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Axios: Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН
Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН
Как сообщили Axios три источника, во вторник, 22 сентября, президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном.
Ожидается, что встреча будет посвящена идеям США относительно послевоенной стратегии, поскольку Трамп и его команда работают над планом действий на следующий день после выборов. План, как ожидается, будет утвержден после промежуточных выборов, пишет портал Axios.
В Нью-Йорке встретиться с Трампом хотел бы и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но встреча пока не назначена, сообщил израильский источник.
В 2025 году Трамп встретился во время Генеральной Ассамблеи ООН с лидерами восьми арабских и мусульманских стран, представил им свой проект мирного плана по Газе. Публично он представил его неделю спустя. Вскоре после этого было достигнуто соглашение о прекращении войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом. NYT назвала тех, кто сорвал июльское перемирие Ирана и США. CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном.