудовской Аравии.

    В августе хуситы нанесли массированный удар по позициям саудовских военных в провинции Мариб.

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    16 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Конфликт в Ормузском проливе стоил ЕС 90 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о колоссальных непредвиденных расходах Европы на импорт углеводородов из-за напряженности на Ближнем Востоке.

    Дополнительные траты Евросоюза на закупку ископаемого топлива с начала обострения ситуации вокруг Ормузского пролива достигли 90 млрд евро, передает РИА «Новости».

    «С начала конфликта в Ормузском проливе импорт ископаемого топлива обошелся нам дополнительно в 90 млрд евро, при этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – подчеркнула европейский политик во время выступления в Страсбурге.

    Глава Еврокомиссии добавила, что странам ЕС следует активнее развивать собственные экологически чистые источники энергии. По ее оценке, особое внимание необходимо уделить возобновляемой и атомной энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Урсула фон дер Ляйен поддержала договоренности США и Ирана об открытии Ормузского пролива.

    В мае еврокомиссар Дан Йоргенсен сообщил о дополнительных затратах стран ЕС на топливо в размере 30 млрд евро.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Европу главной жертвой кризиса в этом регионе.

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    17 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Процентная ставка в США должна составлять 1% или меньше, поскольку США – лучший в мире кредитор, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на повышение ФРС базовой ставки.

    «У США самый надежный кредитный рейтинг в мире (с огромным отрывом). Экономика нашей страны стремительно растет благодаря новым инвестициям! Если бы мы прекратили торговать со всеми странами, с которыми у нас наблюдается дефицит торгового баланса (а это большинство стран), мы бы заработали как минимум 1,5 трлн долларов в год», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что «дефицит» – это красивое обозначение понятия «убыток».

    «Мы фактически тянем на себе почти все страны мира, и так больше продолжаться не может. Снизьте процентные ставки для США и сделайте это немедленно», – завершил пост президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку. В мае участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2%. ФРС в июле сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%.

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    16 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Хуситы заявили о перехвате двух саудовских истребителей F-15

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» заявили о перехвате двух истребителей F-15 ВВС Саудовской Аравии с помощью зенитных ракет, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Сариа заявил об успешном перехвате саудовских самолетов, передает ТАСС. Инцидент произошел в йеменской провинции Таиз. По словам представителя движения, истребители вылетели с авиабазы Хамис-Мушайт.

    «Были обстреляны несколькими зенитными ракетами местного производства и вынуждены немедленно отступить», – отметил Сариа.

    Дополнительных подробностей о состоянии самолетов и возможных повреждениях пока не приводится. Саудовская сторона инцидент не комментировала.

    Накануне военно-воздушные силы Саудовской Аравии атаковали административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    Позже йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об уничтожении саудовского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II.

    В этот же день повстанцы нанесли удары беспилотниками по саудовской авиабазе Хамис-Мушайт.

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    16 сентября 2026, 08:07 • Новости дня
    Иранские военные сбили беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом

    КСИР заявил об уничтожении дрона MQ-9 на востоке Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-9 с помощью новейшей системы противовоздушной обороны.

    Иранские военные успешно уничтожили ударный дрон MQ-9, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в восточной части Ормузского пролива.

    «Силы КСИР при помощи новой современной системы ПВО сбили беспилотник MQ-9 в восточной части Ормузского пролива», – говорится в сообщении канала Press TV.

    Подробности о принадлежности уничтоженного аппарата пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    В конце августа силы противовоздушной обороны КСИР уничтожили над этим же проливом дрон США MQ-9.

    В начале августа бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили аналогичный американский аппарат.

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    16 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Аракчи: Конфликт с США коренным образом изменил порядок на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И заявил, что конфликт с США полностью изменил ситуацию и порядок на Ближнем Востоке.

    Боевые действия Соединенных Штатов против Тегерана полностью трансформировали региональный порядок, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, эти изменения исключают присутствие иностранных сил на Ближнем Востоке.

    «Ситуация в регионе после войны против Ирана претерпела значительные изменения. В новом порядке, который будет строиться на диалоге и сотрудничестве стран региона, нет места для присутствия и вмешательства иностранных сил», – подчеркнул Аракчи.

    Иранский министр добавил, что Тегеран нацелен на мир и добрососедство в регионе. Он уточнил, что республика уже приступила к налаживанию контактов с соседними государствами для укрепления дружественных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой.

    Дипломат подтвердил факт обмена сообщениями с Вашингтоном через посредников.

    Весной министр обсудил пути завершения конфликта в ходе визита в Россию.

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    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    США вывезли через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    16 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Три человека получили ножевые ранения в колледже пригорода Нью-Йорка

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция сообщила, что в связи с нападением с применением холодного оружия в колледже SUNY Westchester County Community College арестованы два человека.

    В среду днем ​​в муниципальном колледже в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, были ранены ножом три человека, сообщила полиция округа. Двух человек арестовали, нож был изъят, угрозы больше нет, пишет New York Times (NYT).

    Нападение с применением ножа произошло около 12:40 в колледже SUNY Westchester Community College в Валхалле, примерно в 20 милях (32 км) к северу от Нью-Йорка.

