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Гробницу пятой династии фараонов обнаружили в Египте
Исследователи обнаружили в некрополе Саккара усыпальницу высокопоставленного чиновника Древнего Египта, совместная испано-египетская миссия раскопала мастабу конца пятой династии с двумя погребальными часовнями к юго-западу от Каира.
Уникальную находку сделали на территории древнего некрополя, передает РИА «Новости». Испанский египтолог Жозеп Сервельо представил результаты исследований на конгрессе. «Сервельо выступил с первым докладом на конгрессе, посвященным новым открытиям испано-египетской археологической миссии на кладбище Мариетта в северной части археологического комплекса Саккара», – сообщили представители Автономного университета Барселоны.
Обнаруженная гробница строилась для знатного чиновника Юнмена в эпоху фараона Джедкара Исеси. Внутри также покоится его отец Ити, который занимал менее значимый пост.
Масштабные раскопки на этом участке стартовали в 2023 году. Последний этап работ проходил весной и в начале лета текущего года. Собранные данные позволят ученым воссоздать планировку древнего кладбища.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году египетская археологическая миссия обнаружила в районе Саккара гробницу сына первого правителя пятой династии Усеркафа.
Весной текущего года испанские ученые выявили внутри древнеегипетской мумии папирус с фрагментом «Илиады» Гомера.
Вскоре после этого специалисты нашли в провинции Эш-Шаркия шеститонную статую фараона Рамзеса II.