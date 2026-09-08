Гробницу пятой династии фараонов обнаружили в Египте

Tекст: Денис Тельманов

Уникальную находку сделали на территории древнего некрополя, передает РИА «Новости». Испанский египтолог Жозеп Сервельо представил результаты исследований на конгрессе. «Сервельо выступил с первым докладом на конгрессе, посвященным новым открытиям испано-египетской археологической миссии на кладбище Мариетта в северной части археологического комплекса Саккара», – сообщили представители Автономного университета Барселоны.

Обнаруженная гробница строилась для знатного чиновника Юнмена в эпоху фараона Джедкара Исеси. Внутри также покоится его отец Ити, который занимал менее значимый пост.

Масштабные раскопки на этом участке стартовали в 2023 году. Последний этап работ проходил весной и в начале лета текущего года. Собранные данные позволят ученым воссоздать планировку древнего кладбища.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году египетская археологическая миссия обнаружила в районе Саккара гробницу сына первого правителя пятой династии Усеркафа.

Весной текущего года испанские ученые выявили внутри древнеегипетской мумии папирус с фрагментом «Илиады» Гомера.

Вскоре после этого специалисты нашли в провинции Эш-Шаркия шеститонную статую фараона Рамзеса II.