    Пострадавшие были доставлены в местные больницы, сообщила полиция округа. Обстоятельства нападения пока не разглашаются. Колледж входит в систему государственных университетов и насчитывает около 10 тыс. студентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейский застрелил бросившегося на него с ножом мужчину в США. Готовившего теракт сторонника ИГ задержали в США. Вооруженный ножом мужчина ранил американских туристов в афинском Акрополе.


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    16 сентября 2026, 21:20 • Новости дня
    Ливан вернул Египту нелегально вывезенные древние артефакты

    Ливан передал Египту 37 конфискованных древних артефактов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр культуры Ливана Гассан Саламе передал египетскому посольству 37 исторических артефактов, конфискованных таможенниками в бейрутском порту шесть лет назад.

    Торжественная церемония состоялась в Национальном музее Бейрута, передает ТАСС. «Мы передаем египетскому посольству коллекцию из 37 артефактов. Все эти древности были конфискованы в порту Бейрута в 2020 году, их возвращению предшествовало многолетнее взаимодействие между властями Ливана, Египта и Интерполом», – заявил Саламе.

    В числе переданных ценностей находятся два расписных деревянных саркофага, маски, амулеты, статуи и фрагменты коптских тканей.

    Саламе подчеркнул, что Бейрут демонстрирует пример строгого соблюдения конвенции ЮНЕСКО 1970 года о запрете незаконного оборота культурных ценностей. Ливанские власти ожидают аналогичных шагов от других государств по возвращению тысяч национальных артефактов, незаконно удерживаемых в зарубежных музеях и частных коллекциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, египетская полиция конфисковала у местного жителя более 150 подготовленных к незаконной продаже древних артефактов.

    Ранее власти Нидерландов вернули Каиру украденный бюст эпохи фараона Тутмоса III. А испано-египетская археологическая миссия обнаружила к юго-западу от Каира гробницу высокопоставленного чиновника Древнего Египта.

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    17 сентября 2026, 02:35 • Новости дня
    Трамп пригрозил Канаде в случае становления ассоциированным членом ЕС

    Трамп назвал враждебным актом желание Канады присоединиться к ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что если Канада станет первым ассоциированным членом Европейского союза, это будет «враждебным актом», за которым последуют соответствующие действия.

    В беседе с журналистами после приземления в Северной Каролине президент США заявил, что если это будет сделано с «дурными намерениями», он «введет очень высокие пошлины на товары из Европы, что вполне возможно», пишет YahooFinance.

    В среду Трамп также назвал Канаду «ужасным торговым партнером» после того, как способствовал обострению торговой войны с северным соседом.

    Президент также подписал меморандум, предписывающий федеральным агентствам, осуществляющим надзор за государственными закупками в США, изъять из оборота всю продукцию канадского происхождения.

    «Президент Трамп предпринимает действия, чтобы привлечь Канаду к ответственности за продолжающееся необоснованное и дискриминационное обращение с американскими товарами, которое обременяет и ставит в невыгодное положение трудолюбивых американцев», – говорится в информационном бюллетене Белого дома.

    Представитель Белого дома заявил, что этот указ не связан с налаживанием более тесных связей Европейского союза с Канадой.

    В тот же день премьер-министр Канады Марк Карни, сидя в первом ряду на выступлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского союза, слушал аргументы в пользу более тесных отношений.

    Она заявила, что обе стороны должны «срочно переосмыслить» партнерство и выйти за рамки соглашения о свободной торговле, чтобы вывести отношения на «максимально возможный уровень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Карни призвал десять стран ЕС ратифицировать торговое соглашение с Канадой. Европа отвергла идею Канады о создании уникального альянса.

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    17 сентября 2026, 01:05 • Новости дня
    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормузский пролив

    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив пока преждевременны, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Говорить о сроках восстановления нормального функционирования логистических цепочек, проходящих через Ормузский пролив, преждевременно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кобяков добавил, что исход конфронтации на Ближнем Востоке, начавшейся более семи месяцев назад, пока не предопределен.

    Эскалация конфликта привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива. США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти. Спикер иранского парламента Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

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    Пентагон объявил о начале эры космических войн

    США впервые признали наличие оружия на орбите. «Мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали», – заявил глава американских ВВС Трой Мейнк. Как отмечают в экспертном сообществе, Штаты переводят гонку вооружений в космосе на новую стадию. Какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе? Подробности

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    Датский вертолет нарвался на российские сигналы

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты. В Копенгагене утверждают, что одна из них прошла в непосредственной близости от воздушного судна, однако Москва возложила ответственность на саму датскую сторону, заявив о провокационных маневрах вертолета. Посол России в Дании Владимир Барбин уже вручил Копенгагену ноту протеста. Что на самом деле стояло за действиями датского экипажа и был ли инцидент частью сознательной провокации? Подробности

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    Французскую полицию утешат за счет стариков

    Масштабные акции протеста устроили во Франции те, кто обычно обязаны их разгонять – полицейские. Чем недовольны стражи порядка, у которых, на первый взгляд, и приличная зарплата, и социальный пакет – и у кого отнимут деньги для того, чтобы в условиях дефицита бюджета повысить оклады полиции? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